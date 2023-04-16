Önceki / Martin, sprint yarışında da hastalığı nedeniyle zorlanmış
MotoGP / Amerika GP Haberler

MotoGP Amerika: Kaza dolu yarışı Alex Rins kazandı, Bagnaia düştü!

Yarış boyunca istikrarıyla öne çıkan Alex Rins, yakından kovaladığı Francesco Bagnaia'nın düşmesinin de yardımıyla galibiyete ulaştı, LCR Honda'ya beş, Honda'ya iki sezon sonra galibiyeti getirdi! Luca Marini kariyerinde ilk kez podyuma çıkarken, Fabio Quartararo ise uzun süre sonra podyumda.

Altay Gök
Ekleyen:
MotoGP Amerika: Kaza dolu yarışı Alex Rins kazandı, Bagnaia düştü!
Haberi dinle

Startın sorunsuz geçildiğini söyleyebiliriz, en önde pole pozisyonundan temiz bir şekilde kalkan Bagnaia liderliğini, Rins ise ikinciliği korumayı başardı. Jack Miller mükemmel bir start alarak üçüncülüğe kadar yükseldi, Fabio Quartararo da dördüncü sıradaydı.

Ancak henüz ilk sektör geride kalmamışken Jorge Martin kontrolü kaybetti ve kendini yerde buldu, bu esnada hemen sağındaki Alex Marquez'i de düşürdü! İki isim de yarışa veda etti.

Birkaç viraj sonra ise Aleix Espargaro basit bir alçak düşüş yaşadı ve yarışa dönemedi, böylece henüz ilk turda 3 sürücü mücadeleden kopmuş oldu.

Yarış ilk turun ardından nispeten sakin geçmekteydi, Bagnaia-Rins-Miller üçlüsü birbirlerini takip etmektelerdi, bu grubun en hızlısı ise ilk turlarda lastik tüketmek pahasına gaza bastığını bildiğimiz Miller idi; ta ki yedinci turda kendini yerde bulana kadar!

Hemen arkasındaki Miller'ın düşmesinin ardından epey rahatlayan Rins gaza bastı ve Bagnaia'yı daha yakından kovalamaya başladı, sprint yarışındaki gibi farkı açamayan Bagnaia büyük baskı altındaydı.

Miller düştükten sadece bir tur sonra ilk sektörde hata yapan Bagnaia motosikleti kontrol edemedi ve nispeten hızlı bir alçak düşüş sonucu kendini yerde buldu! Yarışa dönemeyen Bagnaia böylece Arjantin'den sonra bir ana yarıştan daha puansız ayrıldı!

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Bob Meyer

En büyük rakibinin düşmesinin ardından 2.5 saniye gibi bir farkla kendini liderlik koltuğunda bulan Rins buna rağmen rehavete kapılmadı ve hızını korudu, tüm bu kaosun ardından Quartararo ikinci, rakibini yakından takip eden Luca Marini ise üçüncü sıraya yükseldi.

Bagnaia düştükten sonraki üç tur tam anlamıyla bir keşmekeşe sahne oldu, ilk olarak Joan Mir, sonraki tur Brad Binder, bir sonraki tur da Rins'in takım arkadaşı Takaaki Nakagami kendilerini yerde buldular. Binder hariç hiçbiri yarışa dönemedi.

Bitime yaklaşık yedi tur kala uzun süredir kovaladığı Quartararo'ya atak yapan Marini, klasik Ducati düzlük avantajının da yardımıyla rakibini geçerek ikinciliğe yükseldi. Bu esnada dördüncü sırada yer alan -ve kötü bir starttan sonra toparlanan- Maverick Vinales ile fark büyüktü, dolayısıyla podyuma ihtiyacı olan Quartararo'nun zorlamasına gerek yoktu.

Son bölümde rölantiye giren ve herkesin sadece yerini korumaya çalıştığı yarışın kalan turlarında -en arkalardaki Stefan Bradl'ın kazası hariç- herhangi bir olay yaşanmadı, böylece Alex Rins kariyerinin ilk galibiyetini aldığı pistte bir kez daha mutlu sona ulaşan isim oldu! 

Alex Rins, Team LCR Honda

Alex Rins, Team LCR Honda

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marini ve Quartararo'yu yaklaşık 3 saniye gerideki Vinales izledi; sekizinci başladığı yarışın startında beş sıra kaybeden Vinales böylece hasarı azaltmayı başardı.

Bu hafta sakatlıktan dönen RNF Aprilia sürücüsü Miguel Oliveira beşinci, şampiyona lideri Marco Bezzecchi altıncı oldu. Bagnaia'nın düşmesiyle beraber Bezzecchi de şampiyona liderliğini korudu.

Yedinci sıra Johann Zarco'ya, sekizinci sıra koltuğu tehlike altındaki Franco Morbidelli'ye, dokuzuncu sıra ise bu sene ikinci kez ilk ona giren Fabio Di Giannantonio'ya gitti. İlk onu tamamlayan isimse kısa kariyerinin en iyi sonucunu alan çaylak Augusto Fernandez oldu.

