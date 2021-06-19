MotoGP Almanya: Zarco, Quartararo'nun 0.011 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı!

Bir yıl aradan sonra MotoGP takvimine dönen Almanya'da sıralama turlarının ilk bölümünde Alex Rins ve Pol Espargaro ikilisi 1. ve 2. sıralarda yer aldılar.

Rins, seans boyunca en iyi tempoya sahip olan isimdi 1:20.644'lük turuyla son bölüme kalmayı başardı.

Seans oldukça yakındı ve Espargaro, Rins'in sadece 0.056 saniye gerisinde ikinci olup son bölüme kalırken, Brad Binder son bölüme kalmayı sadece 0.036 saniye ile kaçırdı.

Petronas SRT sürücüsü Valentino Rossi, sıralama turlarının ilk bölümünde altıncı en iyi zamanı yapmasının ardından yarışa 16. sıradan başlama hakkı elde etti.

Seans içerisinde Joan Mir hata yapmasının ardından son bölüme kalma fırsatını kaçırdı ve yarışa 17. sıradan başlayacak. Ayrıca Franco Morbidelli de seans içerisinde kaza yapmasının ardından yarışa 18. sıradan başlamak zorunda kalacak.

Maverick Vinales, sıralama turlarının ilk bölümünde iyi bir zaman turu kaydetmekte zorlandı. İspanyol sürücü, hem Iker Lecuona hem de Franco Morbidelli'nin sarı bayraklarına yakalandı. Bundan ötürü de yarışa 21. sıradan başlayacak.

Sıralama turlarının ikinci bölümünde ise Yamaha fabrika takımı sürücüsü Fabio Quartararo ilk bölümde 1:20.437'lik bir zaman turu yakaladı ve uzun süre boyunca bu zaman turunu geçebilen bir isim olmadı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime yaklaşık iki dakika kala Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, 1:20.236 yaparak liderliği Quartararo'dan almayı başardı. Fakat Fransız sürücü, bu turu attıktan saniyeler sonra kaza yaparak motosikletine büyük hasar verdi.

Sonrasında Ducati fabrika takımı sürücüsü Fabio Quartararo, en hızlı zaman turuyla geliyordu ancak Miguel Oliveira'nın kendisini engellemesinin ardından zaman turunu geliştiremedi.

Son anlarda Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Miller, bir deneme yaptı ancak Zarco'nun turunu geçemedi.

Zarco böylelikle, kaza yapmasına rağmen bu yılki ilk pole pozisyonunu aldı ve Quartararo'nun beş yarışlık pole serisine son verdi.

Quartararo, buna rağmen sadece 0.011 saniye geride kalıp yarışa ikinci sıradan başlama hakkı elde ederken, Aleix Espargaro sürpriz şekilde Aprilia ile üçüncü sırada yer aldı ve yarışa ilk çizgiden başlama hakkı kazandı.

Miller son denemesinde, zaman turunu geliştirememesinin ardından dördüncü sırada yer aldı. 2010'dan bu yana katıldığı tüm Sachsenring yarışlarını kazanan Marc Marquez, sıralama turlarını beşinci sırada tamamlarken, Barselona yarışının galibi Miguel Oliveira altıncı sırada yer aldı.

İlk 10'u Jorge Martin, Pol Espargaro, son anlarda kaza yapan Takaaki Nakagami ve Bagnaia tamamladı. Rins, son bölüme kalmasına rağmen 11. olurken Alex Marquez, 12. sırada yer aldı.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: