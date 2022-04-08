MotoGP Amerika 1. antrenman: Rins lider, Marquez geri döndü

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Endonezya Grand Prix'si ısınma turlarında meydana gelen şiddetli kazanın ardından Marquez, geçen yılın sonunda üç ay boyunca pistlerden uzak kalmasına neden olan çift görme sorununu yeniden yaşamıştı.

İyileşme sürecinden ötürü Arjantin Grand Prix'sini kaçıran Honda sürücüsüne bu hafta sonu COTA'da yarışma izni verildi.

COTA'yı yedi kez kazanan Marquez'in ritim yakalaması sadece beş tur sürerken, 2:04.469'luk derecesiyle henüz 15. dakikada zirveye yerleşti.

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, Marquez'in derecesini geçen ilk isimdi ve 2:04.373 ile seansın en iyi derecesini eline geçirdi. İspanyol sürücü, ayarlarda doğru yönü bulmasının ardından son yarışlarda çıkışa geçmişti.

Suzuki sürücüsü Alex Rins, seansın orta kısmına gelindiğinde 11. virajda motor sorunu yaşadı ve motosikletini kenara çekti.

Fakat 2019 COTA yarışının galibi, padoka geri dönüp ikinci Suzuki'siyle piste çıkmayı başardı ve son bölümde en iyi dereceyi eline geçirdi.

Rins, 2:04.007 yaparken, son bölümde gelişen derecelere rağmen en tepede yer almaya devam etti.

Sonuç olarak Rins, seansı Aprilia sürücüsü Vinales'in 0.008 saniye önünde ilk sırada tamamladı ve hafta sonuna güçlü başladı.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Miller, bu ikilinin 0.4 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Son dünya şampiyonu Fabio Quartararo, bir ara seansın lideri olsa da, damalı bayrağı 0.443 saniye geri dördüncü sırada gördü. Marquez ise 17 tur attığı seansta sadece 0.462 saniye geride beşinci oldu.

Marquez'i takım arkadaşı Pol Espargaro takip etti. İspanyol sürücü, seans içerisinde 10. virajda kaza yaptı ancak durumu iyiydi.

İlk yarışın galibi Enea Bastianini, Gresini Ducati motosikletiyle şampiyona lideri Aleix Espargaro'nun önünde yedinci olurken, Takaaki Nakagami dokuzuncu, Johann Zarco 10. ve Suzuki'den Joan Mir 11. oldu.

KTM sürücüleri arasında en iyisi 2:04.983 yapan Brad Binder'di ve seansı Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'nın önünde 12. bitirdi.

Son yarış Arjantin'de galibiyet savaşı veren Jorge Martin ise bu ikilinin gerisinde 13. oldu.

1. antrenman sonucu: