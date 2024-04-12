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MotoGP Amerika GP
Antrenman raporu

MotoGP Amerika GP 2. Antrenman: Martin tur rekoruyla lider, Marquez üçüncü

MotoGP şampiyona lideri Jorge Martin tur rekorunu kırarak Amerika Grand Prix'sinin ikinci antrenmanında birinci olurken, Marc Marquez üçüncü oldu.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Jorge Martin, Pramac Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Bir saat süren 2. antrenman seansında tur zamanları bugün erken saatlerde g rçekleştirilen 1. antrenman seansına kıyasla önemli ölçüde iyileşti ve Martin 2:01.397'lik derecesiyle Francesco Bagnaia tarafından geçen yıl kırılan 2:01.892'lik tur rekorunu geliştirdi.

Pramac sürücüsü, fabrika Aprilia'sıyla 1. antrenmanın en hızlısı Maverick Vinales'in 0.076 saniye önünde seansı tamamladı.

Yedi kez Amerika GP'yi kazanan Marc Marquez, Gresini Ducati'siyle 2:01.806s'lik derecesiyle üçüncü olurken, Bagnaia dördüncü oldu.

Martin ikinci antrenmanda 2:04.429s ile ilk hızlı turu atarken, Ducati'den Enea Bastianini 2:04.208 ile turu geliştirdi.

Pedro Acosta bu turu Tech3 GasGas ile 2:03.578'lik bir derece elde etti. Martin saniyeler sonra seansın ilk 10 dakikası içinde en hızlı turu zamanını 2:03.036'ya çekti. 

Bu derece, Aprilia'sına yeni bir yumuşak arka lastik takan Vinales'in 2:02.983'lük derecesine kadar 20 dakika boyunca seansın en hızlı turu oldu.

Martin ise hemen geldi ve 2:02.888 ile zaman tablosunun zirvesine yeniden yerleşti.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales'in 2:02.394'lük derecesiyle bir kez daha Martin'den birinciliği aldı ve daha sonra VR46 Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio'nun 2:02.244'lük derece kendisini zirveye taşıdı.

Ancak Martin bu ikilinin arkasındaki zaman ekranlarını kırmızıya boyadı ve seansın tamamlanmasına 13 dakikadan az bir süre kala 2:01.397'lik yeni tur rekoruna imza attı.

Vinales bu zamanı tehdit altına sokan tek sürücü oldu ancak 2:01.473 ile 0.076 saniye geride kaldı.

Marc Marquez 2:01.806s'lık son turuyla ilk üçü tamamlarken, Bagnaia ikinci antrenmanın son anlarına girilirken 12. sıradaydı ve Q2'ye girememe tehlikesi yaşıyordu ancak son anda attığı tur ona dördüncülüğü getirdi. 

Acosta ilk beşi tamamladı ve şu anda Q2'ye kalan tek KTM sürücüsü. KTM fabrika takımı sürücüsü Brad Binder ise 14. sırada yer alarak 19 yaşındaki çaylağın 0.585 saniye gerisinde kaldı.

Aleix Espargaro kardeş fabrika takımı Aprilia ile altıncı olurken, Franco Morbidelli de Pramac Ducati sürücüsü olarak ilk kez Q2'de yer aldı.

Bastianini, Di Giannantonio ve VR46 takım arkadaşı Marco Bezzecchi ilk 10'u tamamladı.

Miguel Oliveira ve Raul Fernandez ev sahibi takım Trackhouse Racing'in ilk Amerika GP'sinde Q2'yi kıl payı kaçırırken, Fabio Quartararo Yamaha ile 17. olarak bir Japon markalar arasındaki en iyi dereceyi elde eden isim oldu.

Seansın sonunda Joan Mir'in geçirdiği kaza onu 20. sırada kalmasına neden oldu.

MotoGP Amerika GP 2. Antrenman Seansı Sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 20

2'01.397

   163.486 343
2 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 20

+0.076

2'01.473

 0.076 163.384 345
3 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 18

+0.409

2'01.806

 0.333 162.937 343
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 19

+0.411

2'01.808

 0.002 162.935 341
5 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 19

+0.569

2'01.966

 0.158 162.724 346
6 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 17

+0.627

2'02.024

 0.058 162.646 347
7 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 19

+0.706

2'02.103

 0.079 162.541 341
8 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 18

+0.747

2'02.144

 0.041 162.486 343
9 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 17

+0.847

2'02.244

 0.100 162.353 340
10 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 21

+0.961

2'02.358

 0.114 162.202 345
11 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 18

+1.069

2'02.466

 0.108 162.059 342
12 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 18

+1.079

2'02.476

 0.010 162.046 347
13 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+1.096

2'02.493

 0.017 162.023 343
14 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 18

+1.154

2'02.551

 0.058 161.947 350
15 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 18

+1.156

2'02.553

 0.002 161.944 343
16 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 19

+1.405

2'02.802

 0.249 161.616 346
17 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20

+1.442

2'02.839

 0.037 161.567 342
18 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 17

+1.478

2'02.875

 0.036 161.520 342
19 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 19

+1.617

2'03.014

 0.139 161.337 340
20 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 17

+2.047

2'03.444

 0.430 160.775 343
21 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 20

+2.124

2'03.521

 0.077 160.675 342
22 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 20

+2.587

2'03.984

 0.463 160.075 343
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