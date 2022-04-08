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MotoGP / Amerika GP Antrenman raporu

MotoGP Amerika 1. antrenman: Rins lider, Marquez geri döndü

Suzuki'den Alex Rins, seansın orta kısmında yaşadığı teknik soruna rağmen Amerika'daki ilk antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP Amerika 1. antrenman: Rins lider, Marquez geri döndü
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Endonezya Grand Prix'si ısınma turlarında meydana gelen şiddetli kazanın ardından Marquez, geçen yılın sonunda üç ay boyunca pistlerden uzak kalmasına neden olan çift görme sorununu yeniden yaşamıştı.

İyileşme sürecinden ötürü Arjantin Grand Prix'sini kaçıran Honda sürücüsüne bu hafta sonu COTA'da yarışma izni verildi.

COTA'yı yedi kez kazanan Marquez'in ritim yakalaması sadece beş tur sürerken, 2:04.469'luk derecesiyle henüz 15. dakikada zirveye yerleşti.

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, Marquez'in derecesini geçen ilk isimdi ve 2:04.373 ile seansın en iyi derecesini eline geçirdi. İspanyol sürücü, ayarlarda doğru yönü bulmasının ardından son yarışlarda çıkışa geçmişti.

Suzuki sürücüsü Alex Rins, seansın orta kısmına gelindiğinde 11. virajda motor sorunu yaşadı ve motosikletini kenara çekti.

Fakat 2019 COTA yarışının galibi, padoka geri dönüp ikinci Suzuki'siyle piste çıkmayı başardı ve son bölümde en iyi dereceyi eline geçirdi.

Rins, 2:04.007 yaparken, son bölümde gelişen derecelere rağmen en tepede yer almaya devam etti.

Sonuç olarak Rins, seansı Aprilia sürücüsü Vinales'in 0.008 saniye önünde ilk sırada tamamladı ve hafta sonuna güçlü başladı.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Miller, bu ikilinin 0.4 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Son dünya şampiyonu Fabio Quartararo, bir ara seansın lideri olsa da, damalı bayrağı 0.443 saniye geri dördüncü sırada gördü. Marquez ise 17 tur attığı seansta sadece 0.462 saniye geride beşinci oldu.

Marquez'i takım arkadaşı Pol Espargaro takip etti. İspanyol sürücü, seans içerisinde 10. virajda  kaza yaptı ancak durumu iyiydi.

İlk yarışın galibi Enea Bastianini, Gresini Ducati motosikletiyle şampiyona lideri Aleix Espargaro'nun önünde yedinci olurken, Takaaki Nakagami dokuzuncu, Johann Zarco 10. ve Suzuki'den Joan Mir 11. oldu.

KTM sürücüleri arasında en iyisi 2:04.983 yapan Brad Binder'di ve seansı Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'nın önünde 12. bitirdi.

Son yarış Arjantin'de galibiyet savaşı veren Jorge Martin ise bu ikilinin gerisinde 13. oldu.

1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Alex Rins Suzuki 14 2'04.007     160.045
2 Spain Maverick Viñales Aprilia 15 2'04.015 0.008 0.008 160.035
3 Australia Jack Miller Ducati 18 2'04.437 0.430 0.422 159.492
4 France Fabio Quartararo Yamaha 17 2'04.450 0.443 0.013 159.476
5 Spain Marc Marquez Honda 17 2'04.469 0.462 0.019 159.451
6 Spain Pol Espargaro Honda 15 2'04.581 0.574 0.112 159.308
7 Italy Enea Bastianini Ducati 15 2'04.594 0.587 0.013 159.291
8 Spain Aleix Espargaro Aprilia 16 2'04.686 0.679 0.092 159.174
9 Japan Takaaki Nakagami Honda 18 2'04.744 0.737 0.058 159.100
10 France Johann Zarco Ducati 17 2'04.893 0.886 0.149 158.910
11 Spain Joan Mir Suzuki 16 2'04.900 0.893 0.007 158.901
12 South Africa Brad Binder KTM 17 2'04.983 0.976 0.083 158.795
13 Italy Francesco Bagnaia Ducati 17 2'05.003 0.996 0.020 158.770
14 Spain Jorge Martin Ducati 16 2'05.050 1.043 0.047 158.710
15 Spain Alex Marquez Honda 18 2'05.146 1.139 0.096 158.589
16 Italy Luca Marini Ducati 17 2'05.177 1.170 0.031 158.549
17 Italy Franco Morbidelli Yamaha 14 2'05.287 1.280 0.110 158.410
18 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 15 2'05.324 1.317 0.037 158.363
19 Spain Raul Fernandez KTM 14 2'05.326 1.319 0.002 158.361
20 Italy Marco Bezzecchi Ducati 16 2'05.386 1.379 0.060 158.285
21 Australia Remy Gardner KTM 15 2'05.672 1.665 0.286 157.925
22 South Africa Darryn Binder Yamaha 16 2'06.198 2.191 0.526 157.267
23 Portugal Miguel Oliveira KTM 15 2'06.445 2.438 0.247 156.959
24 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 16 2'06.497 2.490 0.052 156.895
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