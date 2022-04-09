MotoGP Amerika 3. antrenman: Kazalarla dolu seansta Quartararo en hızlısı

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MotoGP'nin Amerika raundu, dün gerçekleştirilen ilk iki antrenman seansıyla başlamıştı ve bugün, 3. antrenman seansı ile devam etti.

Son olarak geçtiğimiz Ekim ayında burada yarışılmasından bu yana, COTA Pisti'nin asfaltı yenilendi ve tümsek sorunu biraz da olsa giderildi. Sürücüler, artık daha iyi bir asfaltta yarıştıklarını söyleseler de uzun sürüşlerde hâlâ sorunlar yaşanabiliyor.

Texas'ta yer alan COTA Pisti, yine sıcaktı ve sürücüler, seansın ilk bölümünde doğru ayarları bulmaya odaklandılar. Bazı pilotlar ayar bulmaya odaklanırken, bazı sürücüler uzun sürüşler gerçekleştirdiler.

Uzun sürüşlere ve ayar düzenlemelerine odaklanıldığından, seansın ilk 25 dakikasında dünkü dereceleri geçen sürücüler görmedik.

Seansı yarıladığımızda, yumuşak lastiklere geçilmeye başlandı ve yavaş yavaş rekabetçi zamanlar görmeye başladık. Enea Bastianini, yumuşak lastikleriyle turlayan ilk sürücü oldu ve 2:02.420 yaparak zirveye yükseldi. Bu tur, Johann Zarco'nun 2. antrenmandaki derecesinden daha hızlıydı.

Bitime 5 dakika kala, Q2'ye direkt olarak kalmak adına derecelerini geliştirmek isteyen sürücüler piste çıktılar. Joan Mir, en hızlı ilk sektör derecesini kaydetmesinin ardından 13. virajda düştü. Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin de kaza yaptı. Martin, 16. virajda motosikletinden düştü.

Jorge Martin, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, seansın son saniyelerinde 2:02.361 yaparak ilk sıraya yükseldi ve seansı, Bastianini'nin önünde ilk sırada tamamladı.

Jack Miller üçüncü olurken, Marc Marquez 4. sırayı aldı. Marquez, seansın sonunda 18. virajda motosikletini kaybeder gibi oldu ve neredeyse Bastianini ile kaza yapıyordu.

Zarco, ikinci virajda kaza yapsa da dünkü turu genel klasmanda onu 5. sırada tutmaya yetti. Francesco Bagnaia, genel tur zamanlarında 6. olarak kendisini elenme noktasından kurtardı.

Pol Espargaro, mide ağrısına rağmen 7. en hızlı zamanı attı ve iki fabrika Honda da Q2'ye kaldı. Mir ise kazasına rağmen 8. olabildi.

Direkt olarak Q2'ye kalan son isimler ise Nakagami ile Luca Marini oldular. Arjantin GP galibi Aleix Espargaro 11. olarak Q2'ye direkt olarak kalamayan ilk isim oldu.

Alex Rins, Vinales'in önünde 12. oldu. Fabrika Yamaha'da Franco Morbidelli dünkü derecesini geliştiremedi ve 14. oldu. Bir kez daha sadece Quartararo M1'i Q2'ye taşımış oldu.

KTM'nin zorlu hafta sonu devam etti. Brad Binder kaza yaptığı seansta 17. oldu. Görüş sorunları yaşayan diğer KTM sürücüsü Miguel Oliveira ise 19. sırayı aldı.

Moto GP Amerika sıralama turları, TSİ 22.10'da başlayacak.

Seans sonucu: