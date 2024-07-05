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Antrenman raporu
MotoGP Almanya GP

MotoGP Almanya GP: İlk antrenmanda Martin lider, Marquez kaza yaptı

MotoGP şampiyona lideri Jorge Martin, Almanya Grand Prix'sinde ilk antrenman seansını lider tamamladı.

Ezel Tan
Güncel:
Jorge Martin, Pramac Racing

Aprilia sürücüsü Espargaro geçtiğimiz hafta sonu Hollanda GP'sinde iki ağır kaza yapmış ve elini kırmıştı.

Sachsenring'deki ilk antrenmanda sürüş yapmaya çalışan Espargaro, elindeki ağrının hafta sonunun geri kalanına devam etmesini engelleyecek kadar büyük olması nedeniyle üç tur attı.

Bunun üzerine Espargaro hafta sonundan çekildi.

Pramac Ducati sürücüsü Martin, seansın son anlarında yeni yumuşak lastikle en hızlı tur denemesi yaptı ve 1:20.584'lük turuyla seansı zirvede noktaladı.

Gresini Ducati sürücüsü Marquez, seans içerisinde yaptığı kazaya rağmen Martin'in 0.150 saniye  gerisinde ikinci oldu fakat en hızlı turunu orta hamurla attı.

Aprilia'dan Maverick Vinales 0.144 saniye geride ilk üçü tamamlarken, Miguel Oliveira Trackhouse Racing Aprilia ile dördüncü oldu.

Pedro Acosta, en iyi KTM sürücüsü olarak beşinci sırada yer alsa da, seans içerisinde bir de kaza yaptı.

Tech3'dan Augusto Fernandez, takım arkadaşı Acosta ile aynı 1:21.151'lik turu yaparak altıncı oldu.

Enea Bastianini fabrika Ducati'siyle yedinci olurken, ilk onu Alex Marquez (Gresini), son dünya şampiyonu Francesco Bagnaia (Ducati) ve Raul Fernandez (Trackhouse) tamamladı.

Fabio Quartararo en iyi Yamaha sürücüsü olarak 14. olurken, Takaaki Nakagami de en iyi Honda sürücüsü olarak 17. oldu.

Alex Rins'in sakatlığı nedeniyle Valencia 2022'den bu yana ilk MotoGP yarışına çıkan Remy Gardner, 22. oldu.

1. antrenman seansı sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 20

1'20.584

   162.836 305
2 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 17

+0.150

1'20.734

 0.150 162.533 300
3 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 21

+0.294

1'20.878

 0.144 162.244 302
4 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 22

+0.522

1'21.106

 0.228 161.788 301
5 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 20

+0.567

1'21.151

 0.045 161.698 304
6 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 22

+0.567

1'21.151

 0.000 161.698 299
7 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 21

+0.627

1'21.211

 0.060 161.579 302
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 24

+0.674

1'21.258

 0.047 161.485 299
9 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 20

+0.713

1'21.297

 0.039 161.408 305
10 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 22

+0.826

1'21.410

 0.113 161.184 299
11 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 23

+1.005

1'21.589

 0.179 160.830 303
12 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 21

+1.058

1'21.642

 0.053 160.726 300
13 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 25

+1.061

1'21.645

 0.003 160.720 302
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 17

+1.149

1'21.733

 0.088 160.547 301
15 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 24

+1.153

1'21.737

 0.004 160.539 304
16 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 19

+1.156

1'21.740

 0.003 160.533 297
17 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 23

+1.543

1'22.127

 0.387 159.776 297
18 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 24

+1.606

1'22.190

 0.063 159.654 299
19 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 23

+1.660

1'22.244

 0.054 159.549 299
20 Germany S. Bradl HRC Test Team 6 Honda 23

+1.733

1'22.317

 0.073 159.408 299
21 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 22

+1.943

1'22.527

 0.210 159.002 300
22 Australia R. Gardner Yamaha Factory Racing 87 Yamaha 26

+2.385

1'22.969

 0.442 158.155 297
23 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 3

+12.318

1'32.902

 9.933 141.245 252
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