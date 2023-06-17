MotoGP Almanya: Bagnaia pole'de, Marquez 3 kez kaza yaptı

MotoGP gridi, sezonun 7. yarışı için Almanya'nın Sachsenring Pisti'ne geldi. Önde başlamanın çok önemli olduğu Sachsenring yarışı öncesinde sıralama seansı bugün gerçekleştirildi.

Islak-kuru koşullarda gerçekleştirilen heyecan dolu seansta pole pozisyonu Franceso Bagnaia'nın oldu. Gridde onun yanında Luca Marini ve Jack Miller yer alacak.

Sprint yarışı, bugün TSi 16.00'da başlayacak.

Yarış gridi:

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q1

Sıralama turlarının ilk bölümünde her zamanki gibi ilk iki antrenman seansının kombine derecelerinde ilk 10'a giremeyen 12 isim pistte olacaktı ancak iki eksiğimiz vardı: Joan Mir ve Alex Rins.

Mugello hafta sonunda yaptıkları kazalarda sakatlanan Mir-Rins ikilisi, bu hafta sonu yoklar. Dolayısıyla Q1'de 12 değil, 10 sürücü mücadele etti.

15 dakikalık Q1 seansında şu isimleri gördük: Marc Marquez, Brad Binder, Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio, Augusto Fernandez, Maverick Vinaşes, Takaaki Nakagami, Raul Fernandez, Jonas Folger.

Ring'in çevresinde sabah bolca yağmur yağdı ama bu seanstan 1 saat önce kadar durdu. Yağmur durmuş olsa da herkes yağmur lastikleriyle piste çıkmayı tercih etti zira pist hâlâ slick lastikler için fazla ıslaktı. Pistin bazı noktaları kuru olsa da bazı noktaları da ıslaktı.

Sürücülerin slick lastikli motosikletleri garajda onlar için hazır bir şekilde bekliyordu ama herkes yağmur lastikleri ile turluyordu.

Seansın ilk dakikalarından itibaren Marquez zirvede yer alıyordu. Morbidelli ikinciydi. Bitime 5 dakika kala ise Marquez kaza yaptı.

İspanyol sürücü son virajda lowside yaşadı ama durumu iyiydi ve hemen garajına koştu.

Seansın son dakikalarına girdiğimizde artık yumuşak lastikler daha hızlıydı. Nitekim Binder 1 saniye kadar daha hızlı bir turla geliyordu ve seansı zirvede de noktaladı.

Marc Marquez ise ikinci motosikletinde slick lastiklerle ikinci sırayı aldı. Böylelikle Binder ve Marquez Q2'ye kaldılar.

Q1 sonucu:

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2

Q1'den gelecek iki sürücünün de belli olmasıyla beraber, gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi.

Q2 seansında şu isimler mücadele etti: Franceso Bagnaia, Marco Bezzecchi, Aleix Espargaro, Marc Marquez, Johann Zarco, Jorge Martin, Fabio Quartararo, Luca Marini, Enea Bastianini, Brad Binder, Jack Miller, Alex Marquez.

Bu seansta artık herkes yumuşak lastikle pistteydi ve derecelerin büyük oranda geliştiğini gördük. İlk denemeler başlarken Marquez son virajda bir kez daha kaza yaptı ama bu sefer daha sert bir kazaydı, İspanyol sürücü highside yaşadı.

Marquez, ciddi bir kaza yapsa da motosikleti ve kendisini garaja getirmeyi başardı. Sonrasında Honda mekanikerleri Joan Mir'in yedek motosikletindeki ön kanat parçasını alarak, Marquez'in motosikletine taktılar ve kaza yapan motosikleti hazır hâle getirdiler!

Böylelikle Marquez seansa geri döndü. Marquez'in akabinde Bezzecchi de son virajda kaza yaptı. Bu yokuş yukarı, eğimli viraj sürücüleri oldukça zorluyordu.

Bitime 5 dakika kala Bagnaia 1:22.028 ile ilk sıradaydı. Onun 0.533 saniye gerisinde Jorge Martin ve Alex Marquez vardı.

Bitime 3 dakika kala ise son denemeler başladı ve zirvenin birçok kez değiştiğini gördük, Marquez ise bir kez daha kaza yaptı. Ardından Zarco da Şelale Virajı'nda kaza yaptı.

Bu yüzden birçok virajda sarı bayraklar vardı ve birçok derece iptal edildi. Kısacası son saniyelerde büyük bir karmaşa yaşandı. Martin ve Quartararo'nun derecesi silindi. Sıralama sürekli değişti.

Seansın sonunda ise sarı bayraklardan kurtulmayı başaran Bagnaia, 1:21.409 ile ilk sırada yer aldı. Böylelikle tüm bu karmaşadan sonra zirvedeki isim aynı kalmış oldu. İtalyan sürücü döndü dolaştı ama pole'ü bırakmadı.

Onun 0.078 arasında VR46 sürücüsü Marini vardı. Jack Miller ise 0.083 saniye geride ilk çizgiyi tamamladı.

Son saniyelerde kaza yapan Zarco dördüncü, bir başka kaza yapan isim Bezzecchi ise beşinciydi. Jorge Martin ise ikinci çizgiyi tamamladı.

Jorge Martin, Pramac Racing Fotoğraf: Alexander Trienitz

Sıralama seansı boyunca 3 kez kaza yapan Marquez yedinci sırayı alırken, kardeş Marquez sekizinciydi. Brad Binder ise dokuzuncu oldu.

Aleix Espargaro, Enea Bastianini ve Fabio Quartararo ise ilk 12'yi tamamladı.

Q2 sonucu: