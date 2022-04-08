Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / MotoGP Amerika 1. antrenman: Rins lider, Marquez geri döndü Sonraki / MotoGP Amerika 3. antrenman: Kazalarla dolu seansta Quartararo en hızlısı
MotoGP / Amerika GP Antrenman raporu

MotoGP Amerika 2. antrenman: Zarco, Miller'ın önünde lider

MotoGP'nin Amerika ayağının 2. antrenman seansında Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, Jack Miller'ın önünde en hızlı isim oldu.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
MotoGP Amerika 2. antrenman: Zarco, Miller'ın önünde lider
Haberi dinle

COTA Pisti'nde gerçekleştirilen 45 dakikalık 2. antrenman seansı, ideal koşullar altında başladı ve sürücüler, ilk antrenman seansındaki zamanları hızlıca geçmeye başladılar. 

İlk antrenman seansını kaçırdıysanız, raporumuza göz atabilirsiniz. 

Ayrıca okuyun:

Ducati sürücüsü Jack Miller, Alex Rins'in sabah seansında kaydettiği 2:04.121'lik turu geçmeyi başaran ilk isim oldu. Avustralyalı sürücü, 2:03.567'lik derecesiyle ilk sırayı aldı. 

Miller, zirvede 15 dakika kadar kalabildi. İlk seansın en hızlısı Rins, Miller'ı geçerek liderliği yeniden eline geçirdi. Suzuki sürücüsü, 2:03.030'luk derecesiyle en hızlı isim oldu. 

Seansın son dakikalarında ise sürücüler son zaman turlarına başladılar ve zaman tablosu sürekli değişti. İlk olarak Miller, 2:02.789luk derecesiyle zirveye çıktı. 

Miller'ın bu turunu Zarco geçti. Pramac sürücüsü Zarco, 2:02.542 yaptı ve bu tur, seansın en hızlı derecesi olarak kaldı. Zarco, Miller'ın 0.247 sn önünde seansı lider tamamladı. Böylelikle Ducati duble yapmış oldu. 

Son şampiyon Fabio Quartararo ise liderin 0.3 sn kadar gerisinde 3. oldu. Fransız sürücü, seansın bir noktasında 12. sıraya kadar gerilemişti. 

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

2021 Ducati motosikletiyle yarışan Gresini sürücüsü Enea Bastianini, dördüncü oldu. Rins ise 5. en hızlı zamanı kaydetti. 

Endonezya GP'deki kazasının ardından geri dönen Marc Marquez fabrika Honda'yla 6. olurken, Maverick Vinales onu takip etti. Yedinci olan Vinales, ilk 10'da yer alan tek Aprilia sürücüsü konumunda. 

Joan Mir 8, Francesco Bagnaia 9 ve Jorge Martin 10. oldular. Martin ve Bagnaia, seansın son dakikalarındaki zaman turları için yumuşak arka lastiğe geçmediler. 

Arjantin GP galibi Aleix Espargaro 11. sırada yer alıyor. Espargaro, 10. sıradaki Martin'in sadece 0.010 sn arkasında. 

Pol Espargaro ise kardeşinin 0.068 sn arkasında 12. oldu. KTM yavaş bir cuma gününü geride bıraktı. En hızlı KTM sürücüsü Brad Binder liderin neredeyse 1 sn arkasında 13. olabildi. Binder'ın takım arkadaşı Miguel Oliveira, liderin 2.8 sn arkasında sonuncuydu. 

İkinci antrenman seansında kaza yapan tek isim Darryn Binder oldu. Binder, 11. virajda Yamaha'sından düştü ve seansı Franco Morbidelli'nin arkasında 22. sırada tamamladı. 

MotoGP, yarın TSİ 17.55'te başlayacak olan 3. antrenman seansı ile devam edecek. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 France Johann Zarco Ducati 2'02.542  
2 Australia Jack Miller Ducati 2'02.789 0.247
3 France Fabio Quartararo Yamaha 2'02.837 0.295
4 Italy Enea Bastianini Ducati 2'02.884 0.342
5 Spain Alex Rins Suzuki 2'03.030 0.488
6 Spain Marc Marquez Honda 2'03.041 0.499
7 Spain Maverick Viñales Aprilia 2'03.085 0.543
8 Spain Joan Mir Suzuki 2'03.143 0.601
9 Italy Francesco Bagnaia Ducati 2'03.187 0.645
10 Spain Jorge Martin Ducati 2'03.355 0.813
11 Spain Aleix Espargaro Aprilia 2'03.370 0.828
12 Spain Pol Espargaro Honda 2'03.438 0.896
13 South Africa Brad Binder KTM 2'03.538 0.996
14 Italy Luca Marini Ducati 2'03.562 1.020
15 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 2'03.706 1.164
16 Spain Alex Marquez Honda 2'03.795 1.253
17 Japan Takaaki Nakagami Honda 2'04.074 1.532
18 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 2'04.367 1.825
19 Italy Marco Bezzecchi Ducati 2'04.463 1.921
20 Australia Remy Gardner KTM 2'04.535 1.993
21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 2'04.664 2.122
22 South Africa Darryn Binder Yamaha 2'04.679 2.137
23 Spain Raul Fernandez KTM 2'04.770 2.228
24 Portugal Miguel Oliveira KTM 2'05.342 2.800
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
MotoGP Amerika 1. antrenman: Rins lider, Marquez geri döndü
Önceki haber

MotoGP Amerika 1. antrenman: Rins lider, Marquez geri döndü
Sonraki haber

MotoGP Amerika 3. antrenman: Kazalarla dolu seansta Quartararo en hızlısı

MotoGP Amerika 3. antrenman: Kazalarla dolu seansta Quartararo en hızlısı
Yorumları görüntüle
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
MotoGP Amerika 1. antrenman: Rins lider, Marquez geri döndü Amerika GP
MotoGP

MotoGP Amerika 1. antrenman: Rins lider, Marquez geri döndü

Marquez, Endonezya'da yaptığı kazayla ilgili pek bir şey hatırlamıyor Amerika GP
MotoGP

Marquez, Endonezya'da yaptığı kazayla ilgili pek bir şey hatırlamıyor

Rins, Arjantin'de podyuma çıkmayı beklemiyormuş Arjantin GP
MotoGP

Rins, Arjantin'de podyuma çıkmayı beklemiyormuş

Son Haberler

MotoGP Amerika: Martin, Miller'ın 0.003sn önünde pole pozisyonunda
MotoGP MotoGP

MotoGP Amerika: Martin, Miller'ın 0.003sn önünde pole pozisyonunda

MotoGP Amerika 3. antrenman: Kazalarla dolu seansta Quartararo en hızlısı
MotoGP MotoGP

MotoGP Amerika 3. antrenman: Kazalarla dolu seansta Quartararo en hızlısı

MotoGP Amerika 2. antrenman: Zarco, Miller'ın önünde lider
MotoGP MotoGP

MotoGP Amerika 2. antrenman: Zarco, Miller'ın önünde lider

MotoGP Amerika 1. antrenman: Rins lider, Marquez geri döndü
MotoGP MotoGP

MotoGP Amerika 1. antrenman: Rins lider, Marquez geri döndü

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.