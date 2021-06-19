Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / MotoGP Almanya 3. antrenman: Quartararo en hızlısı, Vinales gerilerde kaldı
MotoGP / Almanya GP Haberler

MotoGP Almanya: Zarco, Quartararo'nun 0.011 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Almanya'da gerçekleştirilen MotoGP sıralama turlarında pole pozisyonu, Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco'nun oldu.

MotoGP Almanya: Zarco, Quartararo'nun 0.011 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı!

Bir yıl aradan sonra MotoGP takvimine dönen Almanya'da sıralama turlarının ilk bölümünde Alex Rins ve Pol Espargaro ikilisi 1. ve 2. sıralarda yer aldılar.

Rins, seans boyunca en iyi tempoya sahip olan isimdi 1:20.644'lük turuyla son bölüme kalmayı başardı.

Seans oldukça yakındı ve Espargaro, Rins'in sadece 0.056 saniye gerisinde ikinci olup son bölüme kalırken, Brad Binder son bölüme kalmayı sadece 0.036 saniye ile kaçırdı.

Petronas SRT sürücüsü Valentino Rossi, sıralama turlarının ilk bölümünde altıncı en iyi zamanı yapmasının ardından yarışa 16. sıradan başlama hakkı elde etti.

Seans içerisinde Joan Mir hata yapmasının ardından son bölüme kalma fırsatını kaçırdı ve yarışa 17. sıradan başlayacak. Ayrıca Franco Morbidelli de seans içerisinde kaza yapmasının ardından yarışa 18. sıradan başlamak zorunda kalacak.

Maverick Vinales, sıralama turlarının ilk bölümünde iyi bir zaman turu kaydetmekte zorlandı. İspanyol sürücü, hem Iker Lecuona hem de Franco Morbidelli'nin sarı bayraklarına yakalandı. Bundan ötürü de yarışa 21. sıradan başlayacak.

Sıralama turlarının ikinci bölümünde ise Yamaha fabrika takımı sürücüsü Fabio Quartararo ilk bölümde 1:20.437'lik bir zaman turu yakaladı ve uzun süre boyunca bu zaman turunu geçebilen bir isim olmadı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime yaklaşık iki dakika kala Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, 1:20.236 yaparak liderliği Quartararo'dan almayı başardı. Fakat Fransız sürücü, bu turu attıktan saniyeler sonra kaza yaparak motosikletine büyük hasar verdi.

Sonrasında Ducati fabrika takımı sürücüsü Fabio Quartararo, en hızlı zaman turuyla geliyordu ancak Miguel Oliveira'nın kendisini engellemesinin ardından zaman turunu geliştiremedi.

Son anlarda Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Miller, bir deneme yaptı ancak Zarco'nun turunu geçemedi.

Zarco böylelikle, kaza yapmasına rağmen bu yılki ilk pole pozisyonunu aldı ve Quartararo'nun beş yarışlık pole serisine son verdi.

Quartararo, buna rağmen sadece 0.011 saniye geride kalıp yarışa ikinci sıradan başlama hakkı elde ederken, Aleix Espargaro sürpriz şekilde Aprilia ile üçüncü sırada yer aldı ve yarışa ilk çizgiden başlama hakkı kazandı.

Miller son denemesinde, zaman turunu geliştirememesinin ardından dördüncü sırada yer aldı. 2010'dan bu yana katıldığı tüm Sachsenring yarışlarını kazanan Marc Marquez, sıralama turlarını beşinci sırada tamamlarken, Barselona yarışının galibi Miguel Oliveira altıncı sırada yer aldı.

İlk 10'u Jorge Martin, Pol Espargaro, son anlarda kaza yapan Takaaki Nakagami ve Bagnaia tamamladı. Rins, son bölüme kalmasına rağmen 11. olurken Alex Marquez, 12. sırada yer aldı.

Q2 sonucu: 

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 France Johann Zarco Ducati 7 1'20.236  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 9 1'20.247 0.011
3 Spain Aleix Espargaro Aprilia 7 1'20.447 0.211
4 Australia Jack Miller Ducati 10 1'20.508 0.272
5 Spain Marc Marquez Honda 9 1'20.567 0.331
6 Portugal Miguel Oliveira KTM 8 1'20.589 0.353
7 Spain Jorge Martin Ducati 8 1'20.617 0.381
8 Spain Pol Espargaro Honda 5 1'20.659 0.423
9 Japan Takaaki Nakagami Honda 8 1'20.810 0.574
10 Italy Francesco Bagnaia Ducati 8 1'20.811 0.575
11 Spain Alex Rins Suzuki 8 1'20.949 0.713
12 Spain Alex Marquez Honda 9 1'21.135 0.899
Tüm sonuçları görüntüle

Q1 sonucu: 

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark

Ara
1 Spain Alex Rins Suzuki 8 1'20.644    
2 Spain Pol Espargaro Honda 10 1'20.700 0.056 0.056
3 South Africa Brad Binder KTM 9 1'20.736 0.092 0.036
4 Italy Luca Marini Ducati 10 1'20.864 0.220 0.128
5 Italy Enea Bastianini Ducati 9 1'20.953 0.309 0.089
6 Italy Valentino Rossi Yamaha 8 1'20.972 0.328 0.019
7 Spain Joan Mir Suzuki 10 1'21.014 0.370 0.042
8 Italy Franco Morbidelli Yamaha 7 1'21.091 0.447 0.077
9 Italy Danilo Petrucci KTM 8 1'21.137 0.493 0.046
10 Spain Iker Lecuona KTM 8 1'21.154 0.510 0.017
11 Spain Maverick Viñales Yamaha 9 1'21.165 0.521 0.011
12 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 5 1'21.411 0.767 0.246
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
MotoGP Almanya 3. antrenman: Quartararo en hızlısı, Vinales gerilerde kaldı

Önceki haber

MotoGP Almanya 3. antrenman: Quartararo en hızlısı, Vinales gerilerde kaldı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Fransa GP 3. antrenman: Verstappen 0.7 saniye farkla lider!

2s
2
Formula 1

Leclerc: "İlk seansa göre büyük bir adım attık"

7s
3
Formula 1

Red Bull, sıralama turlarının son bölümüne orta lastikle kalmayı hedefliyor

1s
4
Formula 1

Sainz: "Fransa'da gerçeğe geri döndük"

18s
5
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar

6 Oca 2018
Son Haberler
MotoGP Almanya: Zarco, Quartararo'nun 0.011 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı!
MOTOGP

MotoGP Almanya: Zarco, Quartararo'nun 0.011 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı!

34dk
MotoGP Almanya 3. antrenman: Quartararo en hızlısı, Vinales gerilerde kaldı
MOTOGP

MotoGP Almanya 3. antrenman: Quartararo en hızlısı, Vinales gerilerde kaldı

4s
Mir, Quartararo’nun yarış tulumu hakkındaki yorumları ardından “kötü adam” gibi hissetmiş
MOTOGP

Mir, Quartararo’nun yarış tulumu hakkındaki yorumları ardından “kötü adam” gibi hissetmiş

8s
Quartararo, Almanya GP’de Marquez’in işini zorlaştırmak istiyor
MOTOGP

Quartararo, Almanya GP’de Marquez’in işini zorlaştırmak istiyor

8s
Marquez: "Rossi'nin durumunda olduğumu hayal edemiyorum"
MOTOGP

Marquez: "Rossi'nin durumunda olduğumu hayal edemiyorum"

18s
Son Videolar
MotoGP: Sachsenring'de sanal bir tur 01:29
MotoGP
21s

MotoGP: Sachsenring'de sanal bir tur

Quartararo: 01:19
MotoGP
9 Haz 2021

Quartararo: "Katalonya GP'de bana siyah bayraklar gösterilmeliydi"

MotoGP Barselona: Oliveira, 2021'de ilk kez kazandı 00:58
MotoGP
6 Haz 2021

MotoGP Barselona: Oliveira, 2021'de ilk kez kazandı

MotoGP İtalya GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
29 May 2021

MotoGP İtalya GP grid pozisyonları

MotoGP Mugello: Sanal tur 01:54
MotoGP
28 May 2021

MotoGP Mugello: Sanal tur

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Canlı anlatım: Fransa GP sıralama turları Fransa GP
Formula 1

Canlı anlatım: Fransa GP sıralama turları

Red Bull, sıralama turlarının son bölümüne orta lastikle kalmayı hedefliyor Fransa GP
Formula 1

Red Bull, sıralama turlarının son bölümüne orta lastikle kalmayı hedefliyor

Fransa GP 3. antrenman: Verstappen 0.7 saniye farkla lider! Fransa GP
Formula 1

Fransa GP 3. antrenman: Verstappen 0.7 saniye farkla lider!

Çok Okunanlar Bugün

Fransa GP 3. antrenman: Verstappen 0.7 saniye farkla lider!
Formula 1 Formula 1

Fransa GP 3. antrenman: Verstappen 0.7 saniye farkla lider!

Leclerc: "İlk seansa göre büyük bir adım attık"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "İlk seansa göre büyük bir adım attık"

Red Bull, sıralama turlarının son bölümüne orta lastikle kalmayı hedefliyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, sıralama turlarının son bölümüne orta lastikle kalmayı hedefliyor

Sainz: "Fransa'da gerçeğe geri döndük"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Fransa'da gerçeğe geri döndük"

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar
Formula 1 Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar

Steiner: “Schumacher ve Mazepin arasındaki gerginlik, göründüğü kadar kötü değil”
Formula 1 Formula 1

Steiner: “Schumacher ve Mazepin arasındaki gerginlik, göründüğü kadar kötü değil”

Mercedes: ''Lastik basınçları konusunda eşit şartlar altında yarışmıyoruz''
Formula 1 Formula 1

Mercedes: ''Lastik basınçları konusunda eşit şartlar altında yarışmıyoruz''

McLaren, gece çalışma yasağını sensör sorunu nedeniyle ihlal etmiş
Formula 1 Formula 1

McLaren, gece çalışma yasağını sensör sorunu nedeniyle ihlal etmiş

Son Haberler

MotoGP Almanya: Zarco, Quartararo'nun 0.011 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı!
MotoGP MotoGP

MotoGP Almanya: Zarco, Quartararo'nun 0.011 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı!

MotoGP Almanya 3. antrenman: Quartararo en hızlısı, Vinales gerilerde kaldı
MotoGP MotoGP

MotoGP Almanya 3. antrenman: Quartararo en hızlısı, Vinales gerilerde kaldı

Mir, Quartararo’nun yarış tulumu hakkındaki yorumları ardından “kötü adam” gibi hissetmiş
MotoGP MotoGP

Mir, Quartararo’nun yarış tulumu hakkındaki yorumları ardından “kötü adam” gibi hissetmiş

Quartararo, Almanya GP’de Marquez’in işini zorlaştırmak istiyor
MotoGP MotoGP

Quartararo, Almanya GP’de Marquez’in işini zorlaştırmak istiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.