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MotoGP / Almanya GP Antrenman raporu

MotoGP Almanya 3. antrenman: Bagnaia, tur rekoruyla lider

Francesco Bagnaia, Sachsenring'de gerçekleştirilecek Almanya yarışı öncesinde 3. antrenman seansını tur rekoruyla zirvede tamamlarken, Fabio Quartararo seansın sonunda kask vizörü kırılmasına rağmen sıralamalarda Q2'de yer alabileceği bir derece elde etmeyi başardı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
MotoGP Almanya 3. antrenman: Bagnaia, tur rekoruyla lider
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35 dakikalık son antrenman seansının başlangıcında koşullar mükemmeldi ve seans içerisinde genel derecelere baktığımızda sürücüler derecelerini iyileştirmeyi başardı.

Cuma günü en hızlı isim olan Bagnaia, 1:20.690 ile seansın başında yine en hızlı isimdi. Tur zamanları, seansın ikinci yarısında KTM'den Miguel Oliveira'nın derecesiyle gelişmeye başladı.

1:20.554 elde eden Portekizli sürücü liderliğe yükselirken, dünkü dereceler de dikkate alındığında 17. sıradan 10. sıraya yükselmiş oldu. Suzuki'den Joan Mir, çok geçmeden 1:20.549 yaparak onu geçti.

Birkaç dakika sonra ise bu sefer Aprilia'dan Aleix Espargaro yumuşak lastiklerle 1:20.013 yaparken ardından 1:20.007 ile derecesini daha da ileriye taşıdı. Espargaro, ikinci hızlı turunda son virajda Franco Morbidelli'nin kendisini yavaşlatmasından şikayet etti ve bu olay inceleme altına alındı.

Espargaro'nun arkasından Bagnaia hızlı sektör zamanlarıyla geldi ve 1:19.833 ile Sachsenring'de 1:20 altına inen ilk isim oldu.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati sürücüsü son 10 dakikada yüksek performansını sürdürdü ve 1:19.765'lik derecesiyle seansın ve pistin en hızlı turunu attı.

Espargaro derecesini iyileştirdi ancak Bagnaia'nın 0.064 sn gerisinde 2. oldu.

Ducati'den Jack Miller, 1:19.873 ile 3. sırada yer alırken onu Pramac Ducati'den Johann Zarco ve Jorge Martin takip ettiler.  İlk 5 böylece 1:19'lu derecelere inmeyi başardılar.

Son şampiyon Fabio Quartararo için tuhaf bir seans oldu. Yamaha sürücüsü Bagnaia'nın derecesini zorlayabilecek gibiydi.

Ancak hızlı turunda Alex Marquez kaza yaptı. Bu kazanın ardından Quartararo, yavaşlarken arkasına baktı ancak o esnada kask vizörü çıktı.

Quartararo son bir kez daha tur atmak için vizörünü takmaya çalıştı ancak bunu başaramadı ve pite dönmek zorunda kaldı.

Son anlarda LCR Honda'dan Takaaki Nakagami'nin 1. virajda yaptığı kaza Quartararo için faydalı oldu çünkü bu yüzden pist üstündeki isimler derecelerini geliştiremediler.

Quartararo bu sayede seansı 6. sırada tamamladı ve Q2'ye geçme hakkını elde etti. Onu Suzuki'den Joan Mir takip ederken Luca Marini, dünkü hızlı turu sayesinde genel sıralamada 8. sırada kalarak Q2'ye geçme hakkını elde etti. 

Oliveira, başlangıçta ilk 10'da yer alabilecek dereceyi elde etmişti ancak seans sonunda en hızlı derecelerde 11. sıraya geriledi ve doğrudan Q2'ye geçme hakkını kaybetti.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP Almanya - 3. antrenman sonucu

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 20 1'19.765    
2 Spain Aleix Espargaro Aprilia 20 1'19.829 0.064 0.064
3 Australia Jack Miller Ducati 23 1'19.873 0.108 0.044
4 France Johann Zarco Ducati 22 1'19.959 0.194 0.086
5 Spain Jorge Martin Ducati 20 1'19.969 0.204 0.010
6 France Fabio Quartararo Yamaha 23 1'20.038 0.273 0.069
7 Spain Joan Mir Suzuki 21 1'20.098 0.333 0.060
8 Japan Takaaki Nakagami Honda 21 1'20.181 0.416 0.083
9 Spain Maverick Viñales Aprilia 18 1'20.245 0.480 0.064
10 Portugal Miguel Oliveira KTM 21 1'20.265 0.500 0.020
11 Italy Marco Bezzecchi Ducati 16 1'20.408 0.643 0.143
12 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 21 1'20.437 0.672 0.029
13 Spain Pol Espargaro Honda 20 1'20.456 0.691 0.019
14 South Africa Brad Binder KTM 21 1'20.529 0.764 0.073
15 Italy Luca Marini Ducati 23 1'20.588 0.823 0.059
16 Australia Remy Gardner KTM 21 1'20.588 0.823 0.000
17 Spain Alex Rins Suzuki 20 1'20.613 0.848 0.025
18 Italy Enea Bastianini Ducati 20 1'20.647 0.882 0.034
19 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 24 1'20.659 0.894 0.012
20 South Africa Darryn Binder Yamaha 22 1'20.696 0.931 0.037
21 Germany Stefan Bradl Honda 23 1'20.773 1.008 0.077
22 Italy Franco Morbidelli Yamaha 21 1'20.821 1.056 0.048
23 Spain Alex Marquez Honda 20 1'21.037 1.272 0.216
24 Spain Raul Fernandez KTM 22 1'21.307 1.542 0.270
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