Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP Amerika GP

MotoGP Amerika GP 1. Antrenman: Vinales, Martin ve Acosta'nın önünde lider

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, MotoGP Amerika Grand Prix'sinin 45 dakikalık açılış antrenman seansında Pramac sürücüsü Jorge Martin'in önünde seansı lider tamamladı.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Maverick Vinales, Aprilia Yarış Takımı

Gold and Goose / Motorsport Images

Arjantin GP'nin hükümet finansmanının yetersizliği nedeniyle iptal edilmesinin ardından mart sonunda Portekiz GP'sinden sonra verilen üç haftalık aranın ardından sürücüler tekrar piste dönüyor.

Amerika GP aynı zamanda ABD'li medya devi Liberty'nin Dorna Sports'u 4,2 milyar Avro değerinde bir anlaşmayla satın aldığının açıklanmasından bu yana düzenlenen ilk yarış olacak.

COTA [Circuit of the Americas], MotoGP'nin Teksas'a yaptığı son ziyaretten bu yana kısmen yenilendi. Ancak tur süreleri 2023'te Francesco Bagnaia tarafından kırılan 2:01.892'lik tüm zamanların rekorundan iki saniye yavaştı.

Vinales seansın ilk hızlı turunu 2:07.601 ile attıktan sonra, seansın son bölümünde taze orta Michelin lastikleri üzerinde bir hızlı tur atarak dereceyi 2:03.294 saniyeye indirdi.

Bu sonuç, Portekiz GP'sine katılamamasına neden olan vites kutusu sorununun bir insan hatası olduğunu açıklayan Vinales'in seans tamamlandığında 0.149 saniye farkla ilk sırada yer almasına yeterken, şampiyona lideri Martin de Pramac Ducati ile ikinci sırada yer aldı.

Tech3 GasGas'ın çaylak pilotu Pedro Acosta Portekiz'de ilk kez podyumunun ardından Amerika'da  ilk seansın sonunda ilk çizginin son ismi olarak seansı tamamlarken yedi kez COTA galibi Marc Marquez Gresini Ducati ile sekizinci oldu.

Pistte, 1. antrenman seansının ilk anlarında kısmen yenilenmiş olması nedeniyle yol tutuşun artmasıyla Vinales, Acosta, Martin, Marco Bezzecchi ve Marc Marquez'in sırayla zaman tablosunda liderliğe çıkmaları gerçek tur zamanlarının bir göstergesi değildi.

SeansınYyrısına gelindiğinde, altı kez dünya şampiyonu olan Marquez 2:04.499 ile zaman tablosunun zirvesinde yer alırken, Martin seansın bitimine 17 dakika kala 2:04.297'lik turu ile liderliği ele geçirdi.

Beş dakika sonra KTM'den Jack Miller RC16'sıyla 2:04.210'luk bir dereceye imza atarken, KTM'den takım arkadaşı Acosta yeni orta hamur arka lastikleriyle 2:03.802'lik bir derece elde etti.

Vinales'in yeni lastiklerle bitime birkaç dakika kala attığı 2:03.294'lük tur kendisini zirveye çıkarırken çaylak Acosta seansı en hızlı sürücü olarak tamamlayamadı.

Martin son turunda Vinales'in zamanını biraz zorlasa da Pramac sürücüsü fabrika Aprilia'sı ve Tech3'ten Acosta'nın arasına girerek en hızlı turun 0.149 saniye geride kaldı.

2022'de COTA'da kazanan Enea Bastianini, VR46'dan Bezzecchi ve KTM'den Brad Binder'in önünde fabrika takımı Ducati ile dördüncü oldu.

Franco Morbidelli, Pramac Ducati ile güçlü bir seans geçirerek yedinci sırayı alırken Marc Marquez seansın sonlarında yeni lastiğe geçmeyi tercih etmeyerek sekizinci oldu.

Miller ve VR46'dan Fabio Di Giannantonio ilk 10'u tamamlarken, Bagnaia tüm seans boyunca aynı lastikleri kullanarak 11. oldu.

