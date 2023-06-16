MotoGP Almanya 1. antrenman: Zarco son dakikada liderliği aldı, Marquez ikinci

Hafta sonu boyunca değişken koşullar bekleniyordu, bu beklentiler henüz ilk antrenman seansında gerçeğe dönüştü diyebiliriz; nitekim seansın ortasına doğru pistte hafif bir yağmur geçişi gerçekleşti.

Neyse ki pist yağmurdan fazla etkilenmedi ve seansın sonlarına doğru pist eski haline döndü, dolayısıyla tüm sürücülerin son dakikalarda derecelerini geliştirme imkanı oldu.

Seansın ilk beş dakikasında yine Ducati sürücüleri öne çıktı, Johann Zarco 1.22.458 ile perdeyi aralayan isimdi.

Zirve kısa süre sonra el değiştirdi ve önce 1.21.800, sonra da 1.21.636 yapan Takaaki Nakagami liderliğe yükseldi.

Sekizinci dakikada Zarco'nun takım arkadaşı Jorge Martin 1.21.596 ile sahneye çıktı ve liderliği Nakagami'den almayı başardı.

Martin'in liderliği uzun sürmedi, nitekim bu kez 1.21.574 ile gelen Marc Marquez ilk sırayı almıştı. Liderliğe rağmen 7. virajda epey zorlanan Marquez'in Honda ile sorunları devam etmekteydi.

Marquez'in liderliği aldığı dakikalarda ilk virