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MotoGP / Amerika GP Sıralama turları raporu

MotoGP Amerika: Martin, Miller'ın 0.003sn önünde pole pozisyonunda

Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, Jack Miller'in 0.003 saniye önünde pole pozisyonuna uzanırken; ilk 5 içerisinde 5 Ducati motosikleti yer aldı.

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MotoGP Amerika: Martin, Miller'ın 0.003sn önünde pole pozisyonunda
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MotoGP sezonunun 4. ayağı olan Amerika GP, bu hafta sonu Texas'ta yer alan COTA Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Akşam saatlerinde 3. antrenman seansı gerçekleştirilmişti ve bu seansı Fabio Quartararo ilk sırada tamamlamıştı. 

Sıralamalardan hemen önce biten ve genellikle sürücülerin yarış temposunu yansıtan 4. antrenman seansında ise fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia en hızlı zamanı kaydetti. Onu Marc Marquez takip etti. 

Antrenman raporları :

 Q1

Texas, her zaman olduğu gibi sıcaktı. Hava 27, asfalt ise 49 dereceydi ve rüzgar kuvvetli değildi. Arjantin GP galibi Aleix Espargaro, Jorge Martin, Alex Rins, Franco Morbidelli gibi isimler Q2'ye kalabilmek için Q1'de mücadele ettiler. 

Sürücüler, pit yolunun açılmasıyla birlikte piste çıktılar ve turlamaya başladılar. Darryn Binder, kendisinin ilk zaman turunda motosikletten düştü. 3. virajda düşen Binder iyiydi ve hızlıca garajına geri döndü. Kendisi için 2. motosikleti hazırlandı. 

İlk olarak Alex Rins çizgiyi geçti ve 2:02.723 yaptı. Aleix Espargaro ise 2.02.922 yaparak ikinci sıraya yerleşti. 

Sonrasında Jorge Martin turunu tamamladı ve 2:02.487 ile zirveye yükseldi. Bu derece, Rins'ten 0.250 kadar daha hızlıydı. 

Böylelikle ilk turların ardından Martin, Rins, Espargaro ilk 3'ü oluştu. Morbidelli sekizinci, Vinales onuncu sırada yer aldı. 

Sürücüler, seansın son dakikalarında son denemeleri için piste çıktılar ve Espargaro kaza yaptı. Espargaro'nun mücadelenin dışında kalmasıyla birlikte, ilk iki sırada yer alan Martin-Rins ikilisi rahatlamış oldular. 

Martin, Q1'i ilk sırada tamamladı. Onu Rins takip etti. Böylelikle bu iki sürücü Q2'ye çıkmış oldular. Kaza yapan Espargaro 3. olabildi. Vinales ise son denemesinde kendisini 4. sıraya attı. Brad Binder 7. olarak en iyi KTM olmaya devam etti. 

Morbidelli 9. sırada yer aldı ve bir kez daha Q1'de elenmiş oldu. Miguel Oliveira ise ilk 10'u tamamladı. 

Q1 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Jorge Martin 6 2'02.487     162.031
2 Spain Alex Rins 7 2'02.723 0.236 0.236 161.720
3 Spain Aleix Espargaro 4 2'02.922 0.435 0.199 161.458
4 Spain Maverick Viñales 7 2'03.121 0.634 0.199 161.197
5 Italy Andrea Dovizioso 6 2'03.133 0.646 0.012 161.181
6 Italy Marco Bezzecchi 6 2'03.328 0.841 0.195 160.926
7 South Africa Brad Binder 7 2'03.467 0.980 0.139 160.745
8 Italy Fabio Di Giannantonio 6 2'03.576 1.089 0.109 160.604
9 Italy Franco Morbidelli 7 2'03.579 1.092 0.003 160.600
10 Portugal Miguel Oliveira 7 2'03.983 1.496 0.404 160.076
11 Spain Raul Fernandez 7 2'04.140 1.653 0.157 159.874
12 Australia Remy Gardner 6 2'04.185 1.698 0.045 159.816
13 Spain Alex Marquez 6 2'04.229 1.742 0.044 159.759
14 South Africa Darryn Binder 4 2'04.646 2.159 0.417 159.225
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Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2

Q1 seansının sonuçlanmasıyla birlikte, gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. Antrenman seansının en hızlı 10 ismine ek olarak, Martin ve Rins'in de gelmesiyle birlikte 15 dakikalık Q2 seansı başladı. 

