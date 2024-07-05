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Antrenman raporu
MotoGP Almanya GP

MotoGP Almanya GP 2. antrenman: Vinales tur rekoruyla zirvede, Marquez büyük bir kaza yaptı

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales MotoGP Almanya Grand Prix'sinin ikinci antrenmanını tur rekoruyla zirvede tamamladı.

Ezel Tan
Maverick Vinales, Aprilia Yarış Takımı

Sachsenring'de şartların yılın bu zamanı için beklenenden daha soğuk olması, cuma günü birden fazla kaza yaşanmasına yol açtı.

İlk seansta zaten büyük bir kaza yapan Gresini Ducati sürücüsü Marc Marquez, ikinci seansın henüz yedinci dakikasında büyük bir kaza yaptı.

Marquez virajdan çıkarken motosikletinin kaymasıyla kendisini sert şekilde yerde buldu.

Sadece altı turu tamamlayan Marquez, kontroller için sağlık merkezine gitti. İspanyol sürücünün iyi durumda olduğu açıklansa da, sol elinden bir parmağın kırıldığı ve hem kaburgalarında hem de sağ elinde bir miktar ağrı olduğu belirtildi.

 

Seans, VR46 Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio'nun 1. Virajdaki büyük kazası nedeniyle de kırmızı bayrakla durduruldu.

Di Giannantonio başlangıçta köprücük kemiğini incitmiş gibi görünüyordu, ancak sağlık merkezinde yapılan kontrollerde vücudunda kırık olmadığı ortaya çıktı.

VR46 takım arkadaşı Marco Bezzecchi, Marquez'in kaza yaptığı 11. virajda kendisini yerde buldu.

Ducati'den Enea Bastianini seansın sonlarına doğru kaza yaparken, Takaaki Nakagami (LCR), Joan Mir (Honda), Pedro Acosta (Tech3), Augusto Fernandez (Tech3), Remy Gardner (Yamaha) ve Johann Zarco (LCR) da düşen sürücüler arasında yer aldı.

Güçlü bir ilk antrenman seansı geçiren Aprilia fabrikası sürücüsü Vinales, bitime 10 dakikadan az bir süre kala 1:19.622 yaptı ve tur rekoruyla zirvede yer aldı.

Şampiyona lideri Jorge Martin Pramac Ducati ile 0.340 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Miguel Oliveira Trackhouse Racing Aprilia ile üçüncü olurken, Alex Marquez Gresini Ducati ile dördüncü oldu.

Francesco Bagnaia Ducati fabrika ekibinden takım arkadaşı Bastianini'nin önünde beşinci olurken, Franco Morbidelli de Acosta'nın önünde yedinci oldu.

Di Giannantonio yaptığı kazaya ramen dokuzuncu, Brad Binder 10. oldu.

Marc Marquez, 13. olmasının ardından Q1'de piste çıkmak zorunda kalacak. 

Fabio Quartararo Yamaha'nın en iyi ismi olarak 14. olurken, 16. sırada yer alan Johann Zarco da Honda sürücüleri arasında en iyisiydi.

İkinci antrenman sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 26

1'19.622

   164.803 302
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 32

+0.340

1'19.962

 0.340 164.102 305
3 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 31

+0.362

1'19.984

 0.022 164.057 304
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 32

+0.407

1'20.029

 0.045 163.965 300
5 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 30

+0.439

1'20.061

 0.032 163.900 305
6 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 25

+0.463

1'20.085

 0.024 163.850 305
7 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 28

+0.464

1'20.086

 0.001 163.848 304
8 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 28

+0.520

1'20.142

 0.056 163.734 306
9 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 23

+0.658

1'20.280

 0.138 163.452 300
10 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 31

+0.662

1'20.284

 0.004 163.444 305
11 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 28

+0.663

1'20.285

 0.001 163.442 305
12 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+0.722

1'20.344

 0.059 163.322 301
13 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 7

+0.762

1'20.384

 0.040 163.241 300
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 30

+0.785

1'20.407

 0.023 163.194 303
15 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 26

+0.991

1'20.613

 0.206 162.777 299
16 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 27

+1.046

1'20.668

 0.055 162.666 300
17 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 32

+1.246

1'20.868

 0.200 162.264 300
18 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 29

+1.264

1'20.886

 0.018 162.228 298
19 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 26

+1.279

1'20.901

 0.015 162.198 304
20 Australia R. Gardner Yamaha Factory Racing 87 Yamaha 27

+1.783

1'21.405

 0.504 161.194 301
21 Germany S. Bradl HRC Test Team 6 Honda 30

+1.952

1'21.574

 0.169 160.860 300
22 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 26

+2.225

1'21.847

 0.273 160.323 300
23 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 0

 

      
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