MotoGP Almanya GP: İlk antrenmanda Martin lider, Marquez kaza yaptı
MotoGP şampiyona lideri Jorge Martin, Almanya Grand Prix'sinde ilk antrenman seansını lider tamamladı.
Aprilia sürücüsü Espargaro geçtiğimiz hafta sonu Hollanda GP'sinde iki ağır kaza yapmış ve elini kırmıştı.
Sachsenring'deki ilk antrenmanda sürüş yapmaya çalışan Espargaro, elindeki ağrının hafta sonunun geri kalanına devam etmesini engelleyecek kadar büyük olması nedeniyle üç tur attı.
Bunun üzerine Espargaro hafta sonundan çekildi.
Pramac Ducati sürücüsü Martin, seansın son anlarında yeni yumuşak lastikle en hızlı tur denemesi yaptı ve 1:20.584'lük turuyla seansı zirvede noktaladı.
Gresini Ducati sürücüsü Marquez, seans içerisinde yaptığı kazaya rağmen Martin'in 0.150 saniye gerisinde ikinci oldu fakat en hızlı turunu orta hamurla attı.
Aprilia'dan Maverick Vinales 0.144 saniye geride ilk üçü tamamlarken, Miguel Oliveira Trackhouse Racing Aprilia ile dördüncü oldu.
Pedro Acosta, en iyi KTM sürücüsü olarak beşinci sırada yer alsa da, seans içerisinde bir de kaza yaptı.
Tech3'dan Augusto Fernandez, takım arkadaşı Acosta ile aynı 1:21.151'lik turu yaparak altıncı oldu.
Enea Bastianini fabrika Ducati'siyle yedinci olurken, ilk onu Alex Marquez (Gresini), son dünya şampiyonu Francesco Bagnaia (Ducati) ve Raul Fernandez (Trackhouse) tamamladı.
Fabio Quartararo en iyi Yamaha sürücüsü olarak 14. olurken, Takaaki Nakagami de en iyi Honda sürücüsü olarak 17. oldu.
Alex Rins'in sakatlığı nedeniyle Valencia 2022'den bu yana ilk MotoGP yarışına çıkan Remy Gardner, 22. oldu.
1. antrenman seansı sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|20
|
1'20.584
|162.836
|305
|2
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|17
|
+0.150
1'20.734
|0.150
|162.533
|300
|3
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|21
|
+0.294
1'20.878
|0.144
|162.244
|302
|4
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|22
|
+0.522
1'21.106
|0.228
|161.788
|301
|5
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|20
|
+0.567
1'21.151
|0.045
|161.698
|304
|6
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|22
|
+0.567
1'21.151
|0.000
|161.698
|299
|7
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|21
|
+0.627
1'21.211
|0.060
|161.579
|302
|8
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|24
|
+0.674
1'21.258
|0.047
|161.485
|299
|9
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|20
|
+0.713
1'21.297
|0.039
|161.408
|305
|10
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|22
|
+0.826
1'21.410
|0.113
|161.184
|299
|11
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|23
|
+1.005
1'21.589
|0.179
|160.830
|303
|12
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|21
|
+1.058
1'21.642
|0.053
|160.726
|300
|13
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|25
|
+1.061
1'21.645
|0.003
|160.720
|302
|14
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|17
|
+1.149
1'21.733
|0.088
|160.547
|301
|15
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|24
|
+1.153
1'21.737
|0.004
|160.539
|304
|16
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|19
|
+1.156
1'21.740
|0.003
|160.533
|297
|17
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|23
|
+1.543
1'22.127
|0.387
|159.776
|297
|18
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|24
|
+1.606
1'22.190
|0.063
|159.654
|299
|19
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|23
|
+1.660
1'22.244
|0.054
|159.549
|299
|20
|S. Bradl HRC Test Team
|6
|Honda
|23
|
+1.733
1'22.317
|0.073
|159.408
|299
|21
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|22
|
+1.943
1'22.527
|0.210
|159.002
|300
|22
|R. Gardner Yamaha Factory Racing
|87
|Yamaha
|26
|
+2.385
1'22.969
|0.442
|158.155
|297
|23
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|3
|
+12.318
1'32.902
|9.933
|141.245
|252
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