MotoGP Amerika 2. antrenman: Zarco, Miller'ın önünde lider

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COTA Pisti'nde gerçekleştirilen 45 dakikalık 2. antrenman seansı, ideal koşullar altında başladı ve sürücüler, ilk antrenman seansındaki zamanları hızlıca geçmeye başladılar.

İlk antrenman seansını kaçırdıysanız, raporumuza göz atabilirsiniz.

Ducati sürücüsü Jack Miller, Alex Rins'in sabah seansında kaydettiği 2:04.121'lik turu geçmeyi başaran ilk isim oldu. Avustralyalı sürücü, 2:03.567'lik derecesiyle ilk sırayı aldı.

Miller, zirvede 15 dakika kadar kalabildi. İlk seansın en hızlısı Rins, Miller'ı geçerek liderliği yeniden eline geçirdi. Suzuki sürücüsü, 2:03.030'luk derecesiyle en hızlı isim oldu.

Seansın son dakikalarında ise sürücüler son zaman turlarına başladılar ve zaman tablosu sürekli değişti. İlk olarak Miller, 2:02.789luk derecesiyle zirveye çıktı.

Miller'ın bu turunu Zarco geçti. Pramac sürücüsü Zarco, 2:02.542 yaptı ve bu tur, seansın en hızlı derecesi olarak kaldı. Zarco, Miller'ın 0.247 sn önünde seansı lider tamamladı. Böylelikle Ducati duble yapmış oldu.

Son şampiyon Fabio Quartararo ise liderin 0.3 sn kadar gerisinde 3. oldu. Fransız sürücü, seansın bir noktasında 12. sıraya kadar gerilemişti.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

2021 Ducati motosikletiyle yarışan Gresini sürücüsü Enea Bastianini, dördüncü oldu. Rins ise 5. en hızlı zamanı kaydetti.

Endonezya GP'deki kazasının ardından geri dönen Marc Marquez fabrika Honda'yla 6. olurken, Maverick Vinales onu takip etti. Yedinci olan Vinales, ilk 10'da yer alan tek Aprilia sürücüsü konumunda.

Joan Mir 8, Francesco Bagnaia 9 ve Jorge Martin 10. oldular. Martin ve Bagnaia, seansın son dakikalarındaki zaman turları için yumuşak arka lastiğe geçmediler.

Arjantin GP galibi Aleix Espargaro 11. sırada yer alıyor. Espargaro, 10. sıradaki Martin'in sadece 0.010 sn arkasında.

Pol Espargaro ise kardeşinin 0.068 sn arkasında 12. oldu. KTM yavaş bir cuma gününü geride bıraktı. En hızlı KTM sürücüsü Brad Binder liderin neredeyse 1 sn arkasında 13. olabildi. Binder'ın takım arkadaşı Miguel Oliveira, liderin 2.8 sn arkasında sonuncuydu.

İkinci antrenman seansında kaza yapan tek isim Darryn Binder oldu. Binder, 11. virajda Yamaha'sından düştü ve seansı Franco Morbidelli'nin arkasında 22. sırada tamamladı.

MotoGP, yarın TSİ 17.55'te başlayacak olan 3. antrenman seansı ile devam edecek.

Seans sonucu: