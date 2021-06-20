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MotoGP Almanya: Marquez, 2019 yılından sonra ilk kez kazandı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 MotoGP sezonunun 8. yarışı olan Almanya Grand Prix'sini Honda sürücüsü Marc Marquez kazandı.

MotoGP Almanya: Marquez, 2019 yılından sonra ilk kez kazandı!

Almanya'daki yarış yağmur tehlikesi altında başladı ve pole pozisyonundaki isim Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco'ydu.

Yarış başlar başlamaz Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro öne fırladı ve liderliği eline geçirmeyi başardı. Ancak kısa bir süre sonra Honda sürücüsü Marc Marquez kendisini geçerek liderliği aldı. Bu ikili bir süre mücadele etseler de, Marquez yerini sağlamlaştırdı.

Yarışa ikinci başlayan Fabio Quartararo geriye düşmeye başlarken, KTM sürücüsü Miguel Oliveira öndeki isimleri birer birer geçerek Marquez'in ardına geldi.

Ancak Honda sürücüsü, yaklaşık iki saniyelik bir avantaja sahipti ve Oliveira zaman zaman bu farkı biraz kapatsa da, Marquez ön taraftaki yerini korumaya devam etti.

Son 13 tura girilirken Marquez lider, Oliveira ikinci ve Jack Miller üçüncü sıradaydı. İlk turlarda geriye düşen Quartararo ise Espargaro'yu geçerek dördüncü sırayı eline geçirdi ve Miller'ın peşine takıldı. Ertesi tur Quartararo, Miller'ı da geride bıraktı ve üçüncü sıraya yükseldi.

Son dokuz tura girilirken Oliveira, Marquez'le arasını 1.3 saniyeye kadar indirdi ve ardından ikili arasındaki fark 1.1 saniyeye kadar indi. Bitime beş tur kala ikili arasındaki ark ilk kez bir saniyenin altına indi.

Marquez, Oliveira'nın tüm baskısına rağmen yerini korumaya devam etti ve damalı bayrağı ilk sırada görerek 2019 Valencia'dan sonra ilk MotoGP galibiyetini elde etti.

Sağ kolunu kırdığı için 2020'nin büyük bir kısmını kaçıran ve ardından zorlu bir süreçten geçen Marquez, bu yıl Portekiz'de yarışlara geri dönmüştü ve son üç yarışın tamamında yarış dışı kalmıştı. Ancak Almanya pistinin, yapısı gereği kolunu çok fazla zorlamamasından ötürü bu hafta sonu galibiyet hedefliyordu.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Beklendiği üzere Marquez, yarışın neredeyse tamamını lider götürdü ve  Almanya'daki galibiyet serisini devam ettirmiş oldu.

Marquez, 2010 yılından bu yana Sachsenring'de katıldığı tüm 125cc, Moto2 ve MotoGP yarışlarını kazanmıştı. Bu zaferle galibiyet serisi 11 yarışa çıktı.

Son yarışlarda iyi bir çıkış yakalayan ve Barselona'da zafere ulaşan Oliveira, Marquez'le arayı kapatmak için yoğun çaba gösterse de sonunda ikinci sırada finiş gördü ve arka arkaya üçüncü podyumunu aldı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan ve ilk turlarda altıncı sıraya kadar gerileyen Quartararo, sonrasında yükselmeye başladı fakat öndeki ikiliyle aynı tempoyu yakalamakta zorlandı. Buna rağmen üçüncü sırada finiş gördü ve podyuma çıktı.

Yarışa gerilerden başlayan Brad Binder, diğer KTM ile iyi bir yükseliş gerçekleştirerek dördüncü sırada finiş gördü. Bu, 2021 sezonundaki en iyi sonucuydu.

Ducati uzun yıllardır Almanya'da kazanamıyordu ve hem Zarco hem de Jack Miller'ın önlerden başlamasına rağmen bir kez daha galibiyete ulaşamadı.

Beşincilik savaşını kazanan isim son turdaki geçişiyle beraber Francesco Bagnaia olurken, Miller altıncı, ilk turlarda iyi bir tempo yakalayan Espargaro yedinci ve Zarco sekizinci oldu.

İlk onu Joan Mir ve Pol Espargaro tamamladı.

Barselona yarışı öncesi kolunu kıran ve bu hafta sonu geri dönen Alex Rins, Suzuki ile 11. sırada finiş gördü.

Jorge Martin 12. olurken, LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami 13. ve Petronas SRT'den Valentino Rossi 14. oldu.

Rossi'nin takım arkadaşı Franco Morbidelli ve Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, kendileri adına zorlu geçen yarışta ancak 18. ve 19. olabildiler.

Lorenzo Savadori'nin yanı sıra Danilo Petrucci ve Alex Marquez kaza yaparak yarış dışı kaldılar.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yaırşı 27 Haziran'da Assen'de yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Marc Marquez Honda 30 -    
2 Portugal Miguel Oliveira KTM 30 1.610 1.610 1.610
3 France Fabio Quartararo Yamaha 30 6.772 6.772 5.162
4 South Africa Brad Binder KTM 30 7.922 7.922 1.150
5 Italy Francesco Bagnaia Ducati 30 8.591 8.591 0.669
6 Australia Jack Miller Ducati 30 9.086 9.086 0.495
7 Spain Aleix Espargaro Aprilia 30 9.371 9.371 0.285
8 France Johann Zarco Ducati 30 11.439 11.439 2.068
9 Spain Joan Mir Suzuki 30 11.625 11.625 0.186
10 Spain Pol Espargaro Honda 30 14.769 14.769 3.144
11 Spain Alex Rins Suzuki 30 16.803 16.803 2.034
12 Spain Jorge Martin Ducati 30 16.915 16.915 0.112
13 Japan Takaaki Nakagami Honda 30 19.217 19.217 2.302
14 Italy Valentino Rossi Yamaha 30 22.300 22.300 3.083
15 Italy Luca Marini Ducati 30 23.615 23.615 1.315
16 Italy Enea Bastianini Ducati 30 23.738 23.738 0.123
17 Spain Iker Lecuona KTM 30 23.946 23.946 0.208
18 Italy Franco Morbidelli Yamaha 30 24.414 24.414 0.468
19 Spain Maverick Viñales Yamaha 30 24.715 24.715 0.301
  Italy Lorenzo Savadori Aprilia 5      
  Italy Danilo Petrucci KTM 4      
  Spain Alex Marquez Honda 4      
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