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MotoGP / Amerika GP Yarış raporu

MotoGP Amerika: Bastianini kazandı, Marquez son sıradan altıncılığa yükseldi!

2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın dördüncü yarışı olan Amerika Grand Prix'sini Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
MotoGP Amerika: Bastianini kazandı, Marquez son sıradan altıncılığa yükseldi!
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MotoGP'de sezonun dördüncü yarışı Amerika'nın COTA pistinde gerçekleştirildi ve yarışa pole pozisyonundan başlayan isim Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin'di.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Miller güçlü bir start almasının ardından yarışa pole pozisyonundan başlayan Martin'i geçti ve ilk virajda liderliği elini geçirdi.

Miller ve Martin turun sonuna doğru birkaç kez yer değiştirdiler ancak Miller her seferinde yerini korumaya devam etti. Böylelikle sıralama Miller, Martin, Enea Bastianini ve Francesco Bagnaia şeklinde oldu.

Birkaç tur boyunca bu sıralama devam ederken, bitime 16 tur kala Johann Zarco, Bagnaia'yı geçti ve dördüncülüğe oturdu. Ön tarafta ise Martin, Miller üzerinde baskı kurmaya başladı.

Bir tur sonra Bagnaia'yı Suzuki sürücüsü Alex Rins de geçti. Son şampiyon Fabio Quartararo bu noktada sekizinci, startta yaşadığı sorunun ardından son sıraya gerileyen Honda sürücüsü Marc Marquez ise iyi bir geri dönüşün ardından  11. sıradaydı.

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller, Martin'in baskısına rağmen ön tarafta yerini korumaya devam etti, Rins ise peş peşe hızlı turlar atarak dördüncülük için Zarco'yu sıkıştırmaya başladı. Bitime 12 tur kala da rakibini geçerek dördüncü sıraya oturdu.

Suzuki sürücüsü bir tur sonra Bastianini'ye atak yaptı ancak Gresini sürücüsü rakibine yanıt verdi ve yerini korudu.

Bitime dokuz tur kala önce Bastianini, sonra da Rins, Pramac Ducati sürücüsü Martin'i geride bırakıp 2. ve 3. sıralara yükseldiler.

Martin tempo kaybetmeye devam ederken, Suzuki'nin diğer sürücüsü Joan Mir dördüncü sıraya kadar çıktı. Ayrıca dikkat  çekici performanslardan birisi de yedinci sıraya kadar yükselen Marquez'den geldi. Her tur ön bölümle farkı kapatan Marquez, bitime yedi tur kala yedinciliğe kadar yükseldi.

Bastianini son beş turluk bölümde liderlik için Miller'ı sıkıştırmaya başladı. Bu ikili, Rins ile farkı yaklaşık 1.5 saniyeye çıkardılar. Aynı şekilde Rins de arkasındaki Mir'le arasını 1.5 saniye civarında tutuyordu.

Katar'daki ilk yarışı kazanan Bastianini yoğun baskının ardından Miller'ı nihayet geride bıraktı ve yarışın liderliğine yükseldi. Aynı tur Marquez ve Quartararo Martin'i geçerek altıncı ve yedinci sıralara yükseldiler. Böylelikle bitime dört tur kala sıralama Bastianini, Miller, Rins, Mir, Bagnaia, Marquez ve Quartararo şeklinde oldu.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini liderliği almasının ardından Miller ile arayı yavaş yavaş açmaya başladı ve son turlarda hata yapmayarak galibiyete uzandı.

Bastianini bu sonuçla bu yılki ikinci zaferini aldı ve şampiyonada liderliğe yükseldi.

Yarışın son turunda en heyecan verici çekişme ikincilik içindi. Rins, ikincilik için Miller'ı sıkıştırmaya başladı ve ikili son tur içerisinde birkaç kez yer değiştirdi. Rins, bitime birkaç viraj kala Ducati sürücüsünü geçti ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek bu yılki en iyi sonucunu aldı. Bu aynı zamanda Rins'in arka arkaya ikinci podyumu oldu.

Miller uzun süre lider götürdüğü yarışta, Bastianini ve Rins'in kendisini geçmesine engel olamadı ve yarışı başladığı noktadan bir sıra geride üçüncü sırada tamamladı. Yine de 2022 yılındaki ilk podyumunu aldı.

Dördüncülük, Suzuki'nin şampiyon ismi Mir'in oldu. İspanyol sürücü de yine iyi performans sergiledi fakat performansı podyum için yeterli değildi. Buna rağmen dördüncü olup, arka arkaya ikinci dördüncülüğünü aldı.

Bagnaia galibiyet veya podyum mücadelesinde yer alamadığı yarışı beşinci sırada tamamladı ve arka arkaya ikinci kez beşinci oldu.

Altıncılık ise yarışın yıldızları arasında yer alan Marquez'in oldu. İspanyol sürücü startta en geriye düşse de, hemen hemen her tur bir sürücüyü geride bıraktı ve altıncılığa kadar yükseldi. Son bölümde Quartararo'nun baskısına rağmen altıncı sırada finiş gördü ve iyi bir geri dönüşe imza atmış oldu.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, kendisi adına zor geçen hafta sonunu yedinci sırada tamamladı ve bu yılki en iyi ikinci sonucunu elde edip, bir kez daha yarıştaki en iyi Yamaha sürücüsü oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Martin, yarıştan önce tahmin ettiği üzere yarış temposunda geride kaldı ve sekizinci oldu. Takım arkadaşı Zarco da yine gerilemekten kurtulamayınca dokuzuncu sırada finiş gördü.

İlk onu Aprilia sürücüsü Maverick Vinales tamamlarken, son yarış Arjantin GP'nin galibi Aleix Espargaro 11. ve en iyi KTM sürücüsü Brad Binder 12. oldu.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı 24 Nisan'da Portekiz'de gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Enea Bastianini Ducati 20 -    
2 Spain Alex Rins Suzuki 20 2.058 2.058 2.058
3 Australia Jack Miller Ducati 20 2.312 2.312 0.254
4 Spain Joan Mir Suzuki 20 3.975 3.975 1.663
5 Italy Francesco Bagnaia Ducati 20 6.045 6.045 2.070
6 Spain Marc Marquez Honda 20 6.617 6.617 0.572
7 France Fabio Quartararo Yamaha 20 6.760 6.760 0.143
8 Spain Jorge Martin Ducati 20 8.441 8.441 1.681
9 France Johann Zarco Ducati 20 12.375 12.375 3.934
10 Spain Maverick Viñales Aprilia 20 12.642 12.642 0.267
11 Spain Aleix Espargaro Aprilia 20 12.947 12.947 0.305
12 South Africa Brad Binder KTM 20 13.376 13.376 0.429
13 Spain Pol Espargaro Honda 20 17.961 17.961 4.585
14 Japan Takaaki Nakagami Honda 20 18.770 18.770 0.809
15 Italy Franco Morbidelli Yamaha 20 29.129 29.129 10.359
16 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 20 29.319 29.319 0.190
17 Italy Luca Marini Ducati 20 29.630 29.630 0.311
18 Portugal Miguel Oliveira KTM 20 32.002 32.002 2.372
19 Spain Raul Fernandez KTM 20 37.062 37.062 5.060
20 Australia Remy Gardner KTM 20 42.442 42.442 5.380
21 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 20 42.887 42.887 0.445
22 South Africa Darryn Binder Yamaha 20 1'42.171 1'42.171 59.284
23 Spain Alex Marquez Honda 5      
24 Italy Marco Bezzecchi Ducati 2      
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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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