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MotoGP Almanya GP

MotoGP Almanya GP: Martin pole pozisyonunu aldı, Marquez 13. oldu!

Jorge Martin, MotoGP Almanya Grand Prix'si öncesinde Trackhouse ikilisi Miguel Oliveira ve Raul Fernandez'in önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ezel Tan
Güncel:
Jorge Martin, Pramac Racing

Pramac sürücüsü Martin, Sachsenring'deki ilk turunda 1:19.423'lük derecesiyle tur rekorunu kırdı ve bir dizi sarı bayrağın etkisiyle bu tur seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi.

Bu yılki dördüncü pole pozisyonunu alan Martin, Assen'de Francesco Bagnaia'ya kaybettiği puanların ardından yeniden zirveye dönmüş oldu.

Şampiyona lideri Francesco Bagnaia, önce Aprilia sürücüsü Maverick Vinales'in büyük bir kaza yapması, ardından da Gresini sürücüsü Alex Marquez'in de yerde kalmasıyla son bölümde iki kez en hızlı turunu iptal etti.

Bu durumdan yararlanan iki sürücü, Q2'ye kadar zaten hızlı görünen Aprilia ikilisi Miguel Oliveira ve Raul Fernandez oldu.

Oliveira seansı Martin'in sadece 0.048 saniye gerisinde ikinci tamamlarken, Raul Fernandez 0.220 saniye geride üçüncü oldu. Bagnaia tur zamanlarını iptal etmesinin ardından 0.326 saniye geride dördüncü, Gresini sürücüsü Alex Marquez ise 0.368 saniye geride beşinci oldu.

Franco Morbidelli pole pozisyonundaki takım arkadaşı Martin'in 0.523 gerisinde altıncı olurken, ilk onu büyük bir kaza yapan Vinales, Fabio di Giannantonio, Enea Bastianini ve Pedro Acosta tamamladı.

Acosta'yı fabrika KTM sürücüsü Brad Binder takip ederken, VR46'dan Marco Bezzecchi 12. oldu.

Gresini'den Marc Marquez ilk bölümde elenmesinin ardından 13. sırada yer aldı.

Cuma günkü antrenmanda parmağının kırılmasına ve çeşitli noktalarının ezilmesine neden olan korkutucu bir kaza yapan Marquez, son denemesinde Stefan Bradl tarafından engellendiği için derecesini geliştiremedi.

Q2 sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 9

1'19.423

   165.216 305
2 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 10

+0.048

1'19.471

 0.048 165.116 304
3 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+0.220

1'19.643

 0.172 164.760 300
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 9

+0.326

1'19.749

 0.106 164.541 302
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+0.368

1'19.791

 0.042 164.454 301
6 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 9

+0.523

1'19.946

 0.155 164.135 304
7 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 5

+0.527

1'19.950

 0.004 164.127 305
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 8

+0.534

1'19.957

 0.007 164.113 300
9 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 9

+0.555

1'19.978

 0.021 164.070 305
10 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 9

+0.925

1'20.348

 0.370 163.314 305
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 9

+1.023

1'20.446

 0.098 163.115 305
12 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 8

+1.290

1'20.713

 0.267 162.576 304
Tüm sonuçları görüntüle  

Q1 sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

1'19.678

   164.687 300
2 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 9

+0.437

1'20.115

 0.437 163.789 303
3 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 8

+0.585

1'20.263

 0.148 163.487 301
4 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 9

+0.632

1'20.310

 0.047 163.391 300
5 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 9

+0.741

1'20.419

 0.109 163.170 300
6 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 9

+0.837

1'20.515

 0.096 162.975 305
7 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 9

+0.875

1'20.553

 0.038 162.898 297
8 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 9

+0.887

1'20.565

 0.012 162.874 298
9 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 9

+1.121

1'20.799

 0.234 162.403 300
10 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 9

+1.484

1'21.162

 0.363 161.676 299
11 Germany S. Bradl HRC Test Team 6 Honda 9

+1.592

1'21.270

 0.108 161.461 301
12 Australia R. Gardner Yamaha Factory Racing 87 Yamaha 9

+1.619

1'21.297

 0.027 161.408 300
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