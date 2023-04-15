MotoGP Amerika sprint yarışı: Bagnaia kazandı, Quartararo düştü, Honda podyumda!

Haberi dinle

On turluk mücadelenin en heyecanlı kısmının start olduğunu söyleyebiliriz; nitekim sıralama turlarında sürpriz yaparak ikinci sırayı alan Rins çok iyi bir startla ilk viraja liderliği zorlayarak girmiş, birkaç saniye sonra da pole pozisyonu sahibi Francesco Bagnaia'dan liderliği almıştı.

Ancak bu uzun sürmedi, nitekim Bagnaia -bir klasik olarak- Ducati'nin hız avantajını kullanarak yerini geri almayı başardı.

İlk turun ardından Bagnaia-Rins ikilisi yakın şekilde mücadeleyi sürdürmekteydi, üçüncü sırada sıra kazanan Aleix Espargaro, dördüncü sırada Fabio Quartararo, beşinci ve altıncı sırada ise Pramac Ducati sürücüleri bulunmaktaydı.

Rins ikinci turda Espargaro'ya geçildi, yaptığı bir hata nedeniyle kendini Quartararo'ya karşı da savunmak zorunda kaldı.

Ancak özellikle frenajda oldukça zorlandığı ve arka lastiği kontrol edemediği görülen Quartararo, bitime altı tur kala ilk virajda kendini buldu. Fransız sürücü sonradan yarışa dönebildi ancak 19. sıraya kadar gerilemişti.

Bitime dört tur kala agresif bir manevrada bulunan Rins yeniden ikinciliğe yükseldi, Espargaro ise yaptığı bir hata sonucu Jorge Martin'e geçilerek dördüncülüğe geriledi. Aynı tur Alex Marquez de kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Bu esnada Bagnaia Rins ile, Rins de Martin ile farkı açmıştı, pistteki tek mücadele ise son tura kadar kapışan Martin ve Espargaro arasındaydı.

Ancak sıralama değişmedi, böylece Bagnaia bu sezon üçüncü, sprintlerde ise ikinci kez galibiyete ulaşmayı başardı.

Rins rahat bir ikincilik alarak "potansiyeli var" dediği Honda ile henüz üçüncü hafta sonunda podyuma çıkarken, üçüncü basamakta son sektörde podyuma tutunan Martin yer aldı.

Espargaro çok zorlamasına rağmen ancak dördüncü olabildi, onu Brad Binder, şampiyona lideri Marco Bezzecchi, Luca Marini ve geri dönen Miguel Oliveira takip etti.

Dokuzuncu sırada yer alan Jack Miller günün son puanını cebine atarken, ilk onu startta 18. sıraya geriledikten sonra biraz olsun tırmanan Maverick Vinales tamamladı.