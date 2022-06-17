MotoGP Almanya 2. antrenman: Bagnaia lider, Ducati 1-2-3!

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Sabah gerçekleştirilen 45 dakikalık ilk antrenman seansının zirvesinde yer alan Ducati'nin Almanya'daki hakimiyeti, Bagnaia'nin 1:20.018'le en hızlı zamanı yaptığı ve tur rekorunu kırdı öğleden sonraki seansta da devam etti.

Cuma sabahı Jack Miller'in kaydettiği en hızlı tur olan 1:21.479'luk derece, ilk beş dakikanın ardından pek çok kişi tarafından geride bırakıldı.

Pramac sürücüsü Jorge Martin, 1:21.296'lık derecesiyle ilk bölümde zirveye yerleşirken, sonrasında KTM sürücüsü Miguel Oliveira'dan 1:21.166 geldi.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, önce 1:21.136 sonra da 1:20.789'luk bir tur zamanı çıkarmasının ardından 1:21'in altına inen ilk isim oldu.

Bu derece uzun süre zirvede kalsa da, son anlarda peş peşe hızlı turlar geldi ve Miller 1:20.211 yaparak zaman tablosunda zirveye yükseldi.

Son sözü yumuşak lastiklerle en hızlı denemesi yapan Bagnaia söyledi ve önce 1:20.132, sonra da 1:20.018 yaparak günü zirvede kapattı.

Son anlarda VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini tempoyu iyice yükseltip 1:20.133 yaptı ve 0.115 saniye geride ikinci oldu.

Onu sadece 0.078 saniye geriden Miller takip ederken, Aleix Espargaro dördüncü sırada yer aldı.

Pramac sürücüleri Johann Zarco ve Martin'in ilk altıyı tamamladığı seansta Fabio Quartararo yedinci olurken, Maverick Vinales sekizinci oldu ve ilk ona girdi.

Gresini'nin çaylak ismi Fabio Di Giannantonio, en iyi Suzuki sürücüsü olan Joan Mir'in önünde dokuzuncu sırada yer aldı.

Sol elinde kırık olan Alex Rins günü 11. sırada tamamladı ve ilk onu sadece 0.017 saniye ile kaçırmış oldu.

İspanyol sürücüyü sırasıyla LCR Honda'dan Takaaki Nakagami ve Gresini'den Enea Bastianini takip etti.

Almanya'daki üçüncü MotoGP antrenman seansı cumartesi günü TSi 10:55'te başlayacak.

Seans sonucu: