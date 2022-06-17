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MotoGP Almanya 2. antrenman: Bagnaia lider, Ducati 1-2-3!

Francesco Bagnaia, MotoGP Almanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP Almanya 2. antrenman: Bagnaia lider, Ducati 1-2-3!
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Sabah gerçekleştirilen 45 dakikalık ilk antrenman seansının zirvesinde yer alan Ducati'nin Almanya'daki hakimiyeti, Bagnaia'nin 1:20.018'le en hızlı zamanı yaptığı ve tur rekorunu kırdı öğleden sonraki seansta da devam etti.

Cuma sabahı Jack Miller'in kaydettiği en hızlı tur olan 1:21.479'luk derece, ilk beş dakikanın ardından pek çok kişi tarafından geride bırakıldı.

Pramac sürücüsü Jorge Martin, 1:21.296'lık derecesiyle ilk bölümde zirveye yerleşirken, sonrasında KTM sürücüsü Miguel Oliveira'dan 1:21.166 geldi.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, önce 1:21.136 sonra da 1:20.789'luk bir tur zamanı çıkarmasının ardından 1:21'in altına inen ilk isim oldu.

Bu derece uzun süre zirvede kalsa da, son anlarda peş peşe hızlı turlar geldi ve  Miller 1:20.211 yaparak zaman tablosunda zirveye  yükseldi.

Son sözü yumuşak lastiklerle en hızlı denemesi yapan Bagnaia söyledi ve önce 1:20.132, sonra da 1:20.018 yaparak günü zirvede kapattı.

Son anlarda VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini tempoyu iyice yükseltip 1:20.133 yaptı ve 0.115 saniye geride ikinci oldu.

Onu sadece 0.078 saniye geriden Miller takip ederken, Aleix Espargaro dördüncü sırada yer aldı.

Pramac sürücüleri Johann Zarco ve Martin'in ilk altıyı tamamladığı seansta Fabio Quartararo yedinci olurken, Maverick Vinales sekizinci oldu ve ilk ona girdi.

Gresini'nin çaylak ismi Fabio Di Giannantonio, en iyi Suzuki sürücüsü olan Joan Mir'in önünde dokuzuncu sırada yer aldı.

Sol elinde kırık olan Alex Rins günü 11. sırada tamamladı ve ilk onu sadece 0.017 saniye ile kaçırmış oldu.

İspanyol sürücüyü sırasıyla LCR Honda'dan Takaaki Nakagami ve Gresini'den Enea Bastianini takip etti.

Almanya'daki üçüncü MotoGP antrenman seansı cumartesi günü TSi 10:55'te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 23 1'20.018  
2 Italy Luca Marini Ducati 20 1'20.133 0.115
3 Australia Jack Miller Ducati 22 1'20.211 0.193
4 Spain Aleix Espargaro Aprilia 22 1'20.219 0.201
5 France Johann Zarco Ducati 26 1'20.264 0.246
6 Spain Jorge Martin Ducati 23 1'20.275 0.257
7 France Fabio Quartararo Yamaha 22 1'20.399 0.381
8 Spain Maverick Viñales Aprilia 22 1'20.478 0.460
9 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 18 1'20.545 0.527
10 Spain Joan Mir Suzuki 24 1'20.574 0.556
11 Spain Alex Rins Suzuki 19 1'20.591 0.573
12 Japan Takaaki Nakagami Honda 24 1'20.616 0.598
13 Italy Enea Bastianini Ducati 19 1'20.747 0.729
14 Spain Pol Espargaro Honda 20 1'20.816 0.798
15 Italy Franco Morbidelli Yamaha 21 1'20.856 0.838
16 Italy Marco Bezzecchi Ducati 22 1'20.866 0.848
17 Portugal Miguel Oliveira KTM 24 1'20.915 0.897
18 Spain Alex Marquez Honda 25 1'21.053 1.035
19 South Africa Darryn Binder Yamaha 22 1'21.113 1.095
20 Germany Stefan Bradl Honda 25 1'21.117 1.099
21 South Africa Brad Binder KTM 20 1'21.268 1.250
22 Australia Remy Gardner KTM 21 1'21.303 1.285
23 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 21 1'21.776 1.758
24 Spain Raul Fernandez KTM 20 1'21.820 1.802
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