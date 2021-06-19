MotoGP Almanya 3. antrenman: Quartararo en hızlısı, Vinales gerilerde kaldı

Üçüncü antrenman seansının ilk bölümünde çok hızlı dereceler yoktu ve genelinde lider giden isim Honda sürücüsü Marc Marquez'di.

Cuma günkü ikinci seansta, yumuşak lastikle son bir zaman turu denemesi yapmayan Honda sürücüsü, üçüncü antrenman seansının başında 1:21.097'lik bir zaman turu yaparak zirveye çıkmayı başardı.

Marquez'in bu turu, Jack Miller'ın bitime 15 dakika kala attığı 1:20.526'lık zaman turuna kadar kimse tarafından geçilemedi.

Güçlü bir zaman turu kaydeden Ducati sürücüsünün bu turu, kısa bir süre sonra 1:20.348 yapan Yamaha fabrika takımı sürücüsü Fabio Quartararo tarafından geçildi.

Bu, Sachsenring tur rekoruna yakındı ve seansın kalan kısmında kendisini zaman tablosunun tepesinde tutması için yeterli oldu.

Birkaç dakika sonra, Quartararo'nun takım arkadaşı Vinales, ilk virajda kaza yaptı ve sıralama turlarının son bölümüne kalma şansını kaybetmiş oldu.

Bu, Yamaha garajının bir tarafında mutluluk varken, diğer tarafında hayal kırıklığı yaşandığı anlamına geliyordu.

Quartararo'nun en yakın takipçisi 1:20.404'lük zaman turuyla Avusturalyalı Miller olurken, bu turuyla Yamaha sürücüsünün sadece 0.056 saniye ardında kaldı. Miller'ın da sadece 0.029 saniye ardında Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco yer aldı.

Cuma gününün en hızlı ismi olan KTM sürücüsü Miguel Oliveira dördüncü olurken, Aprilia'dan Aleix Espargaro beşinci, Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin ise altıncı oldu.

Takaaki Nakagami, en iyi Honda sürücüsü olarak seansı yedinci sırada tamamlarken, ilk onu tamamlayan diğer sürücüler Ducati'den Francesco Bagnaia, Honda'dan Marc Marquez ve LCR'den Alex Marquez oldu.

Dünya Şampiyonu Joan Mir, Suzuki ile son bölüme kalmayı 0.025 s ile kaçırıp 11. olurken, onu takım arkadaşı Alex Rins, Vinales ve Petronas SRT'den Franco Morbidelli takip etti.

Bu hafta sonu iyi bir görüntü çizen Tech3 KTM sürücüsü Danilo Petrucci 0.555 saniye geride 15. olurken, Valentino Rossi de 0.613 saniye geride 16. oldu.

Son bölüme kalmayı başaramayan tek Honda sürücüsü olan Pol Espargaro son bölümde kaza yaptı ve seansı 19. sırada tamamlayabildi. KTM'den Brad Binder, takım arkadaşı Oliveira'nın iyi göründüğü günde ancak 18. olabildi.

Seans sonucu: