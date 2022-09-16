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MotoGP / Aragon GP Antrenman raporu

MotoGP Aragon 1. antrenman: Aleix kazaya rağmen lider, Marquez 11.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro güçlü bir antrenman seansı geçirerek kaza yapmasına rağmen hafta sonuna lider başladı, Marc Marquez ise 110 günlük bir aranın ardından geri döndü.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
MotoGP Aragon 1. antrenman: Aleix kazaya rağmen lider, Marquez 11.
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Mayıs ayından beri pistlerden uzak kalan Marquez, son 2 senede dördüncü kez sağ kol ameliyatı geçirmesinin ardından uzun süredir iyileşme sürecindeydi.

İki hafta önceki Misano testinde motosiklete dönen altı kez MotoGP şampiyonu, tamamen iyileşmesinin ardından Aragon GP'sinde yarışma kararı aldı.

İlk antrenman seansında 18 tur boyunca aynı orta hamur lastiklerle uzun sürüşlere odaklanan Marquez, liderin 0.521 saniye gerisinde 11. olarak iyi bir başlangıç yaptı.

Gelecek sene Honda'da Marquez'in takım arkadaşı olacağı kesinleşen Joan Mir'de Avusturya'da yaşadığı bilek sakatlığı nedeniyle Misano'da piste çıkamamasının ardından Aragon'da geri dönen bir diğer isimdi.

Pek iyi bir seans geçirmeyen ve bir kez arkadan kayma yaşayıp son anda düşmekten kurtulan Mir, seansı liderin 0.761 saniye gerisinde 18. tamamladı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: MotoGP

Seans özeti

Ilık koşullarda gerçekleştirilen seansın ilk hızlı turunu yaz arasından döndüğümüzden beri podyuma çıkamayan, hatta altıncılıktan öteye geçemeyen Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro kaydetti.

Espargaro'nun 1.49.349'luk derecesi kısa bir süre sonra 1.49.321 yapan Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin tarafından geçildi.

Dereceler hızla gelişmeye devam etti ve henüz ilk 10 dakika geride kalırken 1.48.882 gibi iyi bir tur atan Johann Zarco liderliğe yükseldi.

Zarco'nun zamanı birkaç dakika sonra Francesco Bagnaia'nın 1.48.698'lik turu ile geride bırakıldı, ta ki Aleix 1.48.686 gibi yakın bir dereceyle şampiyonadaki rakibini devirene kadar.

Attığı bu tur seans boyunca bir daha geçilemeyene Espargaro, sondan bir önceki virajda hızlı bir kaza yaptığı -ve motosikletini bir şekilde pite götürmeyi başardığı- seansı lider tamamladı.

İkinci sırada 0.012 saniye gerideki Bagnaia yer aldı. İtalyan sürücü, geçen sene kariyerinin ilk zaferini aldığı Aragon'a güçlü bir dönüş yaptı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: MotoGP

İlk üçü Suzuki sürücüsü Alex Rins tamamlarken, dördüncü sırada 2020 Aragon GP'sinde kariyerinin ilk ve tek pole pozisyonunu elde etmiş olan Takaaki Nakagami yer aldı.

Zarco beşinci, Gresini sürücüsü Enea Bastianini altıncı, KTM sürücüsü Miguel Oliveira yedinci oldu. Şampiyona lideri Fabio Quartararo sekizinci, takım arkadaşı Franco Morbidelli ise dokuzuncuydu.

İlk 10 sırayı tamamlayan isim ise VR46 sürücüsü Luca Marini oldu.

Favorilerden Jack Miller ve Maverick Vinales geride kaldılar; Miller 13, Vinales ise ancak 15. sırayı elde edebildiler.

MotoGP Aragon 1. antrenman seansı sonuç tablosu

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara
1 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'48.686    
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'48.698 0.012 0.012
3 Spain Alex Rins Suzuki 1'48.775 0.089 0.077
4 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'48.862 0.176 0.087
5 France Johann Zarco Ducati 1'48.882 0.196 0.020
6 Italy Enea Bastianini Ducati 1'48.891 0.205 0.009
7 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'49.005 0.319 0.114
8 France Fabio Quartararo Yamaha 1'49.085 0.399 0.080
9 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'49.088 0.402 0.003
10 Italy Luca Marini Ducati 1'49.170 0.484 0.082
11 Spain Marc Marquez Honda 1'49.207 0.521 0.037
12 Spain Jorge Martin Ducati 1'49.320 0.634 0.113
13 Australia Jack Miller Ducati 1'49.322 0.636 0.002
14 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'49.349 0.663 0.027
15 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'49.357 0.671 0.008
16 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 1'49.392 0.706 0.035
17 Spain Joan Mir Suzuki 1'49.447 0.761 0.055
18 Spain Alex Marquez Honda 1'49.490 0.804 0.043
19 Spain Pol Espargaro Honda 1'49.515 0.829 0.025
20 South Africa Brad Binder KTM 1'49.642 0.956 0.127
21 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'49.850 1.164 0.208
22 Australia Remy Gardner KTM 1'50.249 1.563 0.399
23 Spain Raul Fernandez KTM 1'50.312 1.626 0.063
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'50.370 1.684 0.058
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