MotoGP Aragon 2. antrenman: Martin, Quartararo'nun önünde en hızlısı
Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, ikinci antrenman seansını Fabio Quartararo'nun 0.074 saniye önünde ilk sırada tamamladı. Marc Marquez ise sekizinci sırayı aldı.
Martin, 45 dakikalık ikinci antrenman seansının sonunda 1:47.402 yaparak günü lider kapattı. Seansın ilk dakikalarında yine Martin 1:48.185'lik derecesiyle ilk sıradaydı. Sonrasında Marquez 1:47.990 yaparak ilk sıraya yükseldi.
Marquez zirvede uzun süre kalamadı çünkü Francesco Bagnaia, 1:47.853'lük zamanı ile 6 kez MotoGP şampiyonunu arkasında bırakarak zirvenin yeni sahibi oldu.
İlk antrenman seansında yüksek hızlı bir kaza yapan Aleix Espargaro, ikinci antrenman seansının başında da bir kaza yaptı. Seansın ilk 10 dakikası geride kalırken, 14. virajda motosikletin önünü kaybeden Espargaro kendini yerde buldu. Neyse ki İspanyol sürücü iyiydi.
Espargaro iyi olsa da Aprilia'sı iyi durumda değildi ve 2. antrenmanın geri kalanında kullanılamadı.
Bu hafta sonu gördüğümüz en büyük teknik güncelleme belki de Honda'nın yeni Kalex salıncağıydı. Bu salıncak, Japon markanın felsefesinde büyük bir değişimi temsil ediyor.
Marquez, ilk iki sürüşünü standart karbon fiber salıncak ile tamamlamasının ardından son sürüşleri için alüminyum Kalex salıncağa geçti.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Marquez, Kalex salıncaklı Honda'sı ile attığı son turunda ilk sıra için mücadele edebilecek derecelerle geliyordu ki son virajda büyük bir kayma yaşadı. Marquez, kaymaya rağmen turunu tamamladı ve 1:47.761 ile sekizinci sırayı alabildi.
Bitime 3 dakika kala, Alex Rins zirveye çıktı ve seansın erken dakikalarından bu yana zirvede olan Bagnaia'yı geçti. Ancak Rins zirvede uzun süre kalamadı çünkü Suzuki sürücüsünün turu pist limitlerini aştığı gerekçesiyle silindi.
Rins'ten sonra Quartararo en hızlı dereceyi kaydetti ama son sözü Martin söyledi ve 1:47.402 ile seansı ilk sırada tamamladı.
Martin'in takım arkadaşı Johann Zarco, Martin ve Quartararo'nun arkasında 3. sırayı aldı. Enea Bastianini ise Bagnaia ile Rins'in önünde dördüncü oldu.
Maverick Vinales; Marquez, Jack Miller, Luca Marini ve Takaaki Nakagami'nin önünde yedinci en hızlı zamanı kaydetti.
Marc Marquez, Repsol Honda Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Günü 12. sırada kapatan Brad Binder en hızlı KTM sürücüsü olurken, onu kaza yapan Aleix Espargaro ile Franco Morbidelli takip etti.
MotoGP'ye geri dönen Cal Crutchlow cuma gününü takım arkadaşı Darryn Binder'ın önünde 18. sırada tamamlarken; Avusturya'da bileğini sakatlayan Joan Mir 21. oldu.
2. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Jorge Martin
|Ducati
|1'47.402
|2
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1'47.476
|0.074
|0.074
|3
|Johann Zarco
|Ducati
|1'47.509
|0.107
|0.033
|4
|Enea Bastianini
|Ducati
|1'47.583
|0.181
|0.074
|5
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|1'47.639
|0.237
|0.056
|6
|Alex Rins
|Suzuki
|1'47.665
|0.263
|0.026
|7
|Maverick Viñales
|Aprilia
|1'47.678
|0.276
|0.013
|8
|Marc Marquez
|Honda
|1'47.761
|0.359
|0.083
|9
|Jack Miller
|Ducati
|1'47.800
|0.398
|0.039
|10
|Luca Marini
|Ducati
|1'47.893
|0.491
|0.093
|11
|Takaaki Nakagami
|Honda
|1'47.911
|0.509
|0.018
|12
|Brad Binder
|KTM
|1'47.912
|0.510
|0.001
|13
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1'47.951
|0.549
|0.039
|14
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1'48.002
|0.600
|0.051
|15
|Miguel Oliveira
|KTM
|1'48.042
|0.640
|0.040
|16
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|1'48.229
|0.827
|0.187
|17
|Marco Bezzecchi
|Ducati
|1'48.475
|1.073
|0.246
|18
|Alex Marquez
|Honda
|1'48.521
|1.119
|0.046
|19
|Cal Crutchlow
|Yamaha
|1'48.531
|1.129
|0.010
|20
|Darryn Binder
|Yamaha
|1'48.618
|1.216
|0.087
|21
|Joan Mir
|Suzuki
|1'48.621
|1.219
|0.003
|22
|Raul Fernandez
|KTM
|1'48.688
|1.286
|0.067
|23
|Pol Espargaro
|Honda
|1'48.743
|1.341
|0.055
|24
|Remy Gardner
|KTM
|1'48.752
|1.350
|0.009
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