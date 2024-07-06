MotoGP Almanya GP: Martin pole pozisyonunu aldı, Marquez 13. oldu!
Jorge Martin, MotoGP Almanya Grand Prix'si öncesinde Trackhouse ikilisi Miguel Oliveira ve Raul Fernandez'in önünde pole pozisyonunu kazandı.
Pramac sürücüsü Martin, Sachsenring'deki ilk turunda 1:19.423'lük derecesiyle tur rekorunu kırdı ve bir dizi sarı bayrağın etkisiyle bu tur seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi.
Bu yılki dördüncü pole pozisyonunu alan Martin, Assen'de Francesco Bagnaia'ya kaybettiği puanların ardından yeniden zirveye dönmüş oldu.
Şampiyona lideri Francesco Bagnaia, önce Aprilia sürücüsü Maverick Vinales'in büyük bir kaza yapması, ardından da Gresini sürücüsü Alex Marquez'in de yerde kalmasıyla son bölümde iki kez en hızlı turunu iptal etti.
Bu durumdan yararlanan iki sürücü, Q2'ye kadar zaten hızlı görünen Aprilia ikilisi Miguel Oliveira ve Raul Fernandez oldu.
Oliveira seansı Martin'in sadece 0.048 saniye gerisinde ikinci tamamlarken, Raul Fernandez 0.220 saniye geride üçüncü oldu. Bagnaia tur zamanlarını iptal etmesinin ardından 0.326 saniye geride dördüncü, Gresini sürücüsü Alex Marquez ise 0.368 saniye geride beşinci oldu.
Franco Morbidelli pole pozisyonundaki takım arkadaşı Martin'in 0.523 gerisinde altıncı olurken, ilk onu büyük bir kaza yapan Vinales, Fabio di Giannantonio, Enea Bastianini ve Pedro Acosta tamamladı.
Acosta'yı fabrika KTM sürücüsü Brad Binder takip ederken, VR46'dan Marco Bezzecchi 12. oldu.
Gresini'den Marc Marquez ilk bölümde elenmesinin ardından 13. sırada yer aldı.
Cuma günkü antrenmanda parmağının kırılmasına ve çeşitli noktalarının ezilmesine neden olan korkutucu bir kaza yapan Marquez, son denemesinde Stefan Bradl tarafından engellendiği için derecesini geliştiremedi.
Q2 sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|9
|
1'19.423
|165.216
|305
|2
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|10
|
+0.048
1'19.471
|0.048
|165.116
|304
|3
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|8
|
+0.220
1'19.643
|0.172
|164.760
|300
|4
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|9
|
+0.326
1'19.749
|0.106
|164.541
|302
|5
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|8
|
+0.368
1'19.791
|0.042
|164.454
|301
|6
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|9
|
+0.523
1'19.946
|0.155
|164.135
|304
|7
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|5
|
+0.527
1'19.950
|0.004
|164.127
|305
|8
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|8
|
+0.534
1'19.957
|0.007
|164.113
|300
|9
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|9
|
+0.555
1'19.978
|0.021
|164.070
|305
|10
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|9
|
+0.925
1'20.348
|0.370
|163.314
|305
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|9
|
+1.023
1'20.446
|0.098
|163.115
|305
|12
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|8
|
+1.290
1'20.713
|0.267
|162.576
|304
|Tüm sonuçları görüntüle
Q1 sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|7
|
1'19.678
|164.687
|300
|2
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|9
|
+0.437
1'20.115
|0.437
|163.789
|303
|3
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|8
|
+0.585
1'20.263
|0.148
|163.487
|301
|4
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|9
|
+0.632
1'20.310
|0.047
|163.391
|300
|5
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|9
|
+0.741
1'20.419
|0.109
|163.170
|300
|6
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|9
|
+0.837
1'20.515
|0.096
|162.975
|305
|7
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|9
|
+0.875
1'20.553
|0.038
|162.898
|297
|8
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|9
|
+0.887
1'20.565
|0.012
|162.874
|298
|9
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|9
|
+1.121
1'20.799
|0.234
|162.403
|300
|10
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|9
|
+1.484
1'21.162
|0.363
|161.676
|299
|11
|S. Bradl HRC Test Team
|6
|Honda
|9
|
+1.592
1'21.270
|0.108
|161.461
|301
|12
|R. Gardner Yamaha Factory Racing
|87
|Yamaha
|9
|
+1.619
1'21.297
|0.027
|161.408
|300
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