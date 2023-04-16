MotoGP Amerika: Kaza dolu yarışı Alex Rins kazandı, Bagnaia düştü!

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Startın sorunsuz geçildiğini söyleyebiliriz, en önde pole pozisyonundan temiz bir şekilde kalkan Bagnaia liderliğini, Rins ise ikinciliği korumayı başardı. Jack Miller mükemmel bir start alarak üçüncülüğe kadar yükseldi, Fabio Quartararo da dördüncü sıradaydı.

Ancak henüz ilk sektör geride kalmamışken Jorge Martin kontrolü kaybetti ve kendini yerde buldu, bu esnada hemen sağındaki Alex Marquez'i de düşürdü! İki isim de yarışa veda etti.

Birkaç viraj sonra ise Aleix Espargaro basit bir alçak düşüş yaşadı ve yarışa dönemedi, böylece henüz ilk turda 3 sürücü mücadeleden kopmuş oldu.

Yarış ilk turun ardından nispeten sakin geçmekteydi, Bagnaia-Rins-Miller üçlüsü birbirlerini takip etmektelerdi, bu grubun en hızlısı ise ilk turlarda lastik tüketmek pahasına gaza bastığını bildiğimiz Miller idi; ta ki yedinci turda kendini yerde bulana kadar!

Hemen arkasındaki Miller'ın düşmesinin ardından epey rahatlayan Rins gaza bastı ve Bagnaia'yı daha yakından kovalamaya başladı, sprint yarışındaki gibi farkı açamayan Bagnaia büyük baskı altındaydı.

Miller düştükten sadece bir tur sonra ilk sektörde hata yapan Bagnaia motosikleti kontrol edemedi ve nispeten hızlı bir alçak düşüş sonucu kendini yerde buldu! Yarışa dönemeyen Bagnaia böylece Arjantin'den sonra bir ana yarıştan daha puansız ayrıldı!

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Bob Meyer

En büyük rakibinin düşmesinin ardından 2.5 saniye gibi bir farkla kendini liderlik koltuğunda bulan Rins buna rağmen rehavete kapılmadı ve hızını korudu, tüm bu kaosun ardından Quartararo ikinci, rakibini yakından takip eden Luca Marini ise üçüncü sıraya yükseldi.

Bagnaia düştükten sonraki üç tur tam anlamıyla bir keşmekeşe sahne oldu, ilk olarak Joan Mir, sonraki tur Brad Binder, bir sonraki tur da Rins'in takım arkadaşı Takaaki Nakagami kendilerini yerde buldular. Binder hariç hiçbiri yarışa dönemedi.

Bitime yaklaşık yedi tur kala uzun süredir kovaladığı Quartararo'ya atak yapan Marini, klasik Ducati düzlük avantajının da yardımıyla rakibini geçerek ikinciliğe yükseldi. Bu esnada dördüncü sırada yer alan -ve kötü bir starttan sonra toparlanan- Maverick Vinales ile fark büyüktü, dolayısıyla podyuma ihtiyacı olan Quartararo'nun zorlamasına gerek yoktu.

Son bölümde rölantiye giren ve herkesin sadece yerini korumaya çalıştığı yarışın kalan turlarında -en arkalardaki Stefan Bradl'ın kazası hariç- herhangi bir olay yaşanmadı, böylece Alex Rins kariyerinin ilk galibiyetini aldığı pistte bir kez daha mutlu sona ulaşan isim oldu!

Alex Rins, Team LCR Honda Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marini ve Quartararo'yu yaklaşık 3 saniye gerideki Vinales izledi; sekizinci başladığı yarışın startında beş sıra kaybeden Vinales böylece hasarı azaltmayı başardı.

Bu hafta sakatlıktan dönen RNF Aprilia sürücüsü Miguel Oliveira beşinci, şampiyona lideri Marco Bezzecchi altıncı oldu. Bagnaia'nın düşmesiyle beraber Bezzecchi de şampiyona liderliğini korudu.

Yedinci sıra Johann Zarco'ya, sekizinci sıra koltuğu tehlike altındaki Franco Morbidelli'ye, dokuzuncu sıra ise bu sene ikinci kez ilk ona giren Fabio Di Giannantonio'ya gitti. İlk onu tamamlayan isimse kısa kariyerinin en iyi sonucunu alan çaylak Augusto Fernandez oldu.

Enea Bastianini'nin yerini alan Michele Pirro 11, Pol Espargaro'nun yerini alarak Gilbert hastalığı nedeniyle beş senedir yarışamadığı seriye dönen Jonas Folger 12. sırada yer aldı. Folger puan almasına rağmen net bir şekilde yavaştı ve ciddi farklarla geride kaldı.

Günün son puanı düştükten sonra geri dönen Brad Binder'a gitti. Dokuz sürücünün yarış dışı kalması sonucu yarışı bitiren herkes puan aldı.

Yarış sonucu:

Alex Rins, Team LCR Honda Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images