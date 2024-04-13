MotoGP Amerika GP: Vinales domine ederek kazandı, Marquez ikinci oldu
Maverick Vinales, Amerika Grand Prix sprint yarışını pole pozisyonundan domine ederek arka arkaya iki sprint galibiyeti elde ederken, Marc Marquez fabrika Ducati'leri mücadele ederken ikinci oldu.
Gold and Goose / Motorsport Images
Portekiz GP'sindeki sprint zaferiyle üç yıllık galibiyet hasretine son veren Vinales, bu yıl bir sprint zaferine de Amerika GP'de ulaştı.
Pole pozisyonunun sahibi olarak yarışa başlayan Vinales, 10 turluk kısa mücadelede iki saniyeden fazla farkla ikinci Marquez'in 2.294 saniye önünde damalı bayrağa ulaştı.
Marquez, Tech3'ün çaylak sürücüsü Pedro Acosta'yı ilk viraja gelirken geride bıraktıktan sonra şampiyona lideri Jorge Martin'in üçüncü sıraya yükselmesiyle arayı açtı.
Pramac Ducati sürücüsü Martin, fabrika Ducati ikilisi Enea Bastianini ve Francesco Bagnaia'nın zorlandığı yarışta şampiyonada farkı 24 puana çıkardı.
Bastianini altıncı olarak liderden 8.6 saniye geride kalırken, Bagnaia 10 turluk yarışın büyük bölümünde sprint puanlarından uzakta kaldıktan sonra yarışı sekizinci tamamladı ve 2 puanla yetinmek zorunda kaldı.
Startta Vinales, Marquez ve Acosta'nın önünde yer alırken, Bagnaia kötü bir kalkışın ardından 10. sıraya geriledi, Bastianini ise fabrika Ducati'siyle dördüncülüğe yükseldi.
Lider üçlü, ikinci turda 0.7 saniye geride kalan Bastianini'den hızla koptu.
Martin üçüncü turda Bastianini'nin önüne geçti ve podyumun son basamağına tutundu.
Jorge Martin, Pramac Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Aprilia sürücüsü üçüncü turda 2:02.275'lik yarışın en hızlı turunu atarak Marquez ile farkı 0.9 saniyeye çıkardı. Fark beşinci turda 1.5 saniyeye çıkmıştı.
Bu fark, Acosta altıncı turda Marquez'i ikincilikten etmek için 7. virajda atağa kalkmaya çalıştığında daha da arttı.
Sekizinci turda küçük bir hata yapmasına rağmen Vinales damalı bayrağa doğru ilerlerken rahat bir şekilde liderliğini korudu.
Marquez son bölümde Martin ile farkı 2.1'ye çıkartarak ikinci sırayı rahat bir şekilde elde etti. Acosta dördüncü ve Aprilia'dan Aleix Espargaro ise beşinci oldu.
Bastianini, KTM'den Jack Miller ile girdiği mücadelenin ardından altıncı oldu. Takım arkadaşı Bagnaia ise, Trackhouse Racing'den Raul Fernandez'in önünde sekizinci oldu.
Sadece bir Honda finişe ulaşabildi ve Luca Marini 22.989s farkla 17. sırada yer aldı. Takım arkadaşı Joan Mir ve LCR ikilisi Takaaki Nakagami, Johann Zarco kaza geçirdi ve yarışı tamamlayamadı.
Fabio Quartararo 15. sırada yarışı tamamladığında en iyi pozisyondaki Yamaha sürücüsü oldu.
VR46 Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio ilk turda motosiklet sorunu nedeniyle yarış dışı kaldı. Tech3'ten Augusto Fernandez de kaza yaparak yarış dışı kaldı.
MotoGP Amerika GP Sprint Yarışı Sonuçları:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|10
|
20'27.825
|161.6
|12
|2
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|10
|
+2.294
20'30.119
|2.294
|161.3
|9
|3
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|10
|
+4.399
20'32.224
|2.105
|161.0
|7
|4
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|10
|
+6.480
20'34.305
|2.081
|160.7
|6
|5
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|10
|
+6.657
20'34.482
|0.177
|160.7
|5
|6
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|10
|
+8.621
20'36.446
|1.964
|160.5
|4
|7
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|10
|
+9.237
20'37.062
|0.616
|160.4
|3
|8
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|10
|
+9.349
20'37.174
|0.112
|160.4
|2
|9
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|10
|
+9.637
20'37.462
|0.288
|160.3
|1
|10
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|10
|
+9.894
20'37.719
|0.257
|160.3
|11
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|10
|
+10.364
20'38.189
|0.470
|160.2
|12
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|10
|
+10.724
20'38.549
|0.360
|160.2
|13
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|10
|
+11.549
20'39.374
|0.825
|160.1
|14
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|10
|
+15.468
20'43.293
|3.919
|159.6
|15
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|10
|
+15.574
20'43.399
|0.106
|159.6
|16
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|10
|
+18.146
20'45.971
|2.572
|159.2
|17
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|10
|
+22.989
20'50.814
|4.843
|158.6
|dnf
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|6
|
+4 Laps
12'29.006
|4 Laps
|158.9
|Kaza
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|3
|
+7 Laps
6'18.290
|3 Laps
|157.3
|Kaza
|dnf
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|0
|
|Yarış dışı
|dnf
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|0
|
|Kaza
|dnf
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|0
|
|Kaza
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
MotoGP Amerika GP: Vinales domine ederek kazandı, Marquez ikinci oldu
Moto2 Amerika GP: Canet pole pozisyonunda, Deniz öncü yirmi birinci
Hamilton: "2025'te ilk yarışın Melbourne'de olması harika"
Marquez: "Liberty, MotoGP'yi büyütmek için genç kitleyi hedef almalı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar