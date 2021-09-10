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MotoGP / Aragon GP Antrenman raporu

MotoGP Aragon 2. antrenman: Miller ve Ducati lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ducati sürücüsü Jack Miller, Aragon'da gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en hızlı isim olmayı başarırken, Honda sürücüsü Marc Marquez seansın başında yaptığı kaza nedeniyle 20. oldu.

MotoGP Aragon 2. antrenman: Miller ve Ducati lider

45 dakikalık seansın sonuna doğru yumuşak lastikle atılan turlar, zaman tablosunun tamamen değişmesine neden oldu ve Miller 0.273 saniye farkla en hızlı isim olurken, 22 sürücüden 21'i sadece 1.273 saniye içinde dizidi.

Seansın ilk anlarında sabah yeni bir şasi deneyen KTM sürücüsü Miguel Oliveira 1:50.039 yaptı ve ardından bu dereceyi 1:48.623'e çekti.

İlk seansın en hızlı ismi olan Honda sürücüsü Marc Marquez, bir süreliğine lider gitse de turu silindi ve ardından kardeşi Alex Marquez'i takip ederken kaza yaptı. Marc'ın RC213V'sinde büyük hasar oluşurken, seansın ilerlen kısmında ikinci motosikletine geçerek seansa geri döndü.

Bir tarafta bunlar yaşanırken, diğer tarafta Francesco Bagnaia 1:48.616 yaptı ve liderliği aldı. Fakat o da kısa bir süre sonra beşinci virajda yerde kaldı.

Geçen yıl Teruel Grand Prix'sinde pole pozisyonunu alan LCR sürücüsü Takaaki Nakagami, 1:48.574'le Bagnaia'dan liderliği aldı.

Seans ilerledikçe dereceler 1:48'in altına indi ve Jack Miller 1:47.613 ile kendisini zaman tablosunun en tepesine çıkardı.

Ducati sürücüsünün bu turu seansın kalan kısmında zirvede kaldı ve böylelikle cuma gününü lider tamamlayan isim oldu.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini, Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini, Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İlk seansta da iyi turlar atan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro 1:47.886'lık turuyla, Miller'ın 0.273 saniye gerisinde ikinci oldu.

Yamaha'nın Britanyalı sürücüsü Cal Crutchlow, etkileyici bir tur çıkarmasının ardından seansı üçüncü sırada tamamladı. Britanyalı sürücünün 1:47.897'lik turu, Espargaro'dan sadece 0.011 saniye daha yavaştı.

Pramac Ducati'den Johann Zarco dördüncü olurken, takım arkadaşı Jorge Martin beşinci ve kaza yapmasına rağmen devam eden Bagnaia altıncı oldu.

Şampiyona lideri ve Yamaha fabrika takımı sürücüsü Fabio Quartararo, seansı 0.421 saniye geride yedinci sırada tamamlarken, ilk onu Nakagami, Enea Bastianini ve Silverstone'da pole pozisyonunu kazan Pol Espargaro tamamladı.

Alex Rins, en iyi Suzuki sürücüsü olarak seansı 11. sırada tamamlarken, Joan Mir turu bir araya getirmekte zorlanınca ancak 21. olabildi.

Maverick Vinales, Aprilia RS-GP'ye adapte olmaya devam ettiği seansta, toplam 20 tur attı  ve 1.1 saniye geride 19. oldu. Onu Honda sürücüsü Marquez takip etti.

Petronas SRT'de Valentino Rossi, Vinales'in hemen önünde 18. olurken, diğer Petronas motosikletinde Jake Dixon 2.3 saniye geride sonuncu oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Australia Jack Miller Ducati 17 1'47.613  
2 Spain Aleix Espargaro Aprilia 19 1'47.886 0.273
3 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 19 1'47.897 0.284
4 France Johann Zarco Ducati 18 1'47.988 0.375
5 Spain Jorge Martin Ducati 17 1'48.023 0.410
6 Italy Francesco Bagnaia Ducati 15 1'48.032 0.419
7 France Fabio Quartararo Yamaha 17 1'48.034 0.421
8 Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'48.057 0.444
9 Italy Enea Bastianini Ducati 17 1'48.086 0.473
10 Spain Pol Espargaro Honda 16 1'48.166 0.553
11 Spain Alex Rins Suzuki 20 1'48.267 0.654
12 South Africa Brad Binder KTM 17 1'48.278 0.665
13 Spain Alex Marquez Honda 19 1'48.314 0.701
14 Italy Danilo Petrucci KTM 17 1'48.351 0.738
15 Italy Luca Marini Ducati 18 1'48.456 0.843
16 Spain Iker Lecuona KTM 18 1'48.526 0.913
17 Portugal Miguel Oliveira KTM 20 1'48.623 1.010
18 Italy Valentino Rossi Yamaha 17 1'48.649 1.036
19 Spain Maverick Viñales Aprilia 20 1'48.755 1.142
20 Spain Marc Marquez Honda 15 1'48.827 1.214
21 Spain Joan Mir Suzuki 16 1'48.886 1.273
22 United Kingdom Jake Dixon Yamaha 17 1'49.987 2.374
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MotoGP Aragon 1. antrenman: Marquez en hızlısı, Vinales yeni takımıyla ilk kez pistte

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