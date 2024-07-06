MotoGP Almanya GP: Sprint yarışında zafer Martin'in, Bagnaia üçüncü!

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Francesco Bagnaia, iyi bir kalkışın ardından henüz ilk turda liderliği eline geçirmeyi başardı.

Fakat çok geçmeden Jorge Martin ilk sırayı kendisinden aldı ve farkı yavaş yavaş açtı.

Bagnaia çok geçmeden Miguel Oliveira'nın da gerisine düşerek üçüncü sıraya geriledi. Böylelikle yeni sıralama Martin, Oliveira ve Bagnaia oldu.

Turlar ilerledikçe Martin hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek sprint yarışında zafere ulaştı.

Oliveira'nın ikinci olduğu yarışta Bagnaia üçüncü ve Enea Bastianini dördüncü oldu.

Pramac Ducati sürücüsü Franco Morbidelli, Martin'in 5.6 saniye gerisinde beşinci sırada finiş gördü.

Marc Marquez ise 13. sıradan başladığı yarışta harika bir yükseliş ortaya koydu ve son turda Maverick Vinales'i sadece 0.003 saniye farkla geçerek altıncı oldu.

İlk onu Vinales, Brad Binder, Alex Marquez ve Marco Bezzecchi tamamladı.

En iyi Yamaha sürücüsü 13. sırada finiş gören Fabio Quartararo olurken, Honda sürücüleri arasında en iyisi 15. olan Luca Marini oldu.

MotoGP Almanya GP - Sprint yarışı sonucu: