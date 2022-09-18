MotoGP Aragon: Bastianini kazandı, Quartararo ve Marquez ilk turda yarış dışı kaldı!

Haberi dinle

2022 MotoGP sezonunun 15. ayağı bu hafta sonu Aragon'da gerçekleştirildi. Bugünkü yarış öncesinde, dün gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'ya gitmişti.

23 turluk yarışa pole pozisyonundan başlayan Francesco Bagnaia, iyi bir startla ilk viraja lider girdi. Jack Miller ile Enea Bastianini de 2 ve 3. sıralarda yerlerini korudular. Onların arkasında ise 13. sıradan start alan Marc Marquez, ilk virajda dışarı çizgiden harika geçişler yaparak 5. sıraya yükselmişti.

6. sıradaki Fabio Quartararo, direkt olarak önünde yer alan Marquez'e oldukça yakın ilerliyordu. Marquez, 3. virajda motosikletin arkasını kaybettiği ufak bir an yaşadı ve gazı kesmek zorunda kaldı. Quartararo, Marquez'e çok yakındı ve İspanyol sürücü gazı kesince ondan kaçamadı ve onun arkasına çarparak motosikletinden uçtu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fransız sürücü, Yamaha'sının altında kalmaktan ucuz kurtuldu ama büyük bir kazayla yarış dışı kalmış oldu. Quartararo, ilk olarak ayağa kalmakta zorlansa da sonrasında iyi gözüktü ve detaylı kontrol için sağlık merkezine götürüldü. Yapılan kontrollerin ardından Yamaha takım patronu Lin Jarvis, Fransız sürücünün durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Marquez, ilk turun geri kalanında bu sefer Takaaki Nakagami ile temas yaşadı. Marquez'in motosikleti ilk temastan dolay hasarlıydı ve Marquez'in açıklamasına göre "motosikleti bir anda onu sola çekti". Marquez, bir anda sola gidince Nakagami ile temas yaşadı ve Japon sürücü tam yolun ortasında yere düştü. Neyse ki diğer sürücüler çok iyi refleks göstererek Nakagami'ye çarpmamayı başardılar.

Marquez'in Honda'sı ise Quartararo'yla yaşadığı temas sonrası hasar almıştı, arka taraftaki hasar ciddiydi ve Marquez, iki farklı kişiyle temas yaşadığı ilk turun sonunda pite gelerek yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Böylelikle şampiyon sürücünün geri dönüş yarışı erken sonlanmış oldu.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ön tarafta ise Bagnaia, Brad Binder, Jack Miller, Enea Bastianini ilk 4'ü ile ilk turu tamamladık. Bütün bu kazalardan dolayı Binder'ın harika startı gözlerden kaçmıştı ama Güney Afrikalı sürücü, kaostan uzak durdu ve kendini ikinci sıraya kadar atmayı başardı.

Sonraki turlarda Bastianini, Miller ile Binder'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi. İkinci sıraya yükselen Bastianini, tıpkı Misano'da olduğu gibi Bagnaia'yı kovalamaya başladı.

9. tura geldiğimizde ise Bastianini ilk virajda liderlik için atak yaptı ve ilk sıraya yükseldi. Ancak İtalyan sürücü, liderliği aldığı turda hata yaptı ve dışarı taşarak liderliği kaybetti.

Sonraki turlarda Bagnaia ilk sırada yarışı kontrol etti ve 14. tura geldiğimizde Bagnaia, Bastianini, Binder, Aleix Espargaro, Miller ilk 5'i ile yarış devam ediyordu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 3 tur kala, Bastianini yeniden Bagnaia'ya yaklaştı ve liderlik mücadelesi yeniden başladı. Bastianini, Bagnaia'nın hava koridorundaydı ama son iki tura girilirken geçişi yapamadı. Son tura girilirken, Bagnaia harika savunmalarla liderliğini korudu.

Onların arkasında ise Espargaro, Binder'ı geçerek 3. sıraya yükseldi ve şampiyona için çok kritik bir geçişe imza atmış oldu.

Artık son tura girmiştik ve Bastianini, bu sefer geçiş yapmak için düzlüğü beklemedi ve 3. virajda cesur bir atakla liderliği eline geçirdi. Gresini sürücüsü, turun geri kalanında önde kalarak zafere ulaştı.

Bagnaia, pole'den başladığı ve neredeyse tüm turlarını lider götürdüğü bu yarışta ikinci sırayı aldı ancak kendisi Aragon'dan nispeten mutlu ayrılacaktır çünkü şampiyona lideri Quartararo yarışı tamamlayamadı.

Artık Quartararo ile Bagnaia arasında sadece 10 puan var. Bitime 5 yarış kala Quartararo 211, Bagnaia 201 puana sahip.

Ayrıca bu yarışla birlikte Ducati, Markalar Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan etti.

Ducati, bitime 5 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Aleix Espargaro, son turlarda Binder'ı geçerek kendini podyumun son basamağına taşıdı ve Aragon'da podyuma çıkan tek İspanyol oldu. Yaz arasından sonra form grafiğinde düşüş yaşayan Espargaro'nun şampiyonluk ümitleri hâlâ devam ediyor.

Binder, ikinci sıraya yükseldiği ilk turun ardından yarışı 4. sırada tamamlayarak KTM'ye önemli puanlar getirdi.

Jack Miller beşinci olurken, Jorge Martin ile Luca Marini onu takip ettiler. Johann Zarco, Alex Rins ve Marco Bezzecchi ise ilk 10'u tamamladılar.

2022 MotoGP sezonu, 23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Japonya GP ile devam edecek.

Yarış sonucu: