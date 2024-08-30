MotoGP Aragon GP 1. antrenman: Marquez en hızlı, Bagnaia 21. sırada

Marc Marquez, Aragon Grand Prix'sinin ilk antrenmanında GP23'ü ile en hızlı turu atan isim oldu. Değişken koşullarında tartışmasız en iyi performansı sergileyen isimlerden biri olan Marquez, ilk antrenmanda en iyi zamanı elde etti. Ancak yine de 2022 yarışı en hızlı tur rekorunun iki saniye gerisinde kaldı.

Marquez, Alcaniz yakınlarındaki bu pistte beş MotoGP zaferiyle en çok kazanan sürücü konumunda.



İlk antrenman'ın ardından Marquez , Jorge Martin'i neredeyse yarım saniye önünde seansı birinci sırada tamamladı.

Martin, 2024 model Ducati'si ile en iyi sonucu alan isim oldu. Son dünya şampiyonu Bagnaia ve takım arkadaşı Bastianini ise zorlandığı bir seansı geride bıraktı.



Bagnaia, birkaç kez pist dışına da çıkarak kendi adına sezonun en kötü derecesini elde etti ve 21. sırada tamamladı. Ve Marquez'in de 1.9 saniye gerisinde kaldı.



Bastianini ise en çok tur atan isim olarak 9. sıradan öteye gidemedi.



Tech3 GasGas'tan Pedro Acosta, Marquez'in 0.6 saniye gerisinde üçüncü en hızlı zamanı elde etti ve bir başka RC16 ile Brad Binder dördüncülüğü elde etti.



1. antrenmandaki sonuçlar KTM'lerin kaygan asfalt üzerinde Aprilia'lardan daha güçlü olduğunu gösterdi. İtalyan markanın önde gelen sürücüsü Trackhouse'dan Miguel Oliveira yedinci sırada yer aldı.



Fabio Di Giannantonio ise beşinci en hızlı sürücü oldu.



Bu sezon Ducati GP23 ile beş kez ilk beş içinde yer alan İtalyan sürücü, bir önceki Grand Prix'de Cuma günü yaşadığı kaza sonucu sol omzunu çıkardı ve zayıf bir omuzla mücadele etmek zorunda kaldı.





KTM'den Jack Miller sekizinci sırada yer aldı. Franco Morbidelli, ilk onun son sürücüsü oldu ve Marquez'in bir saniye yakının kalabilen son sürücü oldu.



Vinales 12. sırada tamamladı ancak takım arkadaşı Aleix Espargaro'ya kıyasla daha iyi bir performans sergiledi.



Espargaro, Marquez'in üç saniye gerisinde seansı son sırada tamamladı.







MotoGP Aragon GP - 1. antrenman sonuçları: