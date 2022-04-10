MotoGP Amerika: Isınma turlarının en hızlısı Vinales

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COTA pistindeki parlak ve güneşli iki günün ardından sınma turlarının başında hava bulutlu, rüzgarlı ve serindi. Bu nedenle sürücüler en yumuşak hamurlara odaklandılar.

Yarış öncesi yapılan son ısınma seansında en iyi derece, dokuzuncu turunda 2:03.647 yapan Aprilia sürücüsü Maverick Vinales'den geldi.

Derecelerin yakın olduğu seansta Vinales'in en yakın takipçisi 0.109 saniye geride ikinci sırada yer alan Enea Bastianini oldu.

Takaaki Nakagami 0.168 saniye geride üçüncü olurken, Francesco Bagnaia 0.206 saniye geride dördüncü, Aleix Espargaro 0.294 saniye geride beşinci ve Joan Mir 0.299 saniye geride altıncı oldu.

Johann Zarco, Marc Marquez'in 0.045 saniye önünde yedinci en iyi zamanı yaptı. Marquez için sorunsuz bir seans değildi ve motosikletteki problem nedeniyle birkaç kez pite gelmek zorunda kaldı.

Alex Rins ve Fabio Quartararo ilk onu tamamladılar. Yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Jorge Martin ancak 11. sırada yer alabildi.

Isınma turlarında Franco Morbidelli ve Raul Fernandez de sorunlar yaşadı. Morbidelli motor problemi nedeniyle sadece iki tur atabildi ve seansı erken kapattı. Fernandez ise 12. virajda yerde kaldı. Fakat durumu iyiydi ve seansa devam edebildi.

Isınma turlarında ilk on 0.5 saniye içinde dizilirken, ilk 17 sadece 1 saniye içerisindeydi.

Amerika Grand Prix'si bugün TSi ile 'de gerçekleştirilecek

Isınma turları sonucu: