MotoGP Amerika: Bastianini kazandı, Marquez son sıradan altıncılığa yükseldi!

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MotoGP'de sezonun dördüncü yarışı Amerika'nın COTA pistinde gerçekleştirildi ve yarışa pole pozisyonundan başlayan isim Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin'di.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Miller güçlü bir start almasının ardından yarışa pole pozisyonundan başlayan Martin'i geçti ve ilk virajda liderliği elini geçirdi.

Miller ve Martin turun sonuna doğru birkaç kez yer değiştirdiler ancak Miller her seferinde yerini korumaya devam etti. Böylelikle sıralama Miller, Martin, Enea Bastianini ve Francesco Bagnaia şeklinde oldu.

Birkaç tur boyunca bu sıralama devam ederken, bitime 16 tur kala Johann Zarco, Bagnaia'yı geçti ve dördüncülüğe oturdu. Ön tarafta ise Martin, Miller üzerinde baskı kurmaya başladı.

Bir tur sonra Bagnaia'yı Suzuki sürücüsü Alex Rins de geçti. Son şampiyon Fabio Quartararo bu noktada sekizinci, startta yaşadığı sorunun ardından son sıraya gerileyen Honda sürücüsü Marc Marquez ise iyi bir geri dönüşün ardından 11. sıradaydı.

Jack Miller, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller, Martin'in baskısına rağmen ön tarafta yerini korumaya devam etti, Rins ise peş peşe hızlı turlar atarak dördüncülük için Zarco'yu sıkıştırmaya başladı. Bitime 12 tur kala da rakibini geçerek dördüncü sıraya oturdu.

Suzuki sürücüsü bir tur sonra Bastianini'ye atak yaptı ancak Gresini sürücüsü rakibine yanıt verdi ve yerini korudu.

Bitime dokuz tur kala önce Bastianini, sonra da Rins, Pramac Ducati sürücüsü Martin'i geride bırakıp 2. ve 3. sıralara yükseldiler.

Martin tempo kaybetmeye devam ederken, Suzuki'nin diğer sürücüsü Joan Mir dördüncü sıraya kadar çıktı. Ayrıca dikkat çekici performanslardan birisi de yedinci sıraya kadar yükselen Marquez'den geldi. Her tur ön bölümle farkı kapatan Marquez, bitime yedi tur kala yedinciliğe kadar yükseldi.

Bastianini son beş turluk bölümde liderlik için Miller'ı sıkıştırmaya başladı. Bu ikili, Rins ile farkı yaklaşık 1.5 saniyeye çıkardılar. Aynı şekilde Rins de arkasındaki Mir'le arasını 1.5 saniye civarında tutuyordu.

Katar'daki ilk yarışı kazanan Bastianini yoğun baskının ardından Miller'ı nihayet geride bıraktı ve yarışın liderliğine yükseldi. Aynı tur Marquez ve Quartararo Martin'i geçerek altıncı ve yedinci sıralara yükseldiler. Böylelikle bitime dört tur kala sıralama Bastianini, Miller, Rins, Mir, Bagnaia, Marquez ve Quartararo şeklinde oldu.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini liderliği almasının ardından Miller ile arayı yavaş yavaş açmaya başladı ve son turlarda hata yapmayarak galibiyete uzandı.

Bastianini bu sonuçla bu yılki ikinci zaferini aldı ve şampiyonada liderliğe yükseldi.

Yarışın son turunda en heyecan verici çekişme ikincilik içindi. Rins, ikincilik için Miller'ı sıkıştırmaya başladı ve ikili son tur içerisinde birkaç kez yer değiştirdi. Rins, bitime birkaç viraj kala Ducati sürücüsünü geçti ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek bu yılki en iyi sonucunu aldı. Bu aynı zamanda Rins'in arka arkaya ikinci podyumu oldu.

Miller uzun süre lider götürdüğü yarışta, Bastianini ve Rins'in kendisini geçmesine engel olamadı ve yarışı başladığı noktadan bir sıra geride üçüncü sırada tamamladı. Yine de 2022 yılındaki ilk podyumunu aldı.

Dördüncülük, Suzuki'nin şampiyon ismi Mir'in oldu. İspanyol sürücü de yine iyi performans sergiledi fakat performansı podyum için yeterli değildi. Buna rağmen dördüncü olup, arka arkaya ikinci dördüncülüğünü aldı.

Bagnaia galibiyet veya podyum mücadelesinde yer alamadığı yarışı beşinci sırada tamamladı ve arka arkaya ikinci kez beşinci oldu.

Altıncılık ise yarışın yıldızları arasında yer alan Marquez'in oldu. İspanyol sürücü startta en geriye düşse de, hemen hemen her tur bir sürücüyü geride bıraktı ve altıncılığa kadar yükseldi. Son bölümde Quartararo'nun baskısına rağmen altıncı sırada finiş gördü ve iyi bir geri dönüşe imza atmış oldu.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, kendisi adına zor geçen hafta sonunu yedinci sırada tamamladı ve bu yılki en iyi ikinci sonucunu elde edip, bir kez daha yarıştaki en iyi Yamaha sürücüsü oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Martin, yarıştan önce tahmin ettiği üzere yarış temposunda geride kaldı ve sekizinci oldu. Takım arkadaşı Zarco da yine gerilemekten kurtulamayınca dokuzuncu sırada finiş gördü.

İlk onu Aprilia sürücüsü Maverick Vinales tamamlarken, son yarış Arjantin GP'nin galibi Aleix Espargaro 11. ve en iyi KTM sürücüsü Brad Binder 12. oldu.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı 24 Nisan'da Portekiz'de gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu:

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images