MotoGP Aragon 2. antrenman: Miller ve Ducati lider

45 dakikalık seansın sonuna doğru yumuşak lastikle atılan turlar, zaman tablosunun tamamen değişmesine neden oldu ve Miller 0.273 saniye farkla en hızlı isim olurken, 22 sürücüden 21'i sadece 1.273 saniye içinde dizidi.

Seansın ilk anlarında sabah yeni bir şasi deneyen KTM sürücüsü Miguel Oliveira 1:50.039 yaptı ve ardından bu dereceyi 1:48.623'e çekti.

İlk seansın en hızlı ismi olan Honda sürücüsü Marc Marquez, bir süreliğine lider gitse de turu silindi ve ardından kardeşi Alex Marquez'i takip ederken kaza yaptı. Marc'ın RC213V'sinde büyük hasar oluşurken, seansın ilerlen kısmında ikinci motosikletine geçerek seansa geri döndü.

Bir tarafta bunlar yaşanırken, diğer tarafta Francesco Bagnaia 1:48.616 yaptı ve liderliği aldı. Fakat o da kısa bir süre sonra beşinci virajda yerde kaldı.

Geçen yıl Teruel Grand Prix'sinde pole pozisyonunu alan LCR sürücüsü Takaaki Nakagami, 1:48.574'le Bagnaia'dan liderliği aldı.

Seans ilerledikçe dereceler 1:48'in altına indi ve Jack Miller 1:47.613 ile kendisini zaman tablosunun en tepesine çıkardı.

Ducati sürücüsünün bu turu seansın kalan kısmında zirvede kaldı ve böylelikle cuma gününü lider tamamlayan isim oldu.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini, Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İlk seansta da iyi turlar atan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro 1:47.886'lık turuyla, Miller'ın 0.273 saniye gerisinde ikinci oldu.

Yamaha'nın Britanyalı sürücüsü Cal Crutchlow, etkileyici bir tur çıkarmasının ardından seansı üçüncü sırada tamamladı. Britanyalı sürücünün 1:47.897'lik turu, Espargaro'dan sadece 0.011 saniye daha yavaştı.

Pramac Ducati'den Johann Zarco dördüncü olurken, takım arkadaşı Jorge Martin beşinci ve kaza yapmasına rağmen devam eden Bagnaia altıncı oldu.

Şampiyona lideri ve Yamaha fabrika takımı sürücüsü Fabio Quartararo, seansı 0.421 saniye geride yedinci sırada tamamlarken, ilk onu Nakagami, Enea Bastianini ve Silverstone'da pole pozisyonunu kazan Pol Espargaro tamamladı.

Alex Rins, en iyi Suzuki sürücüsü olarak seansı 11. sırada tamamlarken, Joan Mir turu bir araya getirmekte zorlanınca ancak 21. olabildi.

Maverick Vinales, Aprilia RS-GP'ye adapte olmaya devam ettiği seansta, toplam 20 tur attı ve 1.1 saniye geride 19. oldu. Onu Honda sürücüsü Marquez takip etti.

Petronas SRT'de Valentino Rossi, Vinales'in hemen önünde 18. olurken, diğer Petronas motosikletinde Jake Dixon 2.3 saniye geride sonuncu oldu.

Seans sonucu: