MotoGP Almanya: Martin, Bagnaia'nın 0.060 sn önünde zafere ulaştı!

MotoGP Almanya hafta sonunda sıra ana yarışa geldi. Hafta sonu boyunca yağmur önemli bir rol oynasa da Pazar günü bizi kuru koşullar karşıladı.

Önlerden başlamanın çok önemli olduğu bu yarış öncesinde gride bakacak olursak; Francesco Bagnaia ilk sıradaydı, Luca Marini ikinciydi.

Bu yıl en iyi startları alan KTM'de Jack Miller üçüncüydü ve startta neler yapacağı merak ediliyordu. Johann Zarco, Marco Bezzecchi ve sprint yarışın galibi Jorge Martin ikinci çizgiyi oluşturuyordu.

Açılış hafta sonunda Portekiz'de sakatlanan Pol Espargaro bu hafta sonu da motosikletinde yoktu. Ona ek olarak 3 Honda sürücüsü de Almanya'da yarışmadılar. Mugello'da sakatlanan Joan Mir ile Alex Rins yoklardı.

Ayrıca ısınma turlarında kaza yapan "Ring'in kralı" Marc Marquez de yarıştan çekildiğini açıklamıştı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team crash Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla sürücüler gride yerleşti ve 30 turluk mücadele başladı. Startta tüm sezon boyunca gördüğümüz şeyin tekrarını izledik: KTM çizgiden roket gibi fırladı. Üçüncü cepten start alan Jack Miller, ön tekeri yerde çok iyi tuttu ve harika bir startla ilk viraja lider girdi.

Bagnaia iki, Marini üçüncü sıradaydı.

Arka düzlüğe girilirken Miller düşecek gibi olduğu bir an yaşadı ve bu sendelemesinin ardından 3 pozisyon kaybetti, böylelikle Bagnaia ilk tur bitmeden liderliği geri almış oldu. İlk turu Bagnaia, Marini, Martin, Miller ilk 4'ü ile tamamladık.

İkinci tura geldiğimizde yine arka düzlükte liderlik değişti: Martin, Bagnaia'yı geçerek liderliğe yükseldi. Yarışın geri kalanına da bu mücadele damgasını vurdu.

Pramac sürücüsü, dün sprintte liderliği aldığında ön tarafta kaybolmuştu. Bu sefer liderliği biraz daha erken aldı ve ön tarafta farkı 0.7 saniyeye kadar çıkardı.

11. tura geldiğimizde Martin ön tarafta liderliğini sürdürüyordu, Bagnaia 0.6 saniye kadar arkada ikinciydi. KTM'de Brad Binder üçüncü sıraya kadar yükselmişti. Luca Marini dördüncü, Johann Zarco beşinciydi. Marco Bezzecchi, Miller, Aleix Espargaro ilk 8'i tamamlıyorlardı.

Luca Marini, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

14. tura geldiğimizde Bagnaia, Martin'e yaklaşmaya başladı ve aradaki farkı 0.3 saniyeye kadar indirdi.

Bu ikili ön tarafta yalnızlardı zira üçüncü sıradaki Binder 3 saniye kadar gerideydi. Binder'ı da Zarco kovalıyordu.

18. tura geldiğimizde Martin, farkı yeniden 0.6 saniyeye çıkarmış ve nefes alabileceği bir boşluk oluşturmuştu. Onların arkasında ise Zarco, Binder'ı kovalamaya devam ediyordu.

Binder, Zarco'nun baskısına daha fazla dayanamadı ve 19. turda hata yaparak düştü. Güney Afrikalı sürücüsü bu kazanın ardından yarışa veda ederken Zarco üçüncü sıraya yükseldi.

21. tura geldiğimizde Bagnaia, arka düzlüğe çıkılırken harika ivme yakaladı ve geçişini yaptı. Böylelikle liderlik bir kez daha Bagnaia'ya gitmiş oldu.

Martin, Bagnaia'nın kaçmasına izin vermedi ve yakın takibi sürdürdü. 24. turda bu sefer de Martin arka düzlüğe çıkılırken geçişini yaptı ve ilk sıraya çıktı. İspanyol sürücü, Bagnaia'nın yaptığının birebir aynı geçişi yaptı.

27. turda Bagnaia bir kez daha aynı yerde geçiş yapmayı denedi ama Martin bu sefer kapıyı kapadı. Son 2 tura girerken ikili çok yakın bir şekilde ilerlemeye devam ediyordu, Bagnaia neredeyse Martin'in egzozuna değecekti.

Martin oldukça defansif çizgiler kullanarak pozisyonunu korumayı başarıyordu ve son tura girerken ikili temas yaşadı! İkisi de motosikletlerin üzerinde kalabildikleri için şanslılardı.

Bu temasın ardından Martin son tura da önde girdi. İkili son turda da mücadele ettiler ve son virajdan yan yana çıktılar.

Martin, çizgiyi 0.064 saniye önde geçerek kariyerinin ikinci zaferine ulaşmayı başardı! Bu, Martin'in neredeyse 2 yıldan sonraki ilk zaferi oldu.

Bagnaia tüm yarış boyunca mükemmel mücadele etti ve son virajın çıkışında Martin'e çok da yaklaştı ama 0.064 saniye farkla ikinci sırayı aldı.

İtalyan sürücü, son tura girerken Martin'in arka lastiğine çarpmasıydı belki de son turda liderliği alabilirdi.

Bu ikilinin 7 saniye kadar arkasında ise Zarco podyumu tamamladı. Böylelikle podyum Ducati sürücülerinden oluşmuş oldu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

VR46 sürücüleri onları takip ettiler: Bezzecchi dördüncü, Marini beşinciydi. İlk virajda liderliğe yükselen Jack Miller ise yarışı 6. sırada noktaladı.

Alex Marquez yedinci, Enea Bastianinin sekizinci sırada finiş gördü. Fabio Di Giannantonio ise dokuzuncu sıradaydı. Bu da ilk 9'da 6 Ducati sürücüsü olduğu anlamına geldi.

Miguel Oliveira ilk 10'u tamamladı. Çaylak sürücüsü Augusto Fernandez 11. sırayı alırken; Franco Moribdelli 12. oldu ve yarışı takım arkadaşı Fabio Quartararo'nun bir sıra önünde tamamladı.

Günün son puanları ise griddeki tek Honda sürücüsü Takaaki Nakagami ve Raul Fernandez'e gitti. Mekanik sorun yaşayan Maverick Vinales ve kaza yapan Brad Binder, yarışı tamamlayamadılar.

2023 MotoGP sezonu, 25 Haziran'da gerçekleştirilecek Hollanda GP ile devam edecek.

Yarış sonucu: