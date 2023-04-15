MotoGP Amerika: Bagnaia 2023'teki ilk pole pozisyonunu aldı, Martin ve Marquez kaza yaptı!

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Heyecanla beklenen 2023 MotoGP sezonu, geçtiğimiz ayın sonunda Portekiz'de start almıştı, ardından ara verilmeden Arjantin'e gelinmiş ve sezonun ikinci yarışı koşulmuştu. MotoGP padoğu, bir haftalık aranın ardından Texas, Amerika'ya geldi ve "beygir gücü rodeocuları" COTA'da piste çıktılar.

Oldukça fiziksel, yüksek hızlı ve akıcı bir pist olan COTA'da heyecan verici ve çekişmeli bir sıralama seansı izledik.

Sprint yarış ve Grand Prix dizilimini belirleyecek bu seansta en hızlı derece fabrika Ducati sürücüsü Franceso Bagnaia'dan geldi. Bagnaia, böylelikle hem bugün 23.00'te başlayacak Sprint yarışına hem de yarın gerçekleştirilecek ana yarışa pole pozisyonundan başlamaya hak kazandı.

Sprint yarışı, bu gece TSİ 23.00'te başlayacak.

Yarış gridi:

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q1 seansı

Sıralama turlarının ilk bölümünde her zamanki gibi ilk iki antrenman seansının kombine derecelerinde ilk 10'a giremeyen 12 isim pistteydi.

Fakat bazı yeni yüzler gördük. Portekiz'de sakatlanan Pol Espargaro, Enea Bastianini ve Marc Marquez bu hafta sonu da yarışamıyorlar. Onların yerlerini sırasıyla Jonas Folger (Tech3 GasGas), Michele Pirro (fabrika Ducati) ve Stefan Bradl (fabrika Honda) aldılar.

Son yarışın galibi ve şampiyona lideri Marco Bezzecchi'yi ve Joan Mir'i de Q1'de izledik.

Q1'de mücadele eden 12 isim şöyleydi: Marco Bezzecchi, Joan Mir, Stefan Bradl, Takaaki Nakagami, Johann Zarco, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli, Michele Pirro, Augusto Fernandez, Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, Jonas Folger

Hafta sonu öncesinde yapılan hava tahminlerinde sıralama turlarında yağmur görebileceğimiz söyleniyordu ve COTA'yı kara bulutlar çevrelemişti ancak seansa kuru koşullarda başladık ve 12 sürücü, ilk 2 sırada yer alarak Q2'ye kalabilmek için mücadele ettiler.

Seansın ilk 5 dakikası geride kalırken Tech3 GasGas sürücüsü Folger kaza yaptı ama hızlıca pite dönerek seansa devam etti.

Seansı yarıladığımızda ve herkes ilk denemelerini tamamladığında Bezzecchi liderdi, Zarco ikinciydi. Morbidelli, Oliveira ve Mir ise ilk 5'i tamamlıyordu.

Joan Mir, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime yaklaşık 6 dakika kala, sürücüler son denemeleri için piste çıktılar. RNF Aprilia sürücüsü Raul Fernandez bitime 2 dakika kala 2. virajda kaza yaptı ve seansa devam edemedi.

Süre tamamlandığında ilk 2 değişmedi ama sıraları değişti: Zarco birinci, Bezzecchi ikinciydi. Böylelikle iki Ducati daha Q2'ye kalmayı başarmış oldu.

Zarco, seansın son saniyelerinde kaydettiği 2:02.387'lik derecesiyle ilk sırayı aldı, Bezzecchi ise 2:02.523 ile ikinci oldu.

Fabrika Honda'da Joan Mir üçüncü sırada kaldı ve elenen ilk isim oldu. Franco Morbidelli dördüncüydü, onun arkasında Miguel Oliveira, Di Giannantonio, Takaaki Nakagami, Michele Pirro ve Raul Fernandez vardı.

Gridin son sıraları ise Augusto Fernandez, Stefan Bradl ve Jonas Folger'e gitti.

Q1 sonucu:

Johann Zarco, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2 seansı

Q1'den gelecek iki sürücünün de belli olmasıyla beraber, gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi.

15 dakikalık Q2 seansında şu isimler mücadele ettiler: Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Jack Miller, Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Alex Marquez, Alex Rins, Luca Marini ve Brad Binder.

Sürücüler, ilk denemelerini atarken pole pozisyonu için en büyük favorilerden biri olan Jorge Martin kaza yaptı. Bitime 10 dakika kala 7. sektörde hızlı bir lowside yaşayan Martin, hızlıca garaja döndü ve 2. motosikletine bindi.

Bu esnada diğer sürücüler ilk denemelerini tamamladılar ve ilk denemelerin ardından ilk 2'deki isimler birebir aynı dereceyi yapmıştı!

İlk iki sırada yer alan Bagnaia ve Alex Marquez aynı dereceyi yaptılar: İki Ducati sürücüsü 2:02.242 ile ilk 2 sırada yer aldılar. Bagnaia turunu daha önce tamamladığı için öndeydi.

Luca Marini üçüncü sıradaydı; onun arkasında ise Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Alex Rins, Marco Bezzecchi, Jack Miller ilk 8'i tamamlıyordu.

Herkes ilk denemelerinin ardından pite geldi ve son denemeleri öncesinde final hazırlıklarını yaptı.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 5 dakika kala sürücüler ikinci ve son denemeleri için piste çıktılar. Jack Miller, bitime 2 dakika kala ilk virajda kaza yaptı ve Fabio Quartararo, Miller yüzünden çıkan sarı bayraklara yakalandı. Fransız sürücü yine de son bir tura başlayabildi.

Bundan hemen sonra ise Jorge Martin -evet 2. kez- ve Alex Marquez de kaza yaptılar. Böylelikle pole pozisyonunun en büyük favorilerinden ikisi kaza yapmış oldu.

Bu esnada LCR Honda sürücüsü Alex Rins 2:02.052 ile zirveye çıkmıştı! Fakat henüz herkes zaman turunu tamamlamamıştı ve Bagnaia, çizgiyi geçtiğinde ilk sıraya çıktı. Son şampiyon, 2:01.982 ile en hızlı dereceyi kaydetti ve bu sezonki ilk pole pozisyonuna uzandı.

Böylelikle Alex Rins ikinci sıraya gerilemiş oldu. 2019'da burada kazanan Rins, LCR Honda'daki en iyi sıralama sonucuna ulaşmış oldu. VR46 sürücüsü Luca Marini ise ilk çizgiyi tamamladı.

Seansın son saniyelerinde kaza yapan Alex Marquez, kazasına rağmen dördüncü sırada kalmayı başardı. Şampiyona lideri Bezzecchi ise 5. oldu.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia'da Aleix Espargaro pek de sevmediği bir pist olan COTA'da 6. sırayı alırken; Fabio Quartararo, Maverick Vinales ve Zarco onu takip ettiler.

KTM sürücüleri arka arkaya dizildiler: İki kez kaza yapan Jack Miller 10., Brad Binder ise 11 sıradaydı. Yine iki kez kaza yapan Jorge Martin ise seansı son sırada tamamladı.

Q2 sonucu:

Alex Rins, Team LCR Honda Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images