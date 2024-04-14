MotoGP Amerika GP: Vinales on birinciliğe düştüğü yarışta galibiyeti aldı, Marquez lider giderken düştü

Yamaha ile yollarını ayırmadan önce 2021 sezonunda son galibiyetini alan Vinales, bu sezon Portekiz ve Austin'deki sprint yarışlarını kazanmıştı.

20 turluk Amerika GP'sinin ilk turunda pole pozisyonundan 11. sıraya düşmesine rağmen, Vinales geri dönerek 1.728s farkla zafere ulaştı ve modern MotoGP döneminde üç farklı üretici adına grand prix zaferi elde eden ilk sürücü oldu.

Tech3'ün çaylak pilotu Pedro Acosta, MotoGP kariyerinin en iyi sonucunu kutlarken, Enea Bastianini şampiyona lideri Jorge Martin'in önünde podyumun son basamağına çıktı.

Francesco Bagnaia zorlu bir yarışın ardından beşinci olurken, yedi kez COTA galibi Marc Marquez 11. turda lider giderken düştü.

Acosta gridde ikinci sıradan liderliğe yükselirken, ilk sırada yarışa başlayan Vinales 1. virajdaki kargaşada 11. sıraya kadar geriledi.

İlk turda Martin, Acosta'nın arkasında ve Bagnaia'nın önünde ikinci sırada yarışa devam ediyordu.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin ikinci turda 11. Virajda Acosta'ya liderlik için hamle yaptı ancak virajı geniş döndüğü için Tech3 sürücüsü liderliği tekrar geri aldı.

Marquez dördüncülük için atağını yaptığında 11. virajın çıkışında Miller ile temas etti. Her iki sürücü de düşmeden yarışa devam etti ancak Marquez'in GP23'ünün sol tarafında kanat hasarı meydana geldi. Marquez birkaç dakika sonra son virajda Miller'ı geçmeyi başardı.

Martin, dördüncü tur içerisindeyken 7. virajda liderliğe yükseldi.

Marquez, Bagnaia'yı geçerek üçüncülüğe yükseldi ve Acosta'nın 11. virajı genişten döndüğü esnada ikinciliğe çıktı.

Vinales dördüncü turun sonunda yedinci sıraya yükseldi. Martin, Marquez'in 0.3 saniye önünde lider ilerliyordu.

Marquez beşinci turda 20. virajda liderlik için bir atak yaptı ancak Pramac Ducati'nin arka tekerleğine dokundu. Martin liderliğini korudu ancak Marquez, Bagnaia ve Acosta'nın arkasında dördüncü sıraya geriledi.

Acosta, yedinci turun başında 1. virajda Bagnaia'dan ikinciliği alırken, Marquez 8. Virajda Ducati'yi geçerek üçüncü oldu. Martin yarışın bu bölümünde bir saniyeye yakın bir farkla lider ilerliyordu ancak Acosta ve Marquez 10. tura gelindiğinde Martin'e atak mesafesine kadar yaklaştı.

Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Acosta 11. virajda sert bir hamleyle liderliği tekrar ele geçirdi ve bu atak Martin'in momentum kaybederek Marquez'in 12. virajda Pramac sürücüsünü geride bırakmasına yardımcı oldu.

Marquez daha sonra 11. turda 1. virajda Acosta'yı geçerek bir Ducati ile ilk kez liderliğe yükseldi. Ancak Gresini sürücüsü 11. virajda düştü ve liderliği sadece 10 viraj sürdü.

Marquez'in bu kazası Acosta'nın liderliğe geri dönmesine yardımcı oldu. Vinales, dokuzuncu turda Bagnaia'yı geçtikten sonra üçüncü sıraya çıktı ve galibiyet mücadelesine ortak oldu.

Martin 11. turda Vinales'in ataklarına yenik düştükten sonra, Aprilia sürücüsünün yeni hedefi Acosta oldu. Birkaç başarısız denemenin ardından 13. turda Acosta'yı da geçmeyi başardı ve liderliği aldı.

Yarışın en iyi turunu 14. turda atan Vinales'in farkı bir saniyenin üzerine çıkardı ve damalı bayrağa kadar farkı korudu. Acosta'yı 1.728 saniye farkla geçen Vinales, Aprilia takım arkadaşı Aleix Espargaro'nun Katalunya GP'sini kazanmasından bu yana Ducati dışındaki ilk grand prix galibi oldu.

Bastianini sondan bir önceki turda Martin'i geçerek üçüncü oldu. Bagnaia ise, Katar'ın ardından bir kez daha podyumdan uzak kaldı.

VR46 Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio, Espargaro, Marco Bezzecchi (VR46), KTM'den Brad Binder ve Trackhouse Racing'den Raul Fernandez'in önünde altıncı oldu.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miguel Oliveira, Trackhouse Aprilia ile 11. oldu. Takım arkadaşı Alex Rins'in kaza yapmasının ardından Fabio Quartararo damalı bayrağı görebilen tek Yamaha sürücüsü oldu.

Miller, yarışın ilk bölümünde podyum pozisyonundayken dramatik bir şekilde 13. sıraya geriledi. Tech3'ten Augusto Fernandez 14. olurken 11. turda kaza yapan Gresini'den Alex Marquez son puanı aldı.

Luca Marini fabrika Honda'sıyla yarışı bitiren son isim olurken, HRC'deki diğer sürücüler yarış dışı kaldı. Pramac'tan Franco Morbidelli de kaza yaptı.

Martin'in şampiyonda Bastianini'nin 21 puan önünde yer alıyor. Vinales ise şampiyonada üçüncü sıraya yükseldi.

MotoGP Amerika Grand Prix - Yarış Sonucu