Enea Bastianini'nin yerini alan Michele Pirro 11, Pol Espargaro'nun yerini alarak Gilbert hastalığı nedeniyle beş senedir yarışamadığı seriye dönen Jonas Folger 12. sırada yer aldı. Folger puan almasına rağmen net bir şekilde yavaştı ve ciddi farklarla geride kaldı.

Günün son puanı düştükten sonra geri dönen Brad Binder'a gitti. Dokuz sürücünün yarış dışı kalması sonucu yarışı bitiren herkes puan aldı.

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Alex Rins 20 41'14.649     160.4 25
2 Italy Luca Marini 20 41'18.147 3.498 3.498 160.1 20
3 France Fabio Quartararo 20 41'19.585 4.936 1.438 160.0 16
4 Spain Maverick Viñales 20 41'22.967 8.318 3.382 159.8 13
5 Portugal Miguel Oliveira 20 41'24.638 9.989 1.671 159.7 11
6 Italy Marco Bezzecchi 20 41'26.698 12.049 2.060 159.6 10
7 France Johann Zarco 20 41'26.891 12.242 0.193 159.6 9
8 Italy Franco Morbidelli 20 41'35.048 20.399 8.157 159.0 8
9 Italy Fabio Di Giannantonio 20 41'42.630 27.981 7.582 158.6 7
10 Spain Augusto Fernandez 20 41'42.866 28.217 0.236 158.5 6
11 Italy Michele Pirro 20 41'47.019 32.370 4.153 158.3 5
12 Germany Jonas Folger 20 42'22.714 1'08.065 35.695 156.1 4
13 South Africa Brad Binder 20 42'37.661 1'23.012 14.947 155.1 3
  Germany Stefan Bradl 18 37'33.252 2 Laps 2 Laps 158.5  
  Japan Takaaki Nakagami 11 22'54.557 9 Laps 7 Laps 158.8  
  Spain Joan Mir 8 16'39.616 12 Laps 3 Laps 158.8  
  Italy Francesco Bagnaia 7 14'25.337 13 Laps 1 Lap 160.5  
  Australia Jack Miller 6 12'23.426 14 Laps 1 Lap 160.1  
  Spain Raul Fernandez 6 13'03.932 14 Laps 40.506 151.9  
  Spain Alex Marquez 0          
  Spain Aleix Espargaro 0          
  Spain Jorge Martin 0          
Tüm sonuçları görüntüle
Alex Rins, Team LCR Honda

Alex Rins, Team LCR Honda

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Martin, sprint yarışında da hastalığı nedeniyle zorlanmış
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Hyundai, Hırvatistan Rallisi'nden çekilmeme kararı aldı

Hyundai, Hırvatistan Rallisi'nden çekilmeme kararı aldı

WRC
Hırvatistan Rallisi

Hyundai, Hırvatistan Rallisi'nden çekilmeme kararı aldı Hyundai, Hırvatistan Rallisi'nden çekilmeme kararı aldı

IndyCar Long Beach: Kirkwood ilk galibiyetine ulaştı, Grosjean podyumda

IndyCar Long Beach: Kirkwood ilk galibiyetine ulaştı, Grosjean podyumda

IndyCar
Long Beach

IndyCar Long Beach: Kirkwood ilk galibiyetine ulaştı, Grosjean podyumda IndyCar Long Beach: Kirkwood ilk galibiyetine ulaştı, Grosjean podyumda

Bagnaia'ya göre COTA'daki hatasının sorumlusu kendisi değil

Bagnaia'ya göre COTA'daki hatasının sorumlusu kendisi değil

MotoGP
Amerika GP

Bagnaia'ya göre COTA'daki hatasının sorumlusu kendisi değil Bagnaia'ya göre COTA'daki hatasının sorumlusu kendisi değil

Son Haberler

"Alonso, 'iş ahlakıyla' Aston Martin'e liderlik ediyor"

"Alonso, 'iş ahlakıyla' Aston Martin'e liderlik ediyor"

F1 Formula 1

"Alonso, 'iş ahlakıyla' Aston Martin'e liderlik ediyor" "Alonso, 'iş ahlakıyla' Aston Martin'e liderlik ediyor"

Felipe Drugovich, Maserati ile Formula E çaylak testine katılacak!

Felipe Drugovich, Maserati ile Formula E çaylak testine katılacak!

FE Formula E
Berlin ePrix I

Felipe Drugovich, Maserati ile Formula E çaylak testine katılacak! Felipe Drugovich, Maserati ile Formula E çaylak testine katılacak!

Hyundai, Hırvatistan Rallisi'nden çekilmeme kararı aldı

Hyundai, Hırvatistan Rallisi'nden çekilmeme kararı aldı

WRC WRC
Hırvatistan Rallisi

Hyundai, Hırvatistan Rallisi'nden çekilmeme kararı aldı Hyundai, Hırvatistan Rallisi'nden çekilmeme kararı aldı

DTM sezon öncesi testleri: Engel lider, Ayhancan dördüncü!

DTM sezon öncesi testleri: Engel lider, Ayhancan dördüncü!

DTM DTM

DTM sezon öncesi testleri: Engel lider, Ayhancan dördüncü! DTM sezon öncesi testleri: Engel lider, Ayhancan dördüncü!

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.