MotoGP Amerika GP: Vinales tur rekoruyla pole pozisyonunda, Martin kaza yaptı
Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, şampiyona lideri Jorge Martin'in iki kez düştüğü Amerika Grand Prix'si sıralama turlarında tur rekorunu kırarak 2024 sezonunun ilk MotoGP pole pozisyonunu elde etti.
Gold and Goose / Motorsport Images
Dramatik geçen Q2 seansında Vinales, fabrika Aprilia'sıyla COTA'da ilk kez 2:01s'nin altında bir tur atarak 2:00.864 ile geçen yıl Valencia'dan bu yana ilk pole pozisyonunu elde etti.
Vinales, 15 dakikalık Q2 seansının ilk yarısında en hızlı turu atan isim olurken pole pozisyonunun favorisi Martin iki kez düştü.
Martin, Pramac Ducati'siyle altıncılıktan öteye gidemezken, Tech3'ün çaylak pilotu Pedro Acosta MotoGP kariyerinde ilk kez ilk çizgide yer alarak ikinci oldu.
COTA'da sekizinci MotoGP zaferini kovalayan Marc Marquez, Gresini Ducati ile üçüncü sırada start alacak.
Vinales sıralama seansının ikinci bölümündeki ilk turunda 2:01.243 ile yeni bir tur rekoru kırarak ilk sıradaki yerini aldı. Bu hafta sonu favori pistlerinden birinde yarışan Marquez, ilk turunun sonunda 0.023'lük bir farkla ikinci sıradaydı.
Martin, hızlı sektör zamanıyla ilerlerken 11. virajda Ducati'sinden düştü ancak hızlı bir şekilde yeniden ayağa kalktı ve motosikletine binip seansa devam etti.
Bir tur sonra 18. virajda tekrar yerde kalan Martin, bir golf arabasıyla garajına döndü ve yedek motosikletine bindi. Ancak son bölümde pole pozisyonu için savaşacak hıza sahip değildi.
Jorge Martin, Pramac Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Bitime iki dakikadan az bir süre kala Vinales 2:00.864'lük bir tur atarak 0.328 saniye farkla pole pozisyonunu garantiledi.
Bu yapılacak sprint yarışında ve azar günkü Grand Prix'de onunla birlikte start alan Acosta, Q2'nin sonunda 2:01.192'lik bir tur atarak MotoGP'de kariyerinde ilk kez ilk çizgi başarısını elde etti.
0.074 saniye ile Acosta'nın arkasında kalan Marquez, Ducati ile ilk kez ilk çizgide start alacak. Arkasında ise, son iki dünya şampiyonu Francesco Bagnaia yer alacak.
Fabrika Ducati sürücüsü ilk çizgiyi 0.086 saniye ile kaçırdı ve takım arkadaşı Enea Bastianini'nin önünde yer aldı. İlk günü tur rekoruyla tamamlayan Martin ise, altıncı sırada yer aldı.
Seansın sonlarında düşmesine rağmen Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, VR46 Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio ve Pramac sürücüsü Franco Morbidelli'nin önünde yedinci sırada yer aldı.
Marco Bezzecchi, ikinci VR46 Ducati ile 10. olurken, KTM'den Jack Miller ve Gresini'den Alex Marquez ilk 12 sırayı tamamladı.
Trackhouse Racing ikilisi Raul Fernandez ve Miguel Oliveira, takımın kendi evindeki ilk yarışına 13. ve 14. sırada başlayacak. 2023 Amerika GP galibi Alex Rins ise, 15. sırada en iyi Yamaha sürücüsü oldu.
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
MotoGP Amerika GP Sıralama Turları Sonuçları
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|6
|
2'00.864
|164.207
|345
|2
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|7
|
+0.328
2'01.192
|0.328
|163.763
|347
|3
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|6
|
+0.402
2'01.266
|0.074
|163.663
|347
|4
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|7
|
+0.488
2'01.352
|0.086
|163.547
|345
|5
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|5
|
+0.575
2'01.439
|0.087
|163.430
|343
|6
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|5
|
+0.647
2'01.511
|0.072
|163.333
|347
|7
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|4
|
+0.698
2'01.562
|0.051
|163.264
|346
|8
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|6
|
+0.803
2'01.667
|0.105
|163.123
|342
|9
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|7
|
+0.873
2'01.737
|0.070
|163.030
|342
|10
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|6
|
+1.415
2'02.279
|0.542
|162.307
|347
|11
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|7
|
+1.433
2'02.297
|0.018
|162.283
|343
|12
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|2
|
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