MotoGP Amerika GP 1. Antrenman: Vinales, Martin ve Acosta'nın önünde lider

Arjantin GP'nin hükümet finansmanının yetersizliği nedeniyle iptal edilmesinin ardından mart sonunda Portekiz GP'sinden sonra verilen üç haftalık aranın ardından sürücüler tekrar piste dönüyor.

Amerika GP aynı zamanda ABD'li medya devi Liberty'nin Dorna Sports'u 4,2 milyar Avro değerinde bir anlaşmayla satın aldığının açıklanmasından bu yana düzenlenen ilk yarış olacak.

COTA [Circuit of the Americas], MotoGP'nin Teksas'a yaptığı son ziyaretten bu yana kısmen yenilendi. Ancak tur süreleri 2023'te Francesco Bagnaia tarafından kırılan 2:01.892'lik tüm zamanların rekorundan iki saniye yavaştı.

Vinales seansın ilk hızlı turunu 2:07.601 ile attıktan sonra, seansın son bölümünde taze orta Michelin lastikleri üzerinde bir hızlı tur atarak dereceyi 2:03.294 saniyeye indirdi.

Bu sonuç, Portekiz GP'sine katılamamasına neden olan vites kutusu sorununun bir insan hatası olduğunu açıklayan Vinales'in seans tamamlandığında 0.149 saniye farkla ilk sırada yer almasına yeterken, şampiyona lideri Martin de Pramac Ducati ile ikinci sırada yer aldı.

Tech3 GasGas'ın çaylak pilotu Pedro Acosta Portekiz'de ilk kez podyumunun ardından Amerika'da ilk seansın sonunda ilk çizginin son ismi olarak seansı tamamlarken yedi kez COTA galibi Marc Marquez Gresini Ducati ile sekizinci oldu.

Pistte, 1. antrenman seansının ilk anlarında kısmen yenilenmiş olması nedeniyle yol tutuşun artmasıyla Vinales, Acosta, Martin, Marco Bezzecchi ve Marc Marquez'in sırayla zaman tablosunda liderliğe çıkmaları gerçek tur zamanlarının bir göstergesi değildi.

SeansınYyrısına gelindiğinde, altı kez dünya şampiyonu olan Marquez 2:04.499 ile zaman tablosunun zirvesinde yer alırken, Martin seansın bitimine 17 dakika kala 2:04.297'lik turu ile liderliği ele geçirdi.

Beş dakika sonra KTM'den Jack Miller RC16'sıyla 2:04.210'luk bir dereceye imza atarken, KTM'den takım arkadaşı Acosta yeni orta hamur arka lastikleriyle 2:03.802'lik bir derece elde etti.

Vinales'in yeni lastiklerle bitime birkaç dakika kala attığı 2:03.294'lük tur kendisini zirveye çıkarırken çaylak Acosta seansı en hızlı sürücü olarak tamamlayamadı.

Martin son turunda Vinales'in zamanını biraz zorlasa da Pramac sürücüsü fabrika Aprilia'sı ve Tech3'ten Acosta'nın arasına girerek en hızlı turun 0.149 saniye geride kaldı.

2022'de COTA'da kazanan Enea Bastianini, VR46'dan Bezzecchi ve KTM'den Brad Binder'in önünde fabrika takımı Ducati ile dördüncü oldu.

Franco Morbidelli, Pramac Ducati ile güçlü bir seans geçirerek yedinci sırayı alırken Marc Marquez seansın sonlarında yeni lastiğe geçmeyi tercih etmeyerek sekizinci oldu.

Miller ve VR46'dan Fabio Di Giannantonio ilk 10'u tamamlarken, Bagnaia tüm seans boyunca aynı lastikleri kullanarak 11. oldu.

Geçen yılın Amerika GP galibi Alex Rins, Japon markayla iki yıllık yeni bir sözleşme imzalayarak Amerika'ya gelen takım arkadaşı Fabio Quartararo'nun 0.033s önünde 13. sırada yer alarak en iyi Yamaha sürücüsü oldu.

Luca Marini 15. sırada takım arkadaşı Joan Mir'in ardından Honda'nın en iyi ismi olurken Gresini'den Alex Marquez geçirdiği kazayla 20. sırada kaldı.