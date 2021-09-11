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MotoGP / Aragon GP Antrenman raporu

MotoGP Aragon 3. antrenman: Quartararo lider, Marquez yine kaza yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Marc Marquez'in başka bir kaza daha yaptığı MotoGP Aragon Grand Prix'sinin 3. antrenman seansını zirvede tamamladı.

MotoGP Aragon 3. antrenman: Quartararo lider, Marquez yine kaza yaptı

Şampiyona lideri Quartararo, Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro'nun 1:46.949'luk turuna rağmen, 1:46.926 yaptı ve üçüncü antrenman seansını zirvede tamamlayan isim oldu.

İlk 10 dakikalık bölümün ardından sadece son şampiyon Joan Mir kombine edilmiş derecelerdeki zamanını geliştirebilmişti.

Cuma günkü ikinci antrenman seansında zaman turu denemesine odaklanmayan Mir, seansı 21. sırada tamamlamıştı. Üçüncü seansın başında attığı 1:48.161'lik turuyla da kombine edilmiş derecelerde 11. sıraya çıktı.

Daha sonra LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami liderliğe çıktı ve önce 1:47.394, sonra da 1:47.317 yaptı.

Daha sonra dereceler hızlanmaya devam etti ve Francesco Bagnaia 1:46.984 yapıp, 1:47 barajını  aşarken, Mir de bu turu 0.002 saniye ile geride bıraktı.

Ancak Quartararo, son denemesinde 1:46.926 yaptı ve hafta sonunun en hızlı turuyla beraber seansı zirvede tamamladı.

Sadece dört sürücü 1:47'nin altına inebildi ve Quartararo'nun en yakın takipçisi, 1:46.949'la sadece 0.023 saniye geride kalan Aleix Espargaro oldu.

Mir son bölümde tempo artırmasının ardından seansı 0.056 saniye geride üçüncü, Ducati sürücüsü Bagnaia ise dördüncü bitirdi. Bagnaia'nın turu, Mir'den sadece 0.002 saniye yavaştı.

Ducati sürücüsü Bagnaia'yı, takım arkadaki Jack Miller ve Pramac Ducati'den Jorge Martin takip etti.

Pol Espargaro, üçüncü seansın sonundaki turuyla beraber 0.208 saniye geride yedinci oldu ve en iyi Honda sürücüsü oldu. Espargaro'nun takım arkadaşı Marc Marquez ise, 14. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Böylelikle bu hafta sonu ikinci kez düşmüş oldu. İspanyol sürücü buna rağmen seansı sekizinci bitirdi.

Nakagami ve Avintia'nın çaylak ismi Enea Bastianini, ilk onu tamamladılar ve sıralama turlarında son bölüme kaldılar. Pramac'tan Johann Zarco ise, Bastianini'nin 0.052 saniye gerisinde 11. olarak ikinci bölüme kalma fırsatını kaçırmış oldu.

Yamaha'da Cal Crutchlow, ikinci antrenmanda iyi görünse de üçüncü seansta derecelerin gelişmesiyle beraber 12. sırada yer aldı.

İlk 15'i Miguel Oliveira, Alex Rins ve Valentino Rossi tamamlarken, seans içerisinde kaza yapan bir başka isim olan Alex Marquez 16. sırada yer aldı.

Maverick Vinales, Aprilia ile ilk hafta sonunda tempo artırmaya devam etti ve seansı 0.863 saniye geride 17. sırada tamamladı.

3. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 1'46.926  
2 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'46.949 0.023
3 Spain Joan Mir Suzuki 1'46.982 0.056
4 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'46.984 0.058
5 Australia Jack Miller Ducati 1'47.059 0.133
6 Spain Jorge Martin Ducati 1'47.120 0.194
7 Spain Pol Espargaro Honda 1'47.134 0.208
8 Spain Marc Marquez Honda 1'47.185 0.259
9 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'47.256 0.330
10 Italy Enea Bastianini Ducati 1'47.276 0.350
11 France Johann Zarco Ducati 1'47.328 0.402
12 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 1'47.353 0.427
13 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'47.389 0.463
14 Spain Alex Rins Suzuki 1'47.396 0.470
15 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'47.551 0.625
16 Spain Alex Marquez Honda 1'47.673 0.747
17 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'47.789 0.863
18 South Africa Brad Binder KTM 1'47.805 0.879
19 Spain Iker Lecuona KTM 1'47.829 0.903
20 Italy Luca Marini Ducati 1'48.093 1.167
21 Italy Danilo Petrucci KTM 1'48.397 1.471
22 United Kingdom Jake Dixon Yamaha 1'48.422 1.496
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