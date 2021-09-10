MotoGP Aragon 1. antrenman: Marquez en hızlısı, Vinales yeni takımıyla ilk kez pistte

Aragon hafta sonunun en büyük haberi, Vinales'in geçen ay Yamaha fabrika takımından ayrılmasının ardından bu hafta sonu yeni takımı Aprilia ilk kez piste çıkması oldu.

Bu hafta yapılacak yarış öncesinde Misano'da RS-GP ile iki günlük bir testi geride bırakan Vinales, bugün piste çıkan ilk isimlerden biriydi ve adaptasyon sürecine devam ederken, tur zamanlarını istikrarlı şekilde artırdı.

21 tur atan Vinales, ilk seansı 2.1 saniye geride 19. sırada bitirdi ve bu fark, temelde Marquez'in son bölümde hızlı tur denemesi yapması nedeniyle olduğundan biraz daha büyük görünüyordu.

Geçen yıl Aragon'daki Teruel GP'de pole pozisyonunu kazanan Takaaki Nakagami, 45 dakikalık ilk antrenman seansının başında 1:50.283'lük bir tur zamanı yaptı ve ilk sıraya oturdu. Çok geçmeden şampiyona lideri Fabio Quartararo 1:50.185 yaparak bu turu geride bıraktı.

Seansın son bölümünde Marquez peş peşe hızlı tur zamanları ortaya koydu. İspanyol sürücü 1:49.360'la zirveye yerleşirken, sonrasında bu turu 1:49.171'e çekti.

Son anlarda yumuşak lastikle bir başka deneme daha yapan Marquez, 1:48.048 yaptı ve ve liderliğini daha da pekiştirdi.

Neredeyse hiçbir sürücünün son bölümde zaman turuna odaklanmamasının ardından Marquez, ilk seansı rahatça lider tamamlamış oldu.

İspanyol sürücünün zaman turu, diğer sürücülerden o kadar iyiydi ki ikinci sıradaki Joan Mir'le arasında tam 0.971 saniye vardı.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia 1:49.193'lük zaman turuyla ilk üçü tamamlarken, arka tarafta yeni sert orta lastik takan LCR Honda sürücüsü Alex Marquez dördüncü oldu.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Mller, Aprilia'dan Aleix Espargaro'nun önünde ilk beşi tamamladı.

Johann Zarco, Fabio Quartararo'nun önünde yedinci olurken, Nakagami dokuzuncu ve Honda sürücüsü Pol Espargaro 10. oldu.

Yamaha test sürücüsü Cal Crutchlow, Vinales'in yerine bir kez daha fabrika takımı adına piste çıktı ve seansı 12. sırada bitirdi. Silverstone'da podyuma dönen Suzuki sürücüsü Alex Rins ise ancak 14. olabildi.

Tech3 KTM'den Iker Lecuona, sondan bir önceki virajda kaza yaparken, Petronas SRT'den Valentino Rossi de 5. virajda kaza yaptı. İkili, ilk antrenman seansını sırasıyla 16. ve 20. sırada bitirdiler.

Yeni bir şasi deneyen KTM ikilisi Miguel Oliveira ve Brad Binder ise 18.ve 21. sırada yer aldı.

Franco Morbidelli'nin yokluğunda Jake Dixon'a SRT ile ikinci MotoGP yarışına katılma fırsatı verildi ve genç sürücü seansı son sırada tamamladı.

İlk antrenman sonucu: