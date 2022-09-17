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MotoGP / Aragon GP Sıralama turları raporu

MotoGP Aragon: Bagnaia pole'de, Marquez Q1'de elendi

MotoGP Aragon sıralama turlarında pole pozisyonu fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'ya gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
MotoGP Aragon: Bagnaia pole'de, Marquez Q1'de elendi
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Q1

Aragon'da sürücüleri sıcak ve güneşli bir hava karşıladı. Sıralama turları seansına her zaman olduğu gibi Q1 seansıyla başladık ve ilk seansta Marc Marquez, Aleix Espargaro, Johann Zarco, Maverick Vinales gibi isimler Q2'ye kalmak için mücadele ettiler. 

3. antrenman raporu :

Pilotlar, ilk 4 dakika boyunca hazırlık turları attılar. Bugün gerçekleştirilen 3. antrenman seansında kaza yapan Marquez, ilk denemelerin ardından 1:46.909'luk derecesiyle liderdi ve 1:46'ların altına inen tek sürücü konumundaydı. Aleix Espargaro ise ikinciydi. 

İlk denemelerin ardından sürücüler pite geldiler ve bitime 4 dakika kala son denemeler için piste çıktılar. 

Vinales, bitime 2 dakika kala 2. virajda kaza yaparak seansa veda etti ve bu sezonki ilk kazasını yapmış oldu. 

Bu esnada Zarco, zaman turunu tamamladı ve 1:46.843 ile ilk sıraya yerleşti. Ardından Espargaro geldi ve 1:46.569 ile rahat bir şekilde zirveye çıktı. 

Bu noktadan sonra ilk iki sektörde sarı bayraklar çıktı ve Marquez, sarı bayraklara takıldığından dolayı derecesini geliştiremeyerek elendi. 

Böylelikle Espargaro, 0.3 saniyelik farkla ilk sırada yer aldı. Zarco ise ikinci oldu. Bu da bu iki ismin Q2'ye kaldığı anlamına geldi. 

Son turunda sarı bayraklara takılan Marquez ise şanssızlık yaşamış oldu. İspanyol sürücü, sarı bayraklara takılmasaydı belki de Q2'ye kalabilirdi ama 3. olarak elendi. 

Q1 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Aleix Espargaro 7 1'46.569     171.539
2 France Johann Zarco 6 1'46.843 0.274 0.274 171.099
3 Spain Marc Marquez 7 1'46.909 0.340 0.066 170.994
4 Italy Luca Marini 7 1'47.056 0.487 0.147 170.759
5 Italy Fabio Di Giannantonio 7 1'47.119 0.550 0.063 170.658
6 Spain Maverick Viñales 5 1'47.337 0.768 0.218 170.312
7 Spain Alex Marquez 7 1'47.489 0.920 0.152 170.071
8 Spain Pol Espargaro 6 1'47.511 0.942 0.022 170.036
9 United Kingdom Cal Crutchlow 6 1'47.541 0.972 0.030 169.989
10 Italy Franco Morbidelli 6 1'47.651 1.082 0.110 169.815
11 Spain Raul Fernandez 6 1'47.671 1.102 0.020 169.783
12 Australia Remy Gardner 4 1'47.847 1.278 0.176 169.506
13 South Africa Darryn Binder 6 1'49.309 2.740 1.462 167.239
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Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2 

Q1 seansının ardından gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. İlk denemelerin ardından Enea Bastianini 1:46.580'lik turuyla liderdi. Onu Francesco Bagnaia ile Jack Miller takip ediyordu. Fabio Quartararo ise ilk turuyla 7. sırayı alabildi. 

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Bu denemelerin ardından sürücüler pite geldiler ve son denemeleri için hazırlandılar. Son denemelerde ilk olarak Espargaro geldi ve lider Bastianini'nin 0.010 saniye arkasında ikinci sıraya yükseldi. 

Ardından Bagnaia turunu tamamladı ve 1:46.069'luk turuyla ilk sıraya yükseldi. Miller ise takım arkadaşının 0.090 saniye arkasında ikinci sıraya çıktı. 

Quartararo, ikinci virajda büyük bir an yaşayarak turunu bırakmak zorunda kaldı ama son turunda gelişerek 6. sıraya yükselmeyi başardı. 

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Böylelikle pole pozisyonu Bagnaia'ya gitmiş oldu. 1:46.069'luk derecesiyle tur rekorunu kıran İtalyan sürücü, yarınki yarışa pole pozisyonundan başlayacak. 

Miller ise takım arkadaşının 0.090 saniye arkasında ikinci sırayı aldı. Böylelikle fabrika Ducati duble yapmış oldu. 

Bagnaia'nın gelecek sezon takım arkadaşlığını yapacak olan Bastianini ise ilk çizgiyi tamamladı. Q1'den yükselen Espargaro, ilk virajda frenlemeyi kaçırdığı birkaç an yaşasa da dördüncü en hızlı zamanı kaydetmeyi başardı. Yine Q1'den yükselerek gelen Zarco ise yarın Espargaro'nun hemen arkasından start alacak. 

Quartararo, son denemesinde zaman bularak kendisini 6. sıraya attı. Fransız sürücü, Yamaha'nın düzlük hızındaki zayıflığından dolayı yarışta geçiş yapmakta zorlanacağını düşünüyordu. Dolayısıyla bu sonuç onu mutlu etmeyecektir, özellikle de son 4 yarışta 61 puan kaybettiği Bagnaia'nın pole'de olduğunu düşündüğümüzde. 

VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi yedinci sırayı alırken, Jorge Martin sekizinci oldu. Alex Rins ile Brad Binder ise ilk 10'u tamamladı. Miguel Oliveria ile Takaaki Nakagami ise sırasıyla 11 ile 12. sırayı aldılar. 

MotoGP Aragon Grand Prix'si, yarın TSİ 15.00'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. 

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Francesco Bagnaia 7 1'46.069     172.348
2 Australia Jack Miller 7 1'46.159 0.090 0.090 172.202
3 Italy Enea Bastianini 7 1'46.313 0.244 0.154 171.952
4 Spain Aleix Espargaro 7 1'46.590 0.521 0.277 171.505
5 France Johann Zarco 7 1'46.646 0.577 0.056 171.415
6 France Fabio Quartararo 7 1'46.802 0.733 0.156 171.165
7 Italy Marco Bezzecchi 7 1'46.852 0.783 0.050 171.085
8 Spain Jorge Martin 6 1'46.911 0.842 0.059 170.990
9 Spain Alex Rins 7 1'46.912 0.843 0.001 170.989
10 South Africa Brad Binder 7 1'46.924 0.855 0.012 170.970
11 Portugal Miguel Oliveira 7 1'47.183 1.114 0.259 170.556
12 Japan Takaaki Nakagami 7 1'47.274 1.205 0.091 170.412
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Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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