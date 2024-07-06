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Yarış raporu
MotoGP Almanya GP

MotoGP Almanya GP: Sprint yarışında zafer Martin'in, Bagnaia üçüncü!

Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, cumartesi günü gerçekleştirilen sprint yarışında zaferin sahibi oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Jorge Martin, Pramac Racing

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Francesco Bagnaia, iyi bir kalkışın ardından henüz ilk turda liderliği eline geçirmeyi başardı.

Fakat çok geçmeden Jorge Martin ilk sırayı kendisinden aldı ve farkı yavaş yavaş açtı.

Bagnaia çok geçmeden Miguel Oliveira'nın da gerisine düşerek üçüncü sıraya geriledi. Böylelikle yeni sıralama Martin, Oliveira ve Bagnaia oldu.

Turlar ilerledikçe Martin hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek sprint yarışında zafere ulaştı.

Oliveira'nın ikinci olduğu yarışta Bagnaia üçüncü ve Enea Bastianini dördüncü oldu.

Pramac Ducati sürücüsü Franco Morbidelli, Martin'in 5.6 saniye gerisinde beşinci sırada finiş gördü.

Marc Marquez ise 13. sıradan başladığı yarışta harika bir yükseliş ortaya koydu ve son turda Maverick Vinales'i sadece 0.003 saniye farkla geçerek altıncı oldu.

İlk onu Vinales, Brad Binder, Alex Marquez ve Marco Bezzecchi tamamladı.

En iyi Yamaha sürücüsü 13. sırada finiş gören Fabio Quartararo olurken, Honda sürücüleri arasında en iyisi 15. olan Luca Marini oldu.

MotoGP Almanya GP - Sprint yarışı sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 15

20'18.904

   162.6   12
2 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 15

+0.676

20'19.580

 0.676 162.5   9
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 15

+1.311

20'20.215

 0.635 162.4   7
4 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 15

+1.458

20'20.362

 0.147 162.4   6
5 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 15

+5.600

20'24.504

 4.142 161.8   5
6 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 15

+6.281

20'25.185

 0.681 161.7   4
7 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 15

+6.284

20'25.188

 0.003 161.7   3
8 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 15

+9.061

20'27.965

 2.777 161.4   2
9 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 15

+9.201

20'28.105

 0.140 161.4   1
10 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 15

+10.800

20'29.704

 1.599 161.2    
11 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 15

+13.815

20'32.719

 3.015 160.8    
12 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 15

+13.960

20'32.864

 0.145 160.7    
13 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 15

+14.432

20'33.336

 0.472 160.7    
14 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 15

+15.329

20'34.233

 0.897 160.6    
15 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 15

+15.430

20'34.334

 0.101 160.5    
16 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 15

+15.493

20'34.397

 0.063 160.5    
17 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 15

+16.205

20'35.109

 0.712 160.4    
18 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 15

+20.321

20'39.225

 4.116 159.9    
19 Germany S. Bradl HRC Test Team 6 Honda 15

+23.733

20'42.637

 3.412 159.5    
20 Australia R. Gardner Yamaha Factory Racing 87 Yamaha 15

+26.366

20'45.270

 2.633 159.1    
21 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 15

+26.668

20'45.572

 0.302 159.1    
22 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 15

+26.715

20'45.619

 0.047 159.1    
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