Sadece Nakagami ve Jack Miller, ön lastikte yumuşak tercihinde bulundular. Diğer sürücüler orta ya da sert lastikle piste çıktılar. 

3 dakika geri kaldığında, zaman turları yavaş yavaş başladılar. Bastianini ilk zaman turunda kaza yaptı. Marquez bu yüzden ilk turunu bırakmak zorunda kaldı. 

İlk zaman turlarının ardından Jack Miller 2:02.327 yaparak zirveye yükseldi. Onu diğer fabrika Ducati'de Bagnaia takip etti. Q1'den çıkan Martin ise üçüncü oldu. Böylelikle 1-2-3 Ducati olmuş oldu. Ducati olmayan en iyi derece Quartararo'dan geldi. Son şampiyon, dördüncü sırada yer aldı.  Alex Rins 5, Joan Mir 6. sırayı aldı. 

Quartararo, ilk zaman turunun ardından bir tur daha atmak istedi ancak ikinci zaman turunda kaza yaptı. Fransız sürücü 19. virajdaki bir tümsekte motosikleti kaybetti. Şampiyon isim, M1'den düşse de durumu iyiydi ve hızlıca garaja döndü. 

Bastianini, seansın başındaki kazasından sonra ilk turunu atabildi ve 4. sıraya çıktı. Marquez ise 6. en hızlı dereceyi kaydetti. Bu esnada Quartararo, hızlıca garaja döndü ve ikinci motosikletine bindi. 

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Son 4 dakikaya girdiğimizde, ikinci denemeler başladı. İlk olarak Bagnaia, çizgiyi geçti ve 2:02.167 ile ilk sırayı aldı. Miller, takım arkadaşına cevap vermek istedi ve verdi de. Avustralyalı sürücü, 2:02.042 ile tur rekorunu kırdı ve yeniden ilk sıraya yükseldi. 

Sonrasında Jorge Martin çizgiyi geçti ve 2:02.039 yaparak Miller'ı 0.003sn farkla geçti. Q1'den gelen Martin, bu turuyla tur rekorunu kırdı. Bu turu geçebilen olmadı ve pole pozisyonu Jorge Martin'e gitmiş oldu. Jack Miller, Martin'in sadece 0.003 sn arkasında ikinci sırada yer alırken; Bagnaia ilk çizgideki son isim oldu. 

Johann Zarco, Bastianini'nin önünde dördüncü sırayı aldı. Böylelikle ilk 5 sıra Ducati'lerden oluşmuş oldu. 

Ducati'den gelmeyen en hızlı zaman Quartararo'ya aitti. Seans içerisinde kaza yapan şampiyon isim, seansı 6. sırada tamamlamayı başardı. 

Suzuki'ler arka arkaya dizildiler. Alex Rins, takım arkadaşı Joan Mir'in önünde 7. en hızlı zamanı kaydetti. Amerika'da 7 galibiyeti bulunan Marquez ise son turunda Bastianini tarafından engellenmesinin ardından 9. olabildi. Nakagami ise ilk 10'u tamamladı. 

Amerika GP, yarın TSİ 21.00'de başlayacak. 

Q2 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Jorge Martin 6 2'02.039     162.626
2 Australia Jack Miller 6 2'02.042 0.003 0.003 162.622
3 Italy Francesco Bagnaia 6 2'02.167 0.128 0.125 162.456
4 France Johann Zarco 7 2'02.570 0.531 0.403 161.922
5 Italy Enea Bastianini 6 2'02.578 0.539 0.008 161.911
6 France Fabio Quartararo 5 2'02.634 0.595 0.056 161.837
7 Spain Alex Rins 7 2'02.694 0.655 0.060 161.758
8 Spain Joan Mir 6 2'02.947 0.908 0.253 161.425
9 Spain Marc Marquez 6 2'03.038 0.999 0.091 161.306
10 Japan Takaaki Nakagami 7 2'03.054 1.015 0.016 161.285
11 Italy Luca Marini 7 2'03.059 1.020 0.005 161.278
12 Spain Pol Espargaro 6 2'03.096 1.057 0.037 161.230
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Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

 

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