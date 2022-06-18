MotoGP Almanya 3. antrenman: Bagnaia, tur rekoruyla lider

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35 dakikalık son antrenman seansının başlangıcında koşullar mükemmeldi ve seans içerisinde genel derecelere baktığımızda sürücüler derecelerini iyileştirmeyi başardı.

Cuma günü en hızlı isim olan Bagnaia, 1:20.690 ile seansın başında yine en hızlı isimdi. Tur zamanları, seansın ikinci yarısında KTM'den Miguel Oliveira'nın derecesiyle gelişmeye başladı.

1:20.554 elde eden Portekizli sürücü liderliğe yükselirken, dünkü dereceler de dikkate alındığında 17. sıradan 10. sıraya yükselmiş oldu. Suzuki'den Joan Mir, çok geçmeden 1:20.549 yaparak onu geçti.

Birkaç dakika sonra ise bu sefer Aprilia'dan Aleix Espargaro yumuşak lastiklerle 1:20.013 yaparken ardından 1:20.007 ile derecesini daha da ileriye taşıdı. Espargaro, ikinci hızlı turunda son virajda Franco Morbidelli'nin kendisini yavaşlatmasından şikayet etti ve bu olay inceleme altına alındı.

Espargaro'nun arkasından Bagnaia hızlı sektör zamanlarıyla geldi ve 1:19.833 ile Sachsenring'de 1:20 altına inen ilk isim oldu.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati sürücüsü son 10 dakikada yüksek performansını sürdürdü ve 1:19.765'lik derecesiyle seansın ve pistin en hızlı turunu attı.

Espargaro derecesini iyileştirdi ancak Bagnaia'nın 0.064 sn gerisinde 2. oldu.

Ducati'den Jack Miller, 1:19.873 ile 3. sırada yer alırken onu Pramac Ducati'den Johann Zarco ve Jorge Martin takip ettiler. İlk 5 böylece 1:19'lu derecelere inmeyi başardılar.

Son şampiyon Fabio Quartararo için tuhaf bir seans oldu. Yamaha sürücüsü Bagnaia'nın derecesini zorlayabilecek gibiydi.

Ancak hızlı turunda Alex Marquez kaza yaptı. Bu kazanın ardından Quartararo, yavaşlarken arkasına baktı ancak o esnada kask vizörü çıktı.

Quartararo son bir kez daha tur atmak için vizörünü takmaya çalıştı ancak bunu başaramadı ve pite dönmek zorunda kaldı.

Son anlarda LCR Honda'dan Takaaki Nakagami'nin 1. virajda yaptığı kaza Quartararo için faydalı oldu çünkü bu yüzden pist üstündeki isimler derecelerini geliştiremediler.

Quartararo bu sayede seansı 6. sırada tamamladı ve Q2'ye geçme hakkını elde etti. Onu Suzuki'den Joan Mir takip ederken Luca Marini, dünkü hızlı turu sayesinde genel sıralamada 8. sırada kalarak Q2'ye geçme hakkını elde etti.

Oliveira, başlangıçta ilk 10'da yer alabilecek dereceyi elde etmişti ancak seans sonunda en hızlı derecelerde 11. sıraya geriledi ve doğrudan Q2'ye geçme hakkını kaybetti.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP Almanya - 3. antrenman sonucu