Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP Amerika GP
Yarış raporu

MotoGP Amerika GP: Vinales domine ederek kazandı, Marquez ikinci oldu

Maverick Vinales, Amerika Grand Prix sprint yarışını pole pozisyonundan domine ederek arka arkaya iki sprint galibiyeti elde ederken, Marc Marquez fabrika Ducati'leri mücadele ederken ikinci oldu.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Gold and Goose / Motorsport Images

Portekiz GP'sindeki sprint zaferiyle üç yıllık galibiyet hasretine son veren Vinales, bu yıl bir sprint zaferine de Amerika GP'de ulaştı.

Pole pozisyonunun sahibi olarak yarışa başlayan Vinales, 10 turluk kısa mücadelede iki saniyeden fazla farkla ikinci Marquez'in  2.294 saniye önünde damalı bayrağa ulaştı. 

Marquez, Tech3'ün çaylak sürücüsü Pedro Acosta'yı ilk viraja gelirken geride bıraktıktan sonra şampiyona lideri Jorge Martin'in üçüncü sıraya yükselmesiyle arayı açtı.

Pramac Ducati sürücüsü Martin, fabrika Ducati ikilisi Enea Bastianini ve Francesco Bagnaia'nın zorlandığı yarışta şampiyonada farkı 24 puana çıkardı.

Bastianini altıncı olarak liderden 8.6 saniye geride kalırken, Bagnaia 10 turluk yarışın büyük bölümünde sprint puanlarından uzakta kaldıktan sonra yarışı sekizinci tamamladı ve 2 puanla yetinmek zorunda kaldı. 

Startta Vinales, Marquez ve Acosta'nın önünde yer alırken, Bagnaia kötü bir kalkışın ardından 10. sıraya geriledi, Bastianini ise fabrika Ducati'siyle dördüncülüğe yükseldi.

Lider üçlü, ikinci turda 0.7 saniye geride kalan Bastianini'den hızla koptu.

Martin üçüncü turda Bastianini'nin önüne geçti ve podyumun son basamağına tutundu.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia sürücüsü üçüncü turda 2:02.275'lik yarışın en hızlı turunu atarak Marquez ile farkı 0.9 saniyeye çıkardı. Fark beşinci turda 1.5 saniyeye çıkmıştı. 

Bu fark, Acosta altıncı turda Marquez'i ikincilikten etmek için 7. virajda atağa kalkmaya çalıştığında daha da arttı.

Sekizinci turda küçük bir hata yapmasına rağmen Vinales damalı bayrağa doğru ilerlerken  rahat bir şekilde liderliğini korudu. 

Marquez son bölümde Martin ile farkı 2.1'ye çıkartarak ikinci sırayı rahat bir şekilde elde etti. Acosta dördüncü ve Aprilia'dan Aleix Espargaro ise beşinci oldu.

Bastianini, KTM'den Jack Miller ile girdiği mücadelenin ardından altıncı oldu. Takım arkadaşı Bagnaia ise, Trackhouse Racing'den Raul Fernandez'in önünde sekizinci oldu.

Sadece bir Honda finişe ulaşabildi ve Luca Marini 22.989s farkla 17. sırada yer aldı. Takım arkadaşı Joan Mir ve LCR ikilisi Takaaki Nakagami, Johann Zarco kaza geçirdi ve yarışı tamamlayamadı.

Fabio Quartararo 15. sırada yarışı tamamladığında en iyi pozisyondaki Yamaha sürücüsü oldu.

VR46 Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio ilk turda motosiklet sorunu nedeniyle yarış dışı kaldı. Tech3'ten Augusto Fernandez de kaza yaparak yarış dışı kaldı.

MotoGP Amerika GP Sprint Yarışı Sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 10

20'27.825

   161.6   12
2 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 10

+2.294

20'30.119

 2.294 161.3   9
3 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 10

+4.399

20'32.224

 2.105 161.0   7
4 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 10

+6.480

20'34.305

 2.081 160.7   6
5 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 10

+6.657

20'34.482

 0.177 160.7   5
6 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 10

+8.621

20'36.446

 1.964 160.5   4
7 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 10

+9.237

20'37.062

 0.616 160.4   3
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 10

+9.349

20'37.174

 0.112 160.4   2
9 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 10

+9.637

20'37.462

 0.288 160.3   1
10 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 10

+9.894

20'37.719

 0.257 160.3    
11 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 10

+10.364

20'38.189

 0.470 160.2    
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 10

+10.724

20'38.549

 0.360 160.2    
13 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 10

+11.549

20'39.374

 0.825 160.1    
14 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 10

+15.468

20'43.293

 3.919 159.6    
15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 10

+15.574

20'43.399

 0.106 159.6    
16 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 10

+18.146

20'45.971

 2.572 159.2    
17 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 10

+22.989

20'50.814

 4.843 158.6    
dnf France J. Zarco Team LCR 5 Honda 6

+4 Laps

12'29.006

 4 Laps 158.9 Kaza  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 3

+7 Laps

6'18.290

 3 Laps 157.3 Kaza  
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 0

 

     Yarış dışı  
dnf Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 0

 

     Kaza  
dnf Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 0

 

     Kaza  
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Marquez: "Liberty, MotoGP'yi büyütmek için genç kitleyi hedef almalı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan
Daha fazlası
Lewis Duncan
Marquez: "Liberty, MotoGP'yi büyütmek için genç kitleyi hedef almalı"

Marquez: "Liberty, MotoGP'yi büyütmek için genç kitleyi hedef almalı"

MotoGP
Amerika GP
Marquez: "Liberty, MotoGP'yi büyütmek için genç kitleyi hedef almalı"
MotoGP Amerika GP: Vinales tur rekoruyla pole pozisyonunda, Martin kaza yaptı

MotoGP Amerika GP: Vinales tur rekoruyla pole pozisyonunda, Martin kaza yaptı

MotoGP
Amerika GP
MotoGP Amerika GP: Vinales tur rekoruyla pole pozisyonunda, Martin kaza yaptı
Vinales 'çok dikkatli' olması gereken Aprilia güncellemesini açıkladı

Vinales 'çok dikkatli' olması gereken Aprilia güncellemesini açıkladı

MotoGP
Amerika GP
Vinales 'çok dikkatli' olması gereken Aprilia güncellemesini açıkladı

Son Haberler

MotoGP Amerika GP: Vinales domine ederek kazandı, Marquez ikinci oldu

MotoGP Amerika GP: Vinales domine ederek kazandı, Marquez ikinci oldu

MGP MotoGP
Amerika GP
MotoGP Amerika GP: Vinales domine ederek kazandı, Marquez ikinci oldu
Moto2 Amerika GP: Canet pole pozisyonunda, Deniz öncü yirmi birinci

Moto2 Amerika GP: Canet pole pozisyonunda, Deniz öncü yirmi birinci

MOT2 Moto2
Circuit Of The Americas
Moto2 Amerika GP: Canet pole pozisyonunda, Deniz öncü yirmi birinci
Hamilton: "2025'te ilk yarışın Melbourne'de olması harika"

Hamilton: "2025'te ilk yarışın Melbourne'de olması harika"

F1 Formula 1
Hamilton: "2025'te ilk yarışın Melbourne'de olması harika"
Marquez: "Liberty, MotoGP'yi büyütmek için genç kitleyi hedef almalı"

Marquez: "Liberty, MotoGP'yi büyütmek için genç kitleyi hedef almalı"

MGP MotoGP
Amerika GP
Marquez: "Liberty, MotoGP'yi büyütmek için genç kitleyi hedef almalı"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye