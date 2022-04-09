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MotoGP / Amerika GP Antrenman raporu

MotoGP Amerika 3. antrenman: Kazalarla dolu seansta Quartararo en hızlısı

MotoGP'nin Amerika ayağında, kazalarla dolu 3. antrenman seansını Fabio Quartararo zirvede tamamladı.

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MotoGP Amerika 3. antrenman: Kazalarla dolu seansta Quartararo en hızlısı
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MotoGP'nin Amerika raundu, dün gerçekleştirilen ilk iki antrenman seansıyla başlamıştı ve bugün, 3. antrenman seansı ile devam etti. 

Antrenman raporları:

Son olarak geçtiğimiz Ekim ayında burada yarışılmasından bu yana, COTA Pisti'nin asfaltı yenilendi ve tümsek sorunu biraz da olsa giderildi. Sürücüler, artık daha iyi bir asfaltta yarıştıklarını söyleseler de uzun sürüşlerde hâlâ sorunlar yaşanabiliyor. 

Texas'ta yer alan COTA Pisti, yine sıcaktı ve sürücüler, seansın ilk bölümünde doğru ayarları bulmaya odaklandılar. Bazı pilotlar ayar bulmaya odaklanırken, bazı sürücüler uzun sürüşler gerçekleştirdiler. 

Uzun sürüşlere ve ayar düzenlemelerine odaklanıldığından, seansın ilk 25 dakikasında dünkü dereceleri geçen sürücüler görmedik. 

Seansı yarıladığımızda, yumuşak lastiklere geçilmeye başlandı ve yavaş yavaş rekabetçi zamanlar görmeye başladık. Enea Bastianini, yumuşak lastikleriyle turlayan ilk sürücü oldu ve 2:02.420 yaparak zirveye yükseldi. Bu tur, Johann Zarco'nun 2. antrenmandaki derecesinden daha hızlıydı. 

Bitime 5 dakika kala, Q2'ye direkt olarak kalmak adına derecelerini geliştirmek isteyen sürücüler piste çıktılar. Joan Mir, en hızlı ilk sektör derecesini kaydetmesinin ardından 13. virajda düştü. Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin de kaza yaptı. Martin, 16. virajda motosikletinden düştü.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, seansın son saniyelerinde 2:02.361 yaparak ilk sıraya yükseldi ve seansı, Bastianini'nin önünde ilk sırada tamamladı. 

Jack Miller üçüncü olurken, Marc Marquez 4. sırayı aldı. Marquez, seansın sonunda 18. virajda motosikletini kaybeder gibi oldu ve neredeyse Bastianini ile kaza yapıyordu. 

Zarco, ikinci virajda kaza yapsa da dünkü turu genel klasmanda onu 5. sırada tutmaya yetti. Francesco Bagnaia, genel tur zamanlarında 6. olarak kendisini elenme noktasından kurtardı. 

Pol Espargaro, mide ağrısına rağmen 7. en hızlı zamanı attı ve iki fabrika Honda da Q2'ye kaldı. Mir ise kazasına rağmen 8. olabildi. 

Direkt olarak Q2'ye kalan son isimler ise Nakagami ile Luca Marini oldular. Arjantin GP galibi Aleix Espargaro 11. olarak Q2'ye direkt olarak kalamayan ilk isim oldu. 

Alex Rins, Vinales'in önünde 12. oldu. Fabrika Yamaha'da Franco Morbidelli dünkü derecesini geliştiremedi ve 14. oldu. Bir kez daha sadece Quartararo M1'i Q2'ye taşımış oldu. 

KTM'nin zorlu hafta sonu devam etti. Brad Binder kaza yaptığı seansta 17. oldu. Görüş sorunları yaşayan diğer KTM sürücüsü Miguel Oliveira ise 19. sırayı aldı. 

Moto GP Amerika sıralama turları, TSİ 22.10'da başlayacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 France Fabio Quartararo 17 2'02.361     162.198
2 Italy Enea Bastianini 14 2'02.420 0.059 0.059 162.120
3 Australia Jack Miller 17 2'02.447 0.086 0.027 162.084
4 Spain Marc Marquez 17 2'02.490 0.129 0.043 162.027
5 Italy Francesco Bagnaia 19 2'02.621 0.260 0.131 161.854
6 Spain Pol Espargaro 14 2'02.798 0.437 0.177 161.621
7 Spain Joan Mir 15 2'02.874 0.513 0.076 161.521
8 Japan Takaaki Nakagami 16 2'02.908 0.547 0.034 161.476
9 Italy Luca Marini 16 2'02.921 0.560 0.013 161.459
10 Spain Aleix Espargaro 17 2'02.997 0.636 0.076 161.360
11 Spain Alex Rins 17 2'03.072 0.711 0.075 161.261
12 Italy Franco Morbidelli 15 2'03.086 0.725 0.014 161.243
13 Spain Maverick Viñales 14 2'03.354 0.993 0.268 160.893
14 Italy Andrea Dovizioso 16 2'03.370 1.009 0.016 160.872
15 France Johann Zarco 15 2'03.513 1.152 0.143 160.685
16 South Africa Brad Binder 16 2'03.622 1.261 0.109 160.544
17 Spain Jorge Martin 14 2'03.637 1.276 0.015 160.524
18 Spain Alex Marquez 15 2'03.833 1.472 0.196 160.270
19 Portugal Miguel Oliveira 15 2'03.949 1.588 0.116 160.120
20 Australia Remy Gardner 16 2'04.099 1.738 0.150 159.927
21 South Africa Darryn Binder 14 2'04.296 1.935 0.197 159.673
22 Italy Marco Bezzecchi 15 2'04.349 1.988 0.053 159.605
23 Italy Fabio Di Giannantonio 12 2'04.506 2.145 0.157 159.404
24 Spain Raul Fernandez 15 2'04.542 2.181 0.036 159.358
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