Geçen yılın Amerika GP galibi Alex Rins, Japon markayla iki yıllık yeni bir sözleşme imzalayarak Amerika'ya gelen takım arkadaşı Fabio Quartararo'nun 0.033s önünde 13. sırada yer alarak en iyi Yamaha sürücüsü oldu.

Luca Marini 15. sırada takım arkadaşı Joan Mir'in ardından Honda'nın en iyi ismi olurken Gresini'den Alex Marquez geçirdiği kazayla 20. sırada kaldı.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 17

2'03.294

   160.971 341
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 17

+0.149

2'03.443

 0.149 160.777 343
3 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 16

+0.312

2'03.606

 0.163 160.565 345
4 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 16

+0.406

2'03.700

 0.094 160.443 345
5 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 16

+0.518

2'03.812

 0.112 160.297 346
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 18

+0.571

2'03.865

 0.053 160.229 349
7 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 17

+0.610

2'03.904

 0.039 160.178 341
8 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 16

+0.709

2'04.003

 0.099 160.050 341
9 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 17

+0.916

2'04.210

 0.207 159.784 345
10 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 14

+0.932

2'04.226

 0.016 159.763 342
11 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 17

+0.948

2'04.242

 0.016 159.743 342
12 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 16

+0.978

2'04.272

 0.030 159.704 342
13 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 17

+1.011

2'04.305

 0.033 159.662 343
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 17

+1.017

2'04.311

 0.006 159.654 342
15 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 16

+1.108

2'04.402

 0.091 159.537 343
16 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 15

+1.141

2'04.435

 0.033 159.495 343
17 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 17

+1.220

2'04.514

 0.079 159.394 341
18 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 15

+1.265

2'04.559

 0.045 159.336 338
19 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 15

+1.519

2'04.813

 0.254 159.012 346
20 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 16

+1.563

2'04.857

 0.044 158.956 341
21 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 15

+2.051

2'05.345

 0.488 158.337 337
22 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 16

+2.078

2'05.372

 0.027 158.303 340
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Rins, 2024 Yamaha motosikletini istediği şekilde süremiyor
Sonraki haber MotoGP Amerika GP 2. Antrenman: Martin tur rekoruyla lider, Marquez üçüncü

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan
Daha fazlası
Lewis Duncan
MotoGP Amerika GP 2. Antrenman: Martin tur rekoruyla lider, Marquez üçüncü

MotoGP Amerika GP 2. Antrenman: Martin tur rekoruyla lider, Marquez üçüncü

MotoGP
Amerika GP
MotoGP Amerika GP 2. Antrenman: Martin tur rekoruyla lider, Marquez üçüncü
Rins, 2024 Yamaha motosikletini istediği şekilde süremiyor

Rins, 2024 Yamaha motosikletini istediği şekilde süremiyor

MotoGP
Amerika GP
Rins, 2024 Yamaha motosikletini istediği şekilde süremiyor
Vinales: "Portekiz'de yaşadığımız sorun insan hatasından kaynaklandı"

Vinales: "Portekiz'de yaşadığımız sorun insan hatasından kaynaklandı"

MotoGP
Amerika GP
Vinales: "Portekiz'de yaşadığımız sorun insan hatasından kaynaklandı"

Son Haberler

Ducati, Marquez ve Bagnaia arasında sorun beklemiyor

Ducati, Marquez ve Bagnaia arasında sorun beklemiyor

MGP MotoGP
Amerika GP
Ducati, Marquez ve Bagnaia arasında sorun beklemiyor
Ocon: "Aracımız her anlamda kötü"

Ocon: "Aracımız her anlamda kötü"

F1 Formula 1
Ocon: "Aracımız her anlamda kötü"
Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"

Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"

F1 Formula 1
Japonya GP
Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"
Misano E-Prix: Antrenmanların lideri Vergne, Cassidy büyük bir kaza yaptı

Misano E-Prix: Antrenmanların lideri Vergne, Cassidy büyük bir kaza yaptı

FE Formula E
Roma ePrix I
Misano E-Prix: Antrenmanların lideri Vergne, Cassidy büyük bir kaza yaptı

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye