MotoGP Almanya 3. antrenman: Marc Marquez zirvede, kardeşi takipte!
Sıralama turlarından hemen önce sonlanan antrenman seansının lideri, Sachsenring'i çok seven Marc Marquez.
Hafta sonu boyunca sürecek yağmurlar, 3. antrenman seansını da etkiledi, dolayısıyla seansın neredeyse tamamı yağmur lastikleriyle geçildi.
Hem yağmuru, hem de Sachsenring'i çok seven Marc Marquez, tur zamanlarının yaklaşık 10 saniye yavaş kaldığı seansta 1.29.269 ile en hızlı dereceyi elde etmeyi başardı.
Altı kez dünya şampiyonu, seans esnasında hem Kalex şasisini, hem de orijinal Honda şasisini kullandı.
İkinci sırada Marc'ın kardeşi Alex Marquez yer alırken, Marc'ın dün korkutucu bir temas yaşadığı ve ufak bir atışmaya girdiği Johann Zarco üçüncüydü. Bu üçlüyü sadece 0.091 saniye ayırdı.
Dünün lideri Marco Bezzecchi dördüncü, Jack Miller beşinci, sakatlığına rağmen etkileyici bir hafta sonu geçiren Aleix Espargaro altıncı sıradaydı.
Çaylak sezonunda etkilemeye devam eden Augusto Fernandez yedinci, şampiyona lideri Francesco Bagnaia sekizinci, bir kez daha Fabio Quartararo'nun önünde yer alan Franco Morbidelli dokuzuncu sıradaydı.
İlk onu Jorge Martin tamamlarken, Brad Binder 14, Quartararo ise 17. sırada kalarak hayal kırıklığı yaşadı.
MotoGP Almanya - 3. antrenman seansı sonuç tablosu
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Repsol Honda (RC213V)
|1'29.269s
|2
|Alex Marquez
|SPA
|Gresini Ducati (GP22)
|+0.028s
|3
|Johann Zarco
|FRA
|Pramac Ducati (GP23)
|+0.091s
|4
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Mooney VR46 Ducati (GP22)
|+0.390s
|5
|Jack Miller
|AUS
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.531s
|6
|Aleix Espargaro
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP23)
|+0.556s
|7
|Augusto Fernandez
|SPA
|Tech3 GASGAS (RC16)*
|+0.576s
|8
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP23)
|+0.640s
|9
|Franco Morbidelli
|ITA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.704s
|10
|Jorge Martin
|SPA
|Pramac Ducati (GP23)
|+0.720s
|11
|Maverick Viñales
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP23)
|+0.743s
|12
|Miguel Oliveira
|POR
|RNF Aprilia (RS-GP22)
|+0.755s
|13
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Gresini Ducati (GP22)
|+0.801s
|14
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.848s
|15
|Luca Marini
|ITA
|Mooney VR46 Ducati (GP22)
|+1.221s
|16
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.390s
|17
|Raul Fernandez
|SPA
|RNF Aprilia (RS-GP22)
|+1.627s
|18
|Takaaki Nakagami
|JPN
|LCR Honda (RC213V)
|+1.660s
|19
|Enea Bastianini
|ITA
|Ducati Lenovo (GP23)
|+1.786s
|20
|Jonas Folger
|GER
|Tech3 GASGAS (RC16)
|+1.966s
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