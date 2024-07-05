MotoGP Almanya GP 2. antrenman: Vinales tur rekoruyla zirvede, Marquez büyük bir kaza yaptı

Sachsenring'de şartların yılın bu zamanı için beklenenden daha soğuk olması, cuma günü birden fazla kaza yaşanmasına yol açtı.

İlk seansta zaten büyük bir kaza yapan Gresini Ducati sürücüsü Marc Marquez, ikinci seansın henüz yedinci dakikasında büyük bir kaza yaptı.

Marquez virajdan çıkarken motosikletinin kaymasıyla kendisini sert şekilde yerde buldu.

Sadece altı turu tamamlayan Marquez, kontroller için sağlık merkezine gitti. İspanyol sürücünün iyi durumda olduğu açıklansa da, sol elinden bir parmağın kırıldığı ve hem kaburgalarında hem de sağ elinde bir miktar ağrı olduğu belirtildi.

Seans, VR46 Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio'nun 1. Virajdaki büyük kazası nedeniyle de kırmızı bayrakla durduruldu.

Di Giannantonio başlangıçta köprücük kemiğini incitmiş gibi görünüyordu, ancak sağlık merkezinde yapılan kontrollerde vücudunda kırık olmadığı ortaya çıktı.

VR46 takım arkadaşı Marco Bezzecchi, Marquez'in kaza yaptığı 11. virajda kendisini yerde buldu.

Ducati'den Enea Bastianini seansın sonlarına doğru kaza yaparken, Takaaki Nakagami (LCR), Joan Mir (Honda), Pedro Acosta (Tech3), Augusto Fernandez (Tech3), Remy Gardner (Yamaha) ve Johann Zarco (LCR) da düşen sürücüler arasında yer aldı.

Güçlü bir ilk antrenman seansı geçiren Aprilia fabrikası sürücüsü Vinales, bitime 10 dakikadan az bir süre kala 1:19.622 yaptı ve tur rekoruyla zirvede yer aldı.

Şampiyona lideri Jorge Martin Pramac Ducati ile 0.340 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Miguel Oliveira Trackhouse Racing Aprilia ile üçüncü olurken, Alex Marquez Gresini Ducati ile dördüncü oldu.

Francesco Bagnaia Ducati fabrika ekibinden takım arkadaşı Bastianini'nin önünde beşinci olurken, Franco Morbidelli de Acosta'nın önünde yedinci oldu.

Di Giannantonio yaptığı kazaya ramen dokuzuncu, Brad Binder 10. oldu.

Marc Marquez, 13. olmasının ardından Q1'de piste çıkmak zorunda kalacak.

Fabio Quartararo Yamaha'nın en iyi ismi olarak 14. olurken, 16. sırada yer alan Johann Zarco da Honda sürücüleri arasında en iyisiydi.

İkinci antrenman sonucu: