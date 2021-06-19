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MotoGP / Almanya GP Haberler

MotoGP Almanya 3. antrenman: Quartararo en hızlısı, Vinales gerilerde kaldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Fabio Quartararo, MotoGP Almanya Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen yakın üçüncü antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

MotoGP Almanya 3. antrenman: Quartararo en hızlısı, Vinales gerilerde kaldı

Üçüncü antrenman seansının ilk bölümünde çok hızlı dereceler yoktu ve genelinde lider giden isim Honda sürücüsü Marc Marquez'di.

Cuma günkü ikinci seansta, yumuşak lastikle son bir zaman turu denemesi yapmayan Honda sürücüsü, üçüncü antrenman seansının başında 1:21.097'lik bir zaman turu yaparak zirveye çıkmayı başardı.

Marquez'in bu turu, Jack Miller'ın bitime 15 dakika kala attığı 1:20.526'lık zaman turuna kadar kimse tarafından geçilemedi.

Güçlü bir zaman turu kaydeden Ducati sürücüsünün bu turu, kısa bir süre sonra 1:20.348 yapan Yamaha fabrika takımı sürücüsü Fabio Quartararo tarafından geçildi.

Bu, Sachsenring tur rekoruna yakındı ve seansın kalan kısmında kendisini zaman tablosunun tepesinde tutması için yeterli oldu.

Birkaç dakika sonra, Quartararo'nun takım arkadaşı Vinales, ilk virajda kaza yaptı ve sıralama turlarının son bölümüne kalma şansını kaybetmiş oldu.

Bu, Yamaha garajının bir tarafında mutluluk varken, diğer tarafında hayal kırıklığı yaşandığı anlamına geliyordu.

Quartararo'nun en yakın takipçisi 1:20.404'lük zaman turuyla Avusturalyalı Miller olurken, bu turuyla Yamaha sürücüsünün sadece 0.056 saniye ardında kaldı. Miller'ın da sadece 0.029 saniye ardında Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco yer aldı.

Cuma gününün en hızlı ismi olan KTM sürücüsü Miguel Oliveira dördüncü olurken, Aprilia'dan Aleix Espargaro beşinci, Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin ise altıncı oldu.

Takaaki Nakagami, en iyi Honda sürücüsü olarak seansı yedinci sırada tamamlarken, ilk onu tamamlayan diğer sürücüler Ducati'den Francesco Bagnaia, Honda'dan Marc Marquez ve LCR'den Alex Marquez oldu.

Dünya Şampiyonu Joan Mir, Suzuki ile son bölüme kalmayı 0.025 s ile kaçırıp 11. olurken, onu takım arkadaşı Alex Rins, Vinales ve Petronas SRT'den Franco Morbidelli takip etti.

Bu hafta sonu iyi bir görüntü çizen Tech3 KTM sürücüsü Danilo Petrucci 0.555 saniye geride 15. olurken, Valentino Rossi de 0.613 saniye geride 16. oldu.

Son bölüme kalmayı başaramayan tek Honda sürücüsü olan Pol Espargaro son bölümde kaza yaptı ve seansı 19. sırada tamamlayabildi. KTM'den Brad Binder, takım arkadaşı Oliveira'nın iyi göründüğü günde ancak 18. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 24 1'20.348  
2 Australia Jack Miller Ducati 21 1'20.404 0.056
3 France Johann Zarco Ducati 22 1'20.433 0.085
4 Portugal Miguel Oliveira KTM 23 1'20.451 0.103
5 Spain Aleix Espargaro Aprilia 19 1'20.451 0.103
6 Spain Jorge Martin Ducati 21 1'20.501 0.153
7 Japan Takaaki Nakagami Honda 22 1'20.560 0.212
8 Italy Francesco Bagnaia Ducati 24 1'20.564 0.216
9 Spain Marc Marquez Honda 24 1'20.662 0.314
10 Spain Alex Marquez Honda 22 1'20.682 0.334
11 Spain Joan Mir Suzuki 20 1'20.707 0.359
12 Italy Franco Morbidelli Yamaha 23 1'20.749 0.401
13 Spain Maverick Viñales Yamaha 24 1'20.887 0.539
14 Spain Alex Rins Suzuki 22 1'20.889 0.541
15 Italy Danilo Petrucci KTM 23 1'20.903 0.555
16 Italy Valentino Rossi Yamaha 23 1'20.961 0.613
17 Italy Luca Marini Ducati 20 1'20.978 0.630
18 South Africa Brad Binder KTM 22 1'20.988 0.640
19 Spain Pol Espargaro Honda 19 1'21.270 0.922
20 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 19 1'21.415 1.067
21 Italy Enea Bastianini Ducati 17 1'21.447 1.099
22 Spain Iker Lecuona KTM 20 1'21.669 1.321
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