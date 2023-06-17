MotoGP Almanya 3. antrenman: Marc Marquez zirvede, kardeşi takipte!

Hafta sonu boyunca sürecek yağmurlar, 3. antrenman seansını da etkiledi, dolayısıyla seansın neredeyse tamamı yağmur lastikleriyle geçildi.

Hem yağmuru, hem de Sachsenring'i çok seven Marc Marquez, tur zamanlarının yaklaşık 10 saniye yavaş kaldığı seansta 1.29.269 ile en hızlı dereceyi elde etmeyi başardı.

Altı kez dünya şampiyonu, seans esnasında hem Kalex şasisini, hem de orijinal Honda şasisini kullandı.

İkinci sırada Marc'ın kardeşi Alex Marquez yer alırken, Marc'ın dün korkutucu bir temas yaşadığı ve ufak bir atışmaya girdiği Johann Zarco üçüncüydü. Bu üçlüyü sadece 0.091 saniye ayırdı.

Dünün lideri Marco Bezzecchi dördüncü, Jack Miller beşinci, sakatlığına rağmen etkileyici bir hafta sonu geçiren Aleix Espargaro altıncı sıradaydı.

Çaylak sezonunda etkilemeye devam eden Augusto Fernandez yedinci, şampiyona lideri Francesco Bagnaia sekizinci, bir kez daha Fabio Quartararo'nun önünde yer alan Franco Morbidelli dokuzuncu sıradaydı.

İlk onu Jorge Martin tamamlarken, Brad Binder 14, Quartararo ise 17. sırada kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

MotoGP Almanya - 3. antrenman seansı sonuç tablosu

1 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 1'29.269s 2 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.028s 3 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +0.091s 4 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.390s 5 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.531s 6 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.556s 7 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +0.576s 8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.640s 9 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.704s 10 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +0.720s 11 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.743s 12 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) +0.755s 13 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.801s 14 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.848s 15 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +1.221s 16 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.390s 17 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +1.627s 18 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.660s 19 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +1.786s 20 Jonas Folger GER Tech3 GASGAS (RC16) +1.966s