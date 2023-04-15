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MotoGP Amerika sprint yarışı: Bagnaia kazandı, Quartararo düştü, Honda podyumda!

COTA'da gerçekleştirilen sprint yarışının galibi, mücadele boyunca kontrolü elden bırakmayan Francesco Bagnaia oldu. Honda ise LCR sürücüsü Alex Rins ile podyumda!

Altay Gök
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MotoGP Amerika sprint yarışı: Bagnaia kazandı, Quartararo düştü, Honda podyumda!
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On turluk mücadelenin en heyecanlı kısmının start olduğunu söyleyebiliriz; nitekim sıralama turlarında sürpriz yaparak ikinci sırayı alan Rins çok iyi bir startla ilk viraja liderliği zorlayarak girmiş, birkaç saniye sonra da pole pozisyonu sahibi Francesco Bagnaia'dan liderliği almıştı.

Ancak bu uzun sürmedi, nitekim Bagnaia -bir klasik olarak- Ducati'nin hız avantajını kullanarak yerini geri almayı başardı.

İlk turun ardından Bagnaia-Rins ikilisi yakın şekilde mücadeleyi sürdürmekteydi, üçüncü sırada sıra kazanan Aleix Espargaro, dördüncü sırada Fabio Quartararo, beşinci ve altıncı sırada ise Pramac Ducati sürücüleri bulunmaktaydı.

Rins ikinci turda Espargaro'ya geçildi, yaptığı bir hata nedeniyle kendini Quartararo'ya karşı da savunmak zorunda kaldı.

Ancak özellikle frenajda oldukça zorlandığı ve arka lastiği kontrol edemediği görülen Quartararo, bitime altı tur kala ilk virajda kendini buldu. Fransız sürücü sonradan yarışa dönebildi ancak 19. sıraya kadar gerilemişti.

Bitime dört tur kala agresif bir manevrada bulunan Rins yeniden ikinciliğe yükseldi, Espargaro ise yaptığı bir hata sonucu Jorge Martin'e geçilerek dördüncülüğe geriledi. Aynı tur Alex Marquez de kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Bu esnada Bagnaia Rins ile, Rins de Martin ile farkı açmıştı, pistteki tek mücadele ise son tura kadar kapışan Martin ve Espargaro arasındaydı.

Ancak sıralama değişmedi, böylece Bagnaia bu sezon üçüncü, sprintlerde ise ikinci kez galibiyete ulaşmayı başardı.

Rins rahat bir ikincilik alarak "potansiyeli var" dediği Honda ile henüz üçüncü hafta sonunda podyuma çıkarken, üçüncü basamakta son sektörde podyuma tutunan Martin yer aldı.

Espargaro çok zorlamasına rağmen ancak dördüncü olabildi, onu Brad Binder, şampiyona lideri Marco Bezzecchi, Luca Marini ve geri dönen Miguel Oliveira takip etti.

Dokuzuncu sırada yer alan Jack Miller günün son puanını cebine atarken, ilk onu startta 18. sıraya geriledikten sonra biraz olsun tırmanan Maverick Vinales tamamladı.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Francesco Bagnaia 10 -      
2 Spain Alex Rins 10 2.545 2.545 2.545  
3 Spain Jorge Martin 10 4.706 4.706 2.161  
4 Spain Aleix Espargaro 10 5.052 5.052 0.346  
5 South Africa Brad Binder 10 8.175 8.175 3.123  
6 Italy Marco Bezzecchi 10 8.877 8.877 0.702  
7 Italy Luca Marini 10 9.453 9.453 0.576  
8 Portugal Miguel Oliveira 10 10.768 10.768 1.315  
9 Australia Jack Miller 10 12.448 12.448 1.680  
10 Spain Maverick Viñales 10 12.739 12.739 0.291  
11 France Johann Zarco 10 14.251 14.251 1.512  
12 Spain Joan Mir 10 14.988 14.988 0.737  
13 Japan Takaaki Nakagami 10 15.592 15.592 0.604  
14 Italy Franco Morbidelli 10 16.534 16.534 0.942  
15 Spain Raul Fernandez 10 19.290 19.290 2.756  
16 Spain Augusto Fernandez 10 23.128 23.128 3.838  
17 Italy Fabio Di Giannantonio 10 25.626 25.626 2.498  
18 Germany Stefan Bradl 10 25.787 25.787 0.161  
19 France Fabio Quartararo 10 27.169 27.169 1.382  
20 Germany Jonas Folger 10 46.973 46.973 19.804  
  Spain Alex Marquez 6        
  Italy Michele Pirro 5        
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