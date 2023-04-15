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MotoGP Amerika 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Bagnaia en hızlısı

2023 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Amerika GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
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MotoGP Amerika 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Bagnaia en hızlısı
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MotoGP Amerika hafta sonu, dün gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile start almıştı ve pist üstü aksiyonu, bugün 3. antrenman seansı ile devam etti. 

1 ve 2. antrenman raporları:

Hafta sonlarında yapılan format değişikliği nedeniyle, 3. antrenman seansındaki dereceler artık kimin Q1'e ve kimin Q2'ye gideceğini etkilemiyor. Sadece 1 ve 2. antrenmandaki kombine dereceler sıralama turları gruplarını etkiliyor. 

Dolayısıyla 3. antrenman seansı sürücüler için artık daha rahat geçiyor, yine de bu seans sıralama turlarından hemen önce yapıldığı için, bir kaza yapılması durumunda sıralama turlarınız riske girebiliyor. 

Bundan ötürü de sürücüler nispeten daha dikkatli oluyorlar. Buna ek olarak, gece yağan yağmur nedeniyle COTA'nın bazı bölümleri ıslaktı.

Ancak koşulları, bu seanstan yaklaşık 10 dakika sonra başlayan sıralama turlarında da aynı olacağı için birçok sürücü piste çıktı ve sıralama turları öncesinde son hazırlıklarını yaptı. 

Joan Mir, Repsol Honda Team

Joan Mir, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sıralama turlarından hemen önce gerçekleştirilen bu 30 dakikalık seansta sadece LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami kaza yaptı. Japon sürücü, kazanın ardından seansa devam edebildi.

Seansın en hızlı derecesi ise Franceso Bagnaia'dan geldi. İtalyan sürücü, 2:03.295'lik derecesiyle sıralama turları öncesinde en hızlı isim oldu. 

Gresini Ducati'de Alex Marquez güçlü form grafiğini sürdürdü ve 0.085 saniye geride ikinci oldu. İlk antrenman seansının lideri Luca Marini üçüncü sırayı alırken, ikinci antrenman seansının en hızlısı Jorge Martin dördüncü oldu. 

Martin, bu hafta sonu hastalıkla mücadele etmesine rağmen şu ana kadar güçlü bir performans sergiledi. 

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Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha M1 üstünde daha iyi hissettiğini söyleyen Fabio Quartararo beşinci olurken, Q1'de mücadele edecek Marco Bezzecchi altıncıydı. 

Johann Zarco yedinci olurken; Aleix Espargaro, Fabio Di Giannantonio ve Brad Binder ise ilk 10'u tamamladı. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Francesco Bagnaia 12 2'03.295     160.970
2 Spain Alex Marquez 13 2'03.380 0.085 0.085 160.859
3 Italy Luca Marini 7 2'03.534 0.239 0.154 160.658
4 Spain Jorge Martin 11 2'03.608 0.313 0.074 160.562
5 France Fabio Quartararo 11 2'03.662 0.367 0.054 160.492
6 Italy Marco Bezzecchi 11 2'03.679 0.384 0.017 160.470
7 France Johann Zarco 11 2'03.709 0.414 0.030 160.431
8 Spain Aleix Espargaro 12 2'03.730 0.435 0.021 160.404
9 Italy Fabio Di Giannantonio 11 2'03.786 0.491 0.056 160.331
10 South Africa Brad Binder 11 2'03.837 0.542 0.051 160.265
11 Spain Alex Rins 12 2'03.967 0.672 0.130 160.097
12 Portugal Miguel Oliveira 12 2'04.063 0.768 0.096 159.973
13 Spain Joan Mir 11 2'04.065 0.770 0.002 159.970
14 Spain Raul Fernandez 10 2'04.164 0.869 0.099 159.843
15 Spain Maverick Viñales 11 2'04.262 0.967 0.098 159.717
16 Italy Michele Pirro 10 2'04.274 0.979 0.012 159.701
17 Australia Jack Miller 11 2'04.359 1.064 0.085 159.592
18 Italy Franco Morbidelli 11 2'04.423 1.128 0.064 159.510
19 Japan Takaaki Nakagami 10 2'04.432 1.137 0.009 159.499
20 Germany Stefan Bradl 12 2'04.607 1.312 0.175 159.275
21 Spain Augusto Fernandez 12 2'04.862 1.567 0.255 158.949
22 Germany Jonas Folger 14 2'05.761 2.466 0.899 157.813
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