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MotoGP Almanya 3. antrenman: Marc Marquez zirvede, kardeşi takipte!

Sıralama turlarından hemen önce sonlanan antrenman seansının lideri, Sachsenring'i çok seven Marc Marquez.

Altay Gök
Ekleyen:
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Hafta sonu boyunca sürecek yağmurlar, 3. antrenman seansını da etkiledi, dolayısıyla seansın neredeyse tamamı yağmur lastikleriyle geçildi.

Hem yağmuru, hem de Sachsenring'i çok seven Marc Marquez, tur zamanlarının yaklaşık 10 saniye yavaş kaldığı seansta 1.29.269 ile en hızlı dereceyi elde etmeyi başardı.

Altı kez dünya şampiyonu, seans esnasında hem Kalex şasisini, hem de orijinal Honda şasisini kullandı.

İkinci sırada Marc'ın kardeşi Alex Marquez yer alırken, Marc'ın dün korkutucu bir temas yaşadığı ve ufak bir atışmaya girdiği Johann Zarco üçüncüydü. Bu üçlüyü sadece 0.091 saniye ayırdı.

Dünün lideri Marco Bezzecchi dördüncü, Jack Miller beşinci, sakatlığına rağmen etkileyici bir hafta sonu geçiren Aleix Espargaro altıncı sıradaydı.

Çaylak sezonunda etkilemeye devam eden Augusto Fernandez yedinci, şampiyona lideri Francesco Bagnaia sekizinci, bir kez daha Fabio Quartararo'nun önünde yer alan Franco Morbidelli dokuzuncu sıradaydı. 

İlk onu Jorge Martin tamamlarken, Brad Binder 14, Quartararo ise 17. sırada kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

 

MotoGP Almanya - 3. antrenman seansı sonuç tablosu

1 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 1'29.269s
2 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.028s
3 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +0.091s
4 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.390s
5 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.531s
6 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.556s
7 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +0.576s
8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.640s
9 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.704s
10 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +0.720s
11 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.743s
12 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) +0.755s
13 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.801s
14 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.848s
15 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +1.221s
16 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.390s
17 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +1.627s
18 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.660s
19 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +1.786s
20 Jonas Folger GER Tech3 GASGAS (RC16) +1.966s
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