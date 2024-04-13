MotoGP Amerika GP: Vinales domine ederek kazandı, Marquez ikinci oldu

Portekiz GP'sindeki sprint zaferiyle üç yıllık galibiyet hasretine son veren Vinales, bu yıl bir sprint zaferine de Amerika GP'de ulaştı.

Pole pozisyonunun sahibi olarak yarışa başlayan Vinales, 10 turluk kısa mücadelede iki saniyeden fazla farkla ikinci Marquez'in 2.294 saniye önünde damalı bayrağa ulaştı.

Marquez, Tech3'ün çaylak sürücüsü Pedro Acosta'yı ilk viraja gelirken geride bıraktıktan sonra şampiyona lideri Jorge Martin'in üçüncü sıraya yükselmesiyle arayı açtı.

Pramac Ducati sürücüsü Martin, fabrika Ducati ikilisi Enea Bastianini ve Francesco Bagnaia'nın zorlandığı yarışta şampiyonada farkı 24 puana çıkardı.

Bastianini altıncı olarak liderden 8.6 saniye geride kalırken, Bagnaia 10 turluk yarışın büyük bölümünde sprint puanlarından uzakta kaldıktan sonra yarışı sekizinci tamamladı ve 2 puanla yetinmek zorunda kaldı.

Startta Vinales, Marquez ve Acosta'nın önünde yer alırken, Bagnaia kötü bir kalkışın ardından 10. sıraya geriledi, Bastianini ise fabrika Ducati'siyle dördüncülüğe yükseldi.

Lider üçlü, ikinci turda 0.7 saniye geride kalan Bastianini'den hızla koptu.

Martin üçüncü turda Bastianini'nin önüne geçti ve podyumun son basamağına tutundu.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia sürücüsü üçüncü turda 2:02.275'lik yarışın en hızlı turunu atarak Marquez ile farkı 0.9 saniyeye çıkardı. Fark beşinci turda 1.5 saniyeye çıkmıştı.

Bu fark, Acosta altıncı turda Marquez'i ikincilikten etmek için 7. virajda atağa kalkmaya çalıştığında daha da arttı.

Sekizinci turda küçük bir hata yapmasına rağmen Vinales damalı bayrağa doğru ilerlerken rahat bir şekilde liderliğini korudu.

Marquez son bölümde Martin ile farkı 2.1'ye çıkartarak ikinci sırayı rahat bir şekilde elde etti. Acosta dördüncü ve Aprilia'dan Aleix Espargaro ise beşinci oldu.

Bastianini, KTM'den Jack Miller ile girdiği mücadelenin ardından altıncı oldu. Takım arkadaşı Bagnaia ise, Trackhouse Racing'den Raul Fernandez'in önünde sekizinci oldu.

Sadece bir Honda finişe ulaşabildi ve Luca Marini 22.989s farkla 17. sırada yer aldı. Takım arkadaşı Joan Mir ve LCR ikilisi Takaaki Nakagami, Johann Zarco kaza geçirdi ve yarışı tamamlayamadı.

Fabio Quartararo 15. sırada yarışı tamamladığında en iyi pozisyondaki Yamaha sürücüsü oldu.

VR46 Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio ilk turda motosiklet sorunu nedeniyle yarış dışı kaldı. Tech3'ten Augusto Fernandez de kaza yaparak yarış dışı kaldı.

MotoGP Amerika GP Sprint Yarışı Sonuçları: