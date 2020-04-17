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MotoGP Almanya yarışı da ertelendi!

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MotoGP Almanya yarışı da ertelendi!
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
17 Nis 2020 08:43

2020 MotoGP sezonunun başlangıcı, Almanya'nın Sachsenring pistinde yapılacak olan yarışın ertelenmesiyle daha da ileri bir tarihe sarkmış oldu.

Bu ayın başında İtalya ve Katalonya yarışlarının ertelenmesinin ardından sezonun 21 Haziran'daki Almanya yarışıyla başlaması planlanıyordu ancak onun da ertelenmesiyle sezon daha da geç bir tarihte başlamak durumunda kalacak.

Alman yetkililerin 31 Ağustos tarihinden önce koronavirüs nedeniyle kalabalıklara izin verilmeyeceğini açıklamasıyla organizatörler yarışı ertelemekten başka çare bulamadı.

ADAC, yarışın ertelendiğini ve senenin ilerleyen bir tarihinde yapılması için görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

ADAC'tan yapılan açıklamada, "MotoGP'nin ticari hak sahibi Dorna ve tüm yetkililerle Sachsenring'deki MotoGP yarışının yeni bir tarihte yapılması için görüşme halindeyiz."

"Önceliğimiz taraftarlarımızın ve ilgili herkesin sağlığı."

"Şu ana kadar alınan biletler yeni tarihte geçerli olacak. Sadık taraftarlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz." dedi.

Almanya GP'nin ertelenmesinin ardından sezon en erken 28 Haziran'daki Hollanda TT Assen'de başlaması gerekiyor ancak önümüzdeki günlerde orada da daha fazla kısıtlamaya gidilmesi bekleniyor.

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Editör Andrew van Leeuwen

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