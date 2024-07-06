MotoGP Almanya GP: Sprint yarışında zafer Martin'in, Bagnaia üçüncü!
Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, cumartesi günü gerçekleştirilen sprint yarışında zaferin sahibi oldu.
Yarışa dördüncü sıradan başlayan Francesco Bagnaia, iyi bir kalkışın ardından henüz ilk turda liderliği eline geçirmeyi başardı.
Fakat çok geçmeden Jorge Martin ilk sırayı kendisinden aldı ve farkı yavaş yavaş açtı.
Bagnaia çok geçmeden Miguel Oliveira'nın da gerisine düşerek üçüncü sıraya geriledi. Böylelikle yeni sıralama Martin, Oliveira ve Bagnaia oldu.
Turlar ilerledikçe Martin hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek sprint yarışında zafere ulaştı.
Oliveira'nın ikinci olduğu yarışta Bagnaia üçüncü ve Enea Bastianini dördüncü oldu.
Pramac Ducati sürücüsü Franco Morbidelli, Martin'in 5.6 saniye gerisinde beşinci sırada finiş gördü.
Marc Marquez ise 13. sıradan başladığı yarışta harika bir yükseliş ortaya koydu ve son turda Maverick Vinales'i sadece 0.003 saniye farkla geçerek altıncı oldu.
İlk onu Vinales, Brad Binder, Alex Marquez ve Marco Bezzecchi tamamladı.
En iyi Yamaha sürücüsü 13. sırada finiş gören Fabio Quartararo olurken, Honda sürücüleri arasında en iyisi 15. olan Luca Marini oldu.
MotoGP Almanya GP - Sprint yarışı sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|15
|
20'18.904
|162.6
|12
|2
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|15
|
+0.676
20'19.580
|0.676
|162.5
|9
|3
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|15
|
+1.311
20'20.215
|0.635
|162.4
|7
|4
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|15
|
+1.458
20'20.362
|0.147
|162.4
|6
|5
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|15
|
+5.600
20'24.504
|4.142
|161.8
|5
|6
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|15
|
+6.281
20'25.185
|0.681
|161.7
|4
|7
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|15
|
+6.284
20'25.188
|0.003
|161.7
|3
|8
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|15
|
+9.061
20'27.965
|2.777
|161.4
|2
|9
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|15
|
+9.201
20'28.105
|0.140
|161.4
|1
|10
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|15
|
+10.800
20'29.704
|1.599
|161.2
|11
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|15
|
+13.815
20'32.719
|3.015
|160.8
|12
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|15
|
+13.960
20'32.864
|0.145
|160.7
|13
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|15
|
+14.432
20'33.336
|0.472
|160.7
|14
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|15
|
+15.329
20'34.233
|0.897
|160.6
|15
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|15
|
+15.430
20'34.334
|0.101
|160.5
|16
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|15
|
+15.493
20'34.397
|0.063
|160.5
|17
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|15
|
+16.205
20'35.109
|0.712
|160.4
|18
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|15
|
+20.321
20'39.225
|4.116
|159.9
|19
|S. Bradl HRC Test Team
|6
|Honda
|15
|
+23.733
20'42.637
|3.412
|159.5
|20
|R. Gardner Yamaha Factory Racing
|87
|Yamaha
|15
|
+26.366
20'45.270
|2.633
|159.1
|21
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|15
|
+26.668
20'45.572
|0.302
|159.1
|22
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|15
|
+26.715
20'45.619
|0.047
|159.1
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