MotoGP Amerika: Martin, Miller'ın 0.003sn önünde pole pozisyonunda

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MotoGP sezonunun 4. ayağı olan Amerika GP, bu hafta sonu Texas'ta yer alan COTA Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Akşam saatlerinde 3. antrenman seansı gerçekleştirilmişti ve bu seansı Fabio Quartararo ilk sırada tamamlamıştı.

Sıralamalardan hemen önce biten ve genellikle sürücülerin yarış temposunu yansıtan 4. antrenman seansında ise fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia en hızlı zamanı kaydetti. Onu Marc Marquez takip etti.

Q1

Texas, her zaman olduğu gibi sıcaktı. Hava 27, asfalt ise 49 dereceydi ve rüzgar kuvvetli değildi. Arjantin GP galibi Aleix Espargaro, Jorge Martin, Alex Rins, Franco Morbidelli gibi isimler Q2'ye kalabilmek için Q1'de mücadele ettiler.

Sürücüler, pit yolunun açılmasıyla birlikte piste çıktılar ve turlamaya başladılar. Darryn Binder, kendisinin ilk zaman turunda motosikletten düştü. 3. virajda düşen Binder iyiydi ve hızlıca garajına geri döndü. Kendisi için 2. motosikleti hazırlandı.

İlk olarak Alex Rins çizgiyi geçti ve 2:02.723 yaptı. Aleix Espargaro ise 2.02.922 yaparak ikinci sıraya yerleşti.

Sonrasında Jorge Martin turunu tamamladı ve 2:02.487 ile zirveye yükseldi. Bu derece, Rins'ten 0.250 kadar daha hızlıydı.

Böylelikle ilk turların ardından Martin, Rins, Espargaro ilk 3'ü oluştu. Morbidelli sekizinci, Vinales onuncu sırada yer aldı.

Sürücüler, seansın son dakikalarında son denemeleri için piste çıktılar ve Espargaro kaza yaptı. Espargaro'nun mücadelenin dışında kalmasıyla birlikte, ilk iki sırada yer alan Martin-Rins ikilisi rahatlamış oldular.

Martin, Q1'i ilk sırada tamamladı. Onu Rins takip etti. Böylelikle bu iki sürücü Q2'ye çıkmış oldular. Kaza yapan Espargaro 3. olabildi. Vinales ise son denemesinde kendisini 4. sıraya attı. Brad Binder 7. olarak en iyi KTM olmaya devam etti.

Morbidelli 9. sırada yer aldı ve bir kez daha Q1'de elenmiş oldu. Miguel Oliveira ise ilk 10'u tamamladı.

Q1 sonucu:

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2

Q1 seansının sonuçlanmasıyla birlikte, gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. Antrenman seansının en hızlı 10 ismine ek olarak, Martin ve Rins'in de gelmesiyle birlikte 15 dakikalık Q2 seansı başladı.

Sadece Nakagami ve Jack Miller, ön lastikte yumuşak tercihinde bulundular. Diğer sürücüler orta ya da sert lastikle piste çıktılar.

3 dakika geri kaldığında, zaman turları yavaş yavaş başladılar. Bastianini ilk zaman turunda kaza yaptı. Marquez bu yüzden ilk turunu bırakmak zorunda kaldı.

İlk zaman turlarının ardından Jack Miller 2:02.327 yaparak zirveye yükseldi. Onu diğer fabrika Ducati'de Bagnaia takip etti. Q1'den çıkan Martin ise üçüncü oldu. Böylelikle 1-2-3 Ducati olmuş oldu. Ducati olmayan en iyi derece Quartararo'dan geldi. Son şampiyon, dördüncü sırada yer aldı. Alex Rins 5, Joan Mir 6. sırayı aldı.

Quartararo, ilk zaman turunun ardından bir tur daha atmak istedi ancak ikinci zaman turunda kaza yaptı. Fransız sürücü 19. virajdaki bir tümsekte motosikleti kaybetti. Şampiyon isim, M1'den düşse de durumu iyiydi ve hızlıca garaja döndü.

Bastianini, seansın başındaki kazasından sonra ilk turunu atabildi ve 4. sıraya çıktı. Marquez ise 6. en hızlı dereceyi kaydetti. Bu esnada Quartararo, hızlıca garaja döndü ve ikinci motosikletine bindi.

Son 4 dakikaya girdiğimizde, ikinci denemeler başladı. İlk olarak Bagnaia, çizgiyi geçti ve 2:02.167 ile ilk sırayı aldı. Miller, takım arkadaşına cevap vermek istedi ve verdi de. Avustralyalı sürücü, 2:02.042 ile tur rekorunu kırdı ve yeniden ilk sıraya yükseldi.

Sonrasında Jorge Martin çizgiyi geçti ve 2:02.039 yaparak Miller'ı 0.003sn farkla geçti. Q1'den gelen Martin, bu turuyla tur rekorunu kırdı. Bu turu geçebilen olmadı ve pole pozisyonu Jorge Martin'e gitmiş oldu. Jack Miller, Martin'in sadece 0.003 sn arkasında ikinci sırada yer alırken; Bagnaia ilk çizgideki son isim oldu.

Johann Zarco, Bastianini'nin önünde dördüncü sırayı aldı. Böylelikle ilk 5 sıra Ducati'lerden oluşmuş oldu.

Ducati'den gelmeyen en hızlı zaman Quartararo'ya aitti. Seans içerisinde kaza yapan şampiyon isim, seansı 6. sırada tamamlamayı başardı.

Suzuki'ler arka arkaya dizildiler. Alex Rins, takım arkadaşı Joan Mir'in önünde 7. en hızlı zamanı kaydetti. Amerika'da 7 galibiyeti bulunan Marquez ise son turunda Bastianini tarafından engellenmesinin ardından 9. olabildi. Nakagami ise ilk 10'u tamamladı.

Amerika GP, yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

Q2 sonucu:

Jack Miller, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images