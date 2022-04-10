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MotoGP Amerika: Isınma turlarının en hızlısı Vinales

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, COTA'da gerçekleştirilen ısınma turlarında en hızlı isim oldu.

Mark Bremer
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP Amerika: Isınma turlarının en hızlısı Vinales
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COTA pistindeki parlak ve güneşli iki günün ardından sınma turlarının başında hava bulutlu, rüzgarlı ve serindi. Bu nedenle sürücüler en yumuşak hamurlara odaklandılar.

Yarış öncesi yapılan son ısınma seansında en iyi derece, dokuzuncu turunda 2:03.647 yapan Aprilia sürücüsü Maverick Vinales'den geldi.

Derecelerin yakın olduğu seansta Vinales'in en yakın takipçisi 0.109 saniye geride ikinci sırada yer alan Enea Bastianini oldu.

Takaaki Nakagami 0.168 saniye geride üçüncü olurken, Francesco Bagnaia 0.206 saniye geride dördüncü, Aleix Espargaro 0.294 saniye geride beşinci ve Joan Mir 0.299 saniye geride altıncı oldu.

Johann Zarco, Marc Marquez'in 0.045 saniye önünde yedinci en iyi zamanı yaptı. Marquez için sorunsuz bir seans değildi ve motosikletteki problem nedeniyle birkaç kez pite gelmek zorunda kaldı.

Alex Rins ve Fabio Quartararo ilk onu tamamladılar. Yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Jorge Martin ancak 11. sırada yer alabildi.

Isınma turlarında Franco Morbidelli ve Raul Fernandez de sorunlar yaşadı. Morbidelli motor problemi nedeniyle sadece iki tur atabildi ve seansı erken kapattı. Fernandez ise 12. virajda yerde kaldı. Fakat durumu iyiydi ve seansa devam edebildi.

Isınma turlarında ilk on 0.5  saniye içinde dizilirken, ilk 17 sadece 1 saniye içerisindeydi.

Amerika Grand Prix'si bugün TSi ile 'de gerçekleştirilecek

Isınma turları sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Maverick Viñales Aprilia 10 2'03.647  
2 Italy Enea Bastianini Ducati 8 2'03.756 0.109
3 Japan Takaaki Nakagami Honda 10 2'03.815 0.168
4 Italy Francesco Bagnaia Ducati 10 2'03.853 0.206
5 Spain Aleix Espargaro Aprilia 9 2'03.941 0.294
6 Spain Joan Mir Suzuki 10 2'03.946 0.299
7 France Johann Zarco Ducati 10 2'04.009 0.362
8 Spain Marc Marquez Honda 6 2'04.054 0.407
9 Spain Alex Rins Suzuki 9 2'04.109 0.462
10 France Fabio Quartararo Yamaha 8 2'04.149 0.502
11 Spain Jorge Martin Ducati 9 2'04.247 0.600
12 Spain Pol Espargaro Honda 10 2'04.275 0.628
13 Italy Marco Bezzecchi Ducati 9 2'04.275 0.628
14 Australia Jack Miller Ducati 10 2'04.308 0.661
15 South Africa Brad Binder KTM 10 2'04.311 0.664
16 Spain Alex Marquez Honda 9 2'04.498 0.851
17 Italy Luca Marini Ducati 10 2'04.552 0.905
18 Australia Remy Gardner KTM 10 2'04.707 1.060
19 Spain Raul Fernandez KTM 8 2'05.039 1.392
20 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 8 2'05.046 1.399
21 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 8 2'05.106 1.459
22 Portugal Miguel Oliveira KTM 10 2'05.307 1.660
23 South Africa Darryn Binder Yamaha 10 2'05.399 1.752
24 Italy Franco Morbidelli Yamaha 2 2'05.974 2.327
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