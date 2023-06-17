MotoGP Almanya: Sprint yarışında zafer Martin'in, Bagnaia ikinci

Antrenman ve sıralama turlarının ardından MotoGP Almanya hafta sonunda sıra Sprint yarışına geldi. Bu sabah Sachsenring'in çevresinde yağmur yağsa da öğleden sonraya doğru pist kurudu ve sürücüleri kuru bir asfalt karşıladı.

Önlerden başlamanın çok önemli olduğu bu yarış öncesinde gride bakacak olursak; Francesco Bagnaia ilk sıradaydı, Luca Marini ikinciydi.

Bu yıl en iyi startları alan KTM'de Jack Miller üçüncüydü ve startta neler yapacağı merak ediliyordu. Johann Zarco, Marco Bezzecchi ve Jorge Martin ikinci çizgiyi oluşturuyordu. Ring'in kralı Marc Marquez ise bu sabah üç kez kaza yaptığı Honda'sıyla 7. cepten start alıyordu.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Alexander Trienitz

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla tüm sürücüler gride yerleşti ve MotoGP takvimindeki en kısa pistte 15 turluk mücadele başladı.

Beklendiği gibi KTM çizgiden çok iyi kalktı ve öne atıldı, böylelikle ilk viraja girilirken Bagnaia, Marini ve Miller yan yanaydı.

Bagnaia dışarı çizgide olsa da önde kalmayı başardı, Miller ikinci sıraya yükseldi. Onların arkasında Zarco sıralar kaybetti ve 9. sıraya geriledi. Marquez ise 5. sıraya yükselmişti.

Yarış startı:

İlk turun geri kalan bölümünde Bagnaia ile Miller ön tarafta mücadele ettiler ama Bagnaia önde kalmayı başardı. Böylelikle ilk turu Bagnaia, Miller, Marini, Martin, Marquez ilk 5'i ile tamamladık.

İkinci turun başında Martin, Marini'yi geçerek üçüncü sıraya çıktı. Onlarım hemen önünde ise Miller, Bagnaia'yı geçti. Avustralyalı sürücü 2. turu lider tamamlasa da üçüncü turda yeniden Bagnaia zirveye çıktı.

Dördüncü tura girdiğimizde ise Miller ilk virajda içeri daldı ve yeniden zirveye yükseldi. Normalde geçiş yapması zor bir pist olan Sachsenring'de sprint oldukça hareketli ve geçişli bir şekilde başlamış oldu.

Beşinci turda Bagnaia, Miller'a tekrar atak yaptı ve ikili çok yakınlaşarak momentum kaybettiler. Arkalarındaki Martin de bu daveti reddetmedi ve hemen ikisini de geçerek ilk sıraya yükseldi.

Martin'in çifte hava boşluğu kullanarak yaptığı geçişi:

Böylelikle 5. turu bitirdiğimizde Martin, Bagnaia, Miller, Marini, Brad Binder, Zarco, Bezzecchi, Alex Marquez, Marc Marquez, Enea Bastianini ilk 10'u vardı.

Jorge Martin, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin, 5. turda biraz da fırsatçı geçişiyle ilk sıraya çıkmasının ardından en hızlı tur üstüne en hızlı tur atmaya başladı ve 1.5 saniyelik bir avantaj yakaladı. Kısacası Martin'in bu geçişinin ardından yarış ritme oturdu.

Pramac sürücüsü, 5. turda aldığı liderliği damalı bayrağa kadar bırakmadı ve yarış sonuna kadar arayı açarak güçlü bir sürüşle sprint yarışı kazanmayı başardı. İspanyol sürücü, böylelikle bu sezonki 7. sprint yarışında 5. kez podyumda yer aldı ve 12 puanı hanesine yazdırdı.

Bagnaia damalı bayrağı ikinci sırada görürken, Miller ilk 3'ü tamamladı.

İlk 3'ün arkasında yarış sonuna kadar büyük bir mücadele izledik. Dördüncü sırada yer alan Marini, Binder ve Zarco'nun baskısı altında kaldı ancak pozisyonunu korumayı başardı ve dördüncü sırada finiş gördü.

Zarco, son turda Binder'a oldukça agresif bir atak yaparak 5. sırayı aldı ve yarışı da orada tamamladı. Ancak Fransız sürücü, bu agresif atağı nedeniyle inceleme altında ve muhtemelen pozisyonunu Binder'a kaybedecek.

Yani Binder beşinci, Zarco altıncı olacak gibi duruyor.

Johann Zarco, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bezzecchi yedinci sırayı alırken, günün son puanı Alex Marquez'e gitti. Sachsenring'in en başarılı ismi Marc Marquez ise sadece 11. olabildi ve sprint yarışından puansız ayrıldı. Fabio Quartararo ise yarışı 13. sırada noktaladı ve o da puan alamadı.

Yarış sonucu: