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Antrenman raporu
MotoGP Aragon GP

MotoGP Aragon GP 1. antrenman: Marquez en hızlı, Bagnaia 21. sırada

Aragon ilk antrenmanda Marquez en hızlı zamanı elde ederken, Bagnaia 21. sırada yer aldı.

Adam Wheeler
Adam Wheeler
Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Aragon Grand Prix'sinin ilk antrenmanında GP23'ü ile en hızlı turu atan isim oldu. Değişken koşullarında tartışmasız en iyi performansı sergileyen isimlerden biri olan Marquez, ilk antrenmanda en iyi zamanı elde etti. Ancak yine de 2022 yarışı en hızlı tur rekorunun iki saniye gerisinde kaldı.

Marquez, Alcaniz yakınlarındaki bu pistte beş MotoGP zaferiyle en çok kazanan sürücü konumunda.

İlk antrenman'ın ardından Marquez , Jorge Martin'i neredeyse yarım saniye önünde seansı birinci sırada tamamladı.

Martin, 2024 model Ducati'si ile en iyi sonucu alan isim oldu. Son dünya şampiyonu Bagnaia ve takım arkadaşı Bastianini ise zorlandığı bir seansı geride bıraktı.

Bagnaia, birkaç kez pist dışına da çıkarak kendi adına sezonun en kötü derecesini elde etti ve 21. sırada tamamladı. Ve Marquez'in de 1.9 saniye gerisinde kaldı.

Bastianini ise en çok tur atan isim olarak 9. sıradan öteye gidemedi.

Tech3 GasGas'tan Pedro Acosta, Marquez'in 0.6 saniye gerisinde üçüncü en hızlı zamanı elde etti ve bir başka RC16 ile Brad Binder dördüncülüğü elde etti.

1. antrenmandaki sonuçlar KTM'lerin kaygan asfalt üzerinde Aprilia'lardan daha güçlü olduğunu gösterdi. İtalyan markanın önde gelen sürücüsü Trackhouse'dan Miguel Oliveira yedinci sırada yer aldı.

Fabio Di Giannantonio ise beşinci en hızlı sürücü oldu.

Bu sezon Ducati GP23 ile beş kez ilk beş içinde yer alan İtalyan sürücü, bir önceki Grand Prix'de Cuma günü yaşadığı kaza sonucu sol omzunu çıkardı ve zayıf bir omuzla mücadele etmek zorunda kaldı.

KTM'den Jack Miller sekizinci sırada yer aldı. Franco Morbidelli, ilk onun son sürücüsü oldu ve Marquez'in bir saniye yakının kalabilen son sürücü oldu. 

Vinales 12. sırada tamamladı ancak takım arkadaşı Aleix Espargaro'ya kıyasla daha iyi bir performans sergiledi. 

Espargaro, Marquez'in üç saniye gerisinde seansı son sırada tamamladı.




MotoGP Aragon GP - 1. antrenman sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 13

1'48.289

   168.814 346
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 18

+0.483

1'48.772

 0.483 168.065 341
3 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 18

+0.613

1'48.902

 0.130 167.864 345
4 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 19

+0.663

1'48.952

 0.050 167.787 344
5 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+0.665

1'48.954

 0.002 167.784 337
6 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 18

+0.755

1'49.044

 0.090 167.646 340
7 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 18

+0.797

1'49.086

 0.042 167.581 344
8 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 19

+0.826

1'49.115

 0.029 167.537 347
9 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 20

+0.931

1'49.220

 0.105 167.375 341
10 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 16

+0.972

1'49.261

 0.041 167.313 340
11 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 17

+1.082

1'49.371

 0.110 167.144 344
12 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 16

+1.160

1'49.449

 0.078 167.025 339
13 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 16

+1.276

1'49.565

 0.116 166.848 344
14 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 18

+1.359

1'49.648

 0.083 166.722 339
15 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 18

+1.366

1'49.655

 0.007 166.711 338
16 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 19

+1.380

1'49.669

 0.014 166.690 342
17 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 18

+1.477

1'49.766

 0.097 166.543 341
18 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 19

+1.722

1'50.011

 0.245 166.172 335
19 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 17

+1.756

1'50.045

 0.034 166.121 345
20 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 16

+1.844

1'50.133

 0.088 165.988 340
21 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 14

+1.927

1'50.216

 0.083 165.863 340
22 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 14

+3.174

1'51.463

 1.247 164.007 342
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