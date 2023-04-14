MotoGP Amerika 2. antrenman: Martin zirvede, Bezzecchi 11. sırada!

Haberi dinle

Austin'in üzerinde kara bulutlar dolaşmasına rağmen beklenen yağmur yine gelmedi, bu da birçok sürücünün ilk antrenmandaki turlarını geliştirebilmesine olanak sağladı.

İlk kaza sakatlıktan dönen RNF Aprilia sürücüsü Miguel Oliveira'dan geldi, Portekizli sürücü yeni yumuşak hamurla 2.03.407 yaparak üçüncü sıraya yükseldikten kısa süre sonra 2. virajda kendini yerde buldu.

Oliveira bu hızlı düşüşten yara almadan kurtuldu, ancak seansın ilerleyen bölümlerinde 12. virajda ikinci bir düşüş yaşadı.

Seansın bitimine yarım saatten biraz fazla bir süre kala Martin 2.03.241 ile birinci sıraya yükseldi, ancak 17 dakika sonra Joan Mir 2.03.113'lük derecesiyle Martin'i geride bıraktı.

Seansın son 15 dakikası ise tamamen sıralama havasında ilerledi, nitekim herkes Q2'deki yerini garantilemek için uğraşıyordu.

Mir'in zirveye çıkmasından birkaç dakika sonra, LCR Honda sürücüsü Alex Rins 2.03.048 ile liderliği aldı, fakat birkaç saniye sonra Aleix Espargaro 2.03.043 ile liderliği ele geçirdi.

Elbette liderlik Espargaro'da da kalmayacak, önce 2.02.860 ile Maverick Vinales, sonra da 2.06.662 ile Luca Marini zirveye yerleşeceklerdi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime sekiz dakika kala 2.02.544 ile liderliği alan Francesco Bagnaia günü kapatmış gibi duruyordu; ta ki çoktan ilk on dışına düşen Martin gelene kadar!

2.02.178 gibi etkileyici bir derece kaydeden Martin, böylece hem ikinci antrenman seansını, hem de Cuma günün en hızlı sürücü olarak tamamladı.

Martin'in takım arkadaşı Johann Zarco ise son saniyelerde 6. Virajda geçirdiği kazanın ardından 14. sırada kaldı. Kaza tam pistin ortasında gerçekleşti ve Joan Mir'in manevra yapmasına ve çakıllara doğru ilerlerken düşmesine sebep oldu.

Kaza, Mir'in 12. sırada kalmasına ve zaman turundaki birçok ismin havlu atmasına sebep oldu.

Üçüncü sırada Honda ile etkileyici bir performans gösteren yer aldı, onu ilk seansın lideri Marini ve yine yukarılarda yer alan Alex Marquez izledi.

Altıncılık son turlarda geri düşen Vinales'e, yedincilik Fabio Quartararo'ya, sekizincilik ise sarı bayraklar esnasında o noktayı geçmiş olduğu için turunu rahatça geliştirebilen Brad Binder'a gitti.

Aleix Espargaro ve Jack Miller ilk onu tamamlarlarken, Binder'ın son dakikada turunu geliştirmesinin kötü etkilediği Marco Bezzecchi 11. sırada kaldı.