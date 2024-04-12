MotoGP Amerika GP 2. Antrenman: Martin tur rekoruyla lider, Marquez üçüncü
MotoGP şampiyona lideri Jorge Martin tur rekorunu kırarak Amerika Grand Prix'sinin ikinci antrenmanında birinci olurken, Marc Marquez üçüncü oldu.
Gold and Goose / Motorsport Images
Bir saat süren 2. antrenman seansında tur zamanları bugün erken saatlerde g rçekleştirilen 1. antrenman seansına kıyasla önemli ölçüde iyileşti ve Martin 2:01.397'lik derecesiyle Francesco Bagnaia tarafından geçen yıl kırılan 2:01.892'lik tur rekorunu geliştirdi.
Pramac sürücüsü, fabrika Aprilia'sıyla 1. antrenmanın en hızlısı Maverick Vinales'in 0.076 saniye önünde seansı tamamladı.
Yedi kez Amerika GP'yi kazanan Marc Marquez, Gresini Ducati'siyle 2:01.806s'lik derecesiyle üçüncü olurken, Bagnaia dördüncü oldu.
Martin ikinci antrenmanda 2:04.429s ile ilk hızlı turu atarken, Ducati'den Enea Bastianini 2:04.208 ile turu geliştirdi.
Pedro Acosta bu turu Tech3 GasGas ile 2:03.578'lik bir derece elde etti. Martin saniyeler sonra seansın ilk 10 dakikası içinde en hızlı turu zamanını 2:03.036'ya çekti.
Bu derece, Aprilia'sına yeni bir yumuşak arka lastik takan Vinales'in 2:02.983'lük derecesine kadar 20 dakika boyunca seansın en hızlı turu oldu.
Martin ise hemen geldi ve 2:02.888 ile zaman tablosunun zirvesine yeniden yerleşti.
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Vinales'in 2:02.394'lük derecesiyle bir kez daha Martin'den birinciliği aldı ve daha sonra VR46 Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio'nun 2:02.244'lük derece kendisini zirveye taşıdı.
Ancak Martin bu ikilinin arkasındaki zaman ekranlarını kırmızıya boyadı ve seansın tamamlanmasına 13 dakikadan az bir süre kala 2:01.397'lik yeni tur rekoruna imza attı.
Vinales bu zamanı tehdit altına sokan tek sürücü oldu ancak 2:01.473 ile 0.076 saniye geride kaldı.
Marc Marquez 2:01.806s'lık son turuyla ilk üçü tamamlarken, Bagnaia ikinci antrenmanın son anlarına girilirken 12. sıradaydı ve Q2'ye girememe tehlikesi yaşıyordu ancak son anda attığı tur ona dördüncülüğü getirdi.
Acosta ilk beşi tamamladı ve şu anda Q2'ye kalan tek KTM sürücüsü. KTM fabrika takımı sürücüsü Brad Binder ise 14. sırada yer alarak 19 yaşındaki çaylağın 0.585 saniye gerisinde kaldı.
Aleix Espargaro kardeş fabrika takımı Aprilia ile altıncı olurken, Franco Morbidelli de Pramac Ducati sürücüsü olarak ilk kez Q2'de yer aldı.
Bastianini, Di Giannantonio ve VR46 takım arkadaşı Marco Bezzecchi ilk 10'u tamamladı.
Miguel Oliveira ve Raul Fernandez ev sahibi takım Trackhouse Racing'in ilk Amerika GP'sinde Q2'yi kıl payı kaçırırken, Fabio Quartararo Yamaha ile 17. olarak bir Japon markalar arasındaki en iyi dereceyi elde eden isim oldu.
Seansın sonunda Joan Mir'in geçirdiği kaza onu 20. sırada kalmasına neden oldu.
MotoGP Amerika GP 2. Antrenman Seansı Sonuçları:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|20
|
2'01.397
|163.486
|343
|2
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|20
|
+0.076
2'01.473
|0.076
|163.384
|345
|3
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|18
|
+0.409
2'01.806
|0.333
|162.937
|343
|4
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|19
|
+0.411
2'01.808
|0.002
|162.935
|341
|5
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|19
|
+0.569
2'01.966
|0.158
|162.724
|346
|6
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|17
|
+0.627
2'02.024
|0.058
|162.646
|347
|7
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|19
|
+0.706
2'02.103
|0.079
|162.541
|341
|8
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|18
|
+0.747
2'02.144
|0.041
|162.486
|343
|9
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|17
|
+0.847
2'02.244
|0.100
|162.353
|340
|10
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|21
|
+0.961
2'02.358
|0.114
|162.202
|345
|11
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|18
|
+1.069
2'02.466
|0.108
|162.059
|342
|12
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|18
|
+1.079
2'02.476
|0.010
|162.046
|347
|13
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|20
|
+1.096
2'02.493
|0.017
|162.023
|343
|14
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|18
|
+1.154
2'02.551
|0.058
|161.947
|350
|15
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|18
|
+1.156
2'02.553
|0.002
|161.944
|343
|16
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|19
|
+1.405
2'02.802
|0.249
|161.616
|346
|17
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|20
|
+1.442
2'02.839
|0.037
|161.567
|342
|18
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|17
|
+1.478
2'02.875
|0.036
|161.520
|342
|19
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|19
|
+1.617
2'03.014
|0.139
|161.337
|340
|20
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|17
|
+2.047
2'03.444
|0.430
|160.775
|343
|21
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|20
|
+2.124
2'03.521
|0.077
|160.675
|342
|22
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|20
|
+2.587
2'03.984
|0.463
|160.075
|343
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