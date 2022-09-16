MotoGP Aragon 1. antrenman: Aleix kazaya rağmen lider, Marquez 11.

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Mayıs ayından beri pistlerden uzak kalan Marquez, son 2 senede dördüncü kez sağ kol ameliyatı geçirmesinin ardından uzun süredir iyileşme sürecindeydi.

İki hafta önceki Misano testinde motosiklete dönen altı kez MotoGP şampiyonu, tamamen iyileşmesinin ardından Aragon GP'sinde yarışma kararı aldı.

İlk antrenman seansında 18 tur boyunca aynı orta hamur lastiklerle uzun sürüşlere odaklanan Marquez, liderin 0.521 saniye gerisinde 11. olarak iyi bir başlangıç yaptı.

Gelecek sene Honda'da Marquez'in takım arkadaşı olacağı kesinleşen Joan Mir'de Avusturya'da yaşadığı bilek sakatlığı nedeniyle Misano'da piste çıkamamasının ardından Aragon'da geri dönen bir diğer isimdi.

Pek iyi bir seans geçirmeyen ve bir kez arkadan kayma yaşayıp son anda düşmekten kurtulan Mir, seansı liderin 0.761 saniye gerisinde 18. tamamladı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP

Seans özeti

Ilık koşullarda gerçekleştirilen seansın ilk hızlı turunu yaz arasından döndüğümüzden beri podyuma çıkamayan, hatta altıncılıktan öteye geçemeyen Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro kaydetti.

Espargaro'nun 1.49.349'luk derecesi kısa bir süre sonra 1.49.321 yapan Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin tarafından geçildi.

Dereceler hızla gelişmeye devam etti ve henüz ilk 10 dakika geride kalırken 1.48.882 gibi iyi bir tur atan Johann Zarco liderliğe yükseldi.

Zarco'nun zamanı birkaç dakika sonra Francesco Bagnaia'nın 1.48.698'lik turu ile geride bırakıldı, ta ki Aleix 1.48.686 gibi yakın bir dereceyle şampiyonadaki rakibini devirene kadar.

Attığı bu tur seans boyunca bir daha geçilemeyene Espargaro, sondan bir önceki virajda hızlı bir kaza yaptığı -ve motosikletini bir şekilde pite götürmeyi başardığı- seansı lider tamamladı.

İkinci sırada 0.012 saniye gerideki Bagnaia yer aldı. İtalyan sürücü, geçen sene kariyerinin ilk zaferini aldığı Aragon'a güçlü bir dönüş yaptı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: MotoGP

İlk üçü Suzuki sürücüsü Alex Rins tamamlarken, dördüncü sırada 2020 Aragon GP'sinde kariyerinin ilk ve tek pole pozisyonunu elde etmiş olan Takaaki Nakagami yer aldı.

Zarco beşinci, Gresini sürücüsü Enea Bastianini altıncı, KTM sürücüsü Miguel Oliveira yedinci oldu. Şampiyona lideri Fabio Quartararo sekizinci, takım arkadaşı Franco Morbidelli ise dokuzuncuydu.

İlk 10 sırayı tamamlayan isim ise VR46 sürücüsü Luca Marini oldu.

Favorilerden Jack Miller ve Maverick Vinales geride kaldılar; Miller 13, Vinales ise ancak 15. sırayı elde edebildiler.

MotoGP Aragon 1. antrenman seansı sonuç tablosu