MotoGP Amerika 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Bagnaia en hızlısı
2023 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Amerika GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ilk sırada tamamladı.
MotoGP Amerika hafta sonu, dün gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile start almıştı ve pist üstü aksiyonu, bugün 3. antrenman seansı ile devam etti.
Hafta sonlarında yapılan format değişikliği nedeniyle, 3. antrenman seansındaki dereceler artık kimin Q1'e ve kimin Q2'ye gideceğini etkilemiyor. Sadece 1 ve 2. antrenmandaki kombine dereceler sıralama turları gruplarını etkiliyor.
Dolayısıyla 3. antrenman seansı sürücüler için artık daha rahat geçiyor, yine de bu seans sıralama turlarından hemen önce yapıldığı için, bir kaza yapılması durumunda sıralama turlarınız riske girebiliyor.
Bundan ötürü de sürücüler nispeten daha dikkatli oluyorlar. Buna ek olarak, gece yağan yağmur nedeniyle COTA'nın bazı bölümleri ıslaktı.
Ancak koşulları, bu seanstan yaklaşık 10 dakika sonra başlayan sıralama turlarında da aynı olacağı için birçok sürücü piste çıktı ve sıralama turları öncesinde son hazırlıklarını yaptı.
Joan Mir, Repsol Honda Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Sıralama turlarından hemen önce gerçekleştirilen bu 30 dakikalık seansta sadece LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami kaza yaptı. Japon sürücü, kazanın ardından seansa devam edebildi.
Seansın en hızlı derecesi ise Franceso Bagnaia'dan geldi. İtalyan sürücü, 2:03.295'lik derecesiyle sıralama turları öncesinde en hızlı isim oldu.
Gresini Ducati'de Alex Marquez güçlü form grafiğini sürdürdü ve 0.085 saniye geride ikinci oldu. İlk antrenman seansının lideri Luca Marini üçüncü sırayı alırken, ikinci antrenman seansının en hızlısı Jorge Martin dördüncü oldu.
Martin, bu hafta sonu hastalıkla mücadele etmesine rağmen şu ana kadar güçlü bir performans sergiledi.
Jorge Martin, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Yamaha M1 üstünde daha iyi hissettiğini söyleyen Fabio Quartararo beşinci olurken, Q1'de mücadele edecek Marco Bezzecchi altıncıydı.
Johann Zarco yedinci olurken; Aleix Espargaro, Fabio Di Giannantonio ve Brad Binder ise ilk 10'u tamamladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Francesco Bagnaia
|12
|2'03.295
|160.970
|2
|Alex Marquez
|13
|2'03.380
|0.085
|0.085
|160.859
|3
|Luca Marini
|7
|2'03.534
|0.239
|0.154
|160.658
|4
|Jorge Martin
|11
|2'03.608
|0.313
|0.074
|160.562
|5
|Fabio Quartararo
|11
|2'03.662
|0.367
|0.054
|160.492
|6
|Marco Bezzecchi
|11
|2'03.679
|0.384
|0.017
|160.470
|7
|Johann Zarco
|11
|2'03.709
|0.414
|0.030
|160.431
|8
|Aleix Espargaro
|12
|2'03.730
|0.435
|0.021
|160.404
|9
|Fabio Di Giannantonio
|11
|2'03.786
|0.491
|0.056
|160.331
|10
|Brad Binder
|11
|2'03.837
|0.542
|0.051
|160.265
|11
|Alex Rins
|12
|2'03.967
|0.672
|0.130
|160.097
|12
|Miguel Oliveira
|12
|2'04.063
|0.768
|0.096
|159.973
|13
|Joan Mir
|11
|2'04.065
|0.770
|0.002
|159.970
|14
|Raul Fernandez
|10
|2'04.164
|0.869
|0.099
|159.843
|15
|Maverick Viñales
|11
|2'04.262
|0.967
|0.098
|159.717
|16
|Michele Pirro
|10
|2'04.274
|0.979
|0.012
|159.701
|17
|Jack Miller
|11
|2'04.359
|1.064
|0.085
|159.592
|18
|Franco Morbidelli
|11
|2'04.423
|1.128
|0.064
|159.510
|19
|Takaaki Nakagami
|10
|2'04.432
|1.137
|0.009
|159.499
|20
|Stefan Bradl
|12
|2'04.607
|1.312
|0.175
|159.275
|21
|Augusto Fernandez
|12
|2'04.862
|1.567
|0.255
|158.949
|22
|Jonas Folger
|14
|2'05.761
|2.466
|0.899
|157.813
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