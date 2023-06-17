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MotoGP / Almanya GP Yarış raporu

MotoGP Almanya: Sprint yarışında zafer Martin'in, Bagnaia ikinci

2023 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı olan Almanya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sprint yarışında zafer Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin'in oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Jorge Martin, Pramac Racing

Antrenman ve sıralama turlarının ardından MotoGP Almanya hafta sonunda sıra Sprint yarışına geldi. Bu sabah Sachsenring'in çevresinde yağmur yağsa da öğleden sonraya doğru pist kurudu ve sürücüleri kuru bir asfalt karşıladı. 

Önlerden başlamanın çok önemli olduğu bu yarış öncesinde gride bakacak olursak; Francesco Bagnaia ilk sıradaydı, Luca Marini ikinciydi. 

Sıralama turları raporu:

Bu yıl en iyi startları alan KTM'de Jack Miller üçüncüydü ve startta neler yapacağı merak ediliyordu. Johann Zarco, Marco Bezzecchi ve Jorge Martin ikinci çizgiyi oluşturuyordu. Ring'in kralı Marc Marquez ise bu sabah üç kez kaza yaptığı Honda'sıyla 7. cepten start alıyordu. 

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla tüm sürücüler gride yerleşti ve MotoGP takvimindeki en kısa pistte 15 turluk mücadele başladı. 

Beklendiği gibi KTM çizgiden çok iyi kalktı ve öne atıldı, böylelikle ilk viraja girilirken Bagnaia, Marini ve Miller yan yanaydı. 

Bagnaia dışarı çizgide olsa da önde kalmayı başardı, Miller ikinci sıraya yükseldi. Onların arkasında Zarco sıralar kaybetti ve 9. sıraya geriledi. Marquez ise 5. sıraya yükselmişti. 

Yarış startı: 

 

İlk turun geri kalan bölümünde Bagnaia ile Miller ön tarafta mücadele ettiler ama Bagnaia önde kalmayı başardı. Böylelikle ilk turu Bagnaia, Miller, Marini, Martin, Marquez ilk 5'i ile tamamladık. 

İkinci turun başında Martin, Marini'yi geçerek üçüncü sıraya çıktı. Onlarım hemen önünde ise Miller, Bagnaia'yı geçti. Avustralyalı sürücü 2. turu lider tamamlasa da üçüncü turda yeniden Bagnaia zirveye çıktı. 

Dördüncü tura girdiğimizde ise Miller ilk virajda içeri daldı ve yeniden zirveye yükseldi. Normalde geçiş yapması zor bir pist olan Sachsenring'de sprint oldukça hareketli ve geçişli bir şekilde başlamış oldu. 

Beşinci turda Bagnaia, Miller'a tekrar atak yaptı ve ikili çok yakınlaşarak momentum kaybettiler. Arkalarındaki Martin de bu daveti reddetmedi ve hemen ikisini de geçerek ilk sıraya yükseldi. 

Martin'in çifte hava boşluğu kullanarak yaptığı geçişi: 

 

Böylelikle 5. turu bitirdiğimizde Martin, Bagnaia, Miller, Marini, Brad Binder, Zarco, Bezzecchi, Alex Marquez, Marc Marquez, Enea Bastianini ilk 10'u vardı. 

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin, 5. turda biraz da fırsatçı geçişiyle ilk sıraya çıkmasının ardından en hızlı tur üstüne en hızlı tur atmaya başladı ve 1.5 saniyelik bir avantaj yakaladı. Kısacası Martin'in bu geçişinin ardından yarış ritme oturdu.

Pramac sürücüsü, 5. turda aldığı liderliği damalı bayrağa kadar bırakmadı ve yarış sonuna kadar arayı açarak güçlü bir sürüşle sprint yarışı kazanmayı başardı. İspanyol sürücü, böylelikle bu sezonki 7. sprint yarışında 5. kez podyumda yer aldı ve 12 puanı hanesine yazdırdı. 

Bagnaia damalı bayrağı ikinci sırada görürken, Miller ilk 3'ü tamamladı. 

İlk 3'ün arkasında yarış sonuna kadar büyük bir mücadele izledik. Dördüncü sırada yer alan Marini, Binder ve Zarco'nun baskısı altında kaldı ancak pozisyonunu korumayı başardı ve dördüncü sırada finiş gördü. 

Zarco, son turda Binder'a oldukça agresif bir atak yaparak 5. sırayı aldı ve yarışı da orada tamamladı. Ancak Fransız sürücü, bu agresif atağı nedeniyle inceleme altında ve muhtemelen pozisyonunu Binder'a kaybedecek. 

Yani Binder beşinci, Zarco altıncı olacak gibi duruyor. 

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bezzecchi yedinci sırayı alırken, günün son puanı Alex Marquez'e gitti. Sachsenring'in en başarılı ismi Marc Marquez ise sadece 11. olabildi ve sprint yarışından puansız ayrıldı. Fabio Quartararo ise yarışı 13. sırada noktaladı ve o da puan alamadı. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Jorge Martin 15 20'21.871     162.2 12
2 Italy Francesco Bagnaia 15 20'24.339 2.468 2.468 161.9 9
3 Australia Jack Miller 15 20'25.158 3.287 0.819 161.8 7
4 Italy Luca Marini 15 20'27.358 5.487 2.200 161.5 6
5 France Johann Zarco 15 20'27.409 5.538 0.051 161.5 5
6 South Africa Brad Binder 15 20'28.160 6.289 0.751 161.4 4
7 Italy Marco Bezzecchi 15 20'28.827 6.956 0.667 161.3 3
8 Spain Alex Marquez 15 20'31.132 9.261 2.305 161.0 2
9 Spain Aleix Espargaro 15 20'31.562 9.691 0.430 160.9 1
10 Italy Enea Bastianini 15 20'31.586 9.715 0.024 160.9  
11 Spain Marc Marquez 15 20'32.699 10.828 1.113 160.8  
12 Italy Fabio Di Giannantonio 15 20'32.776 10.905 0.077 160.8  
13 France Fabio Quartararo 15 20'33.237 11.366 0.461 160.7  
14 Spain Augusto Fernandez 15 20'34.464 12.593 1.227 160.5  
15 Italy Franco Morbidelli 15 20'34.776 12.905 0.312 160.5  
16 Portugal Miguel Oliveira 15 20'35.708 13.837 0.932 160.4  
17 Japan Takaaki Nakagami 15 20'36.376 14.505 0.668 160.3  
18 Spain Raul Fernandez 15 20'50.830 28.959 14.454 158.4  
  Spain Maverick Viñales 11 15'04.499 4 Laps 4 Laps 160.7  
  Germany Jonas Folger 6 8'31.470 9 Laps 5 Laps 155.0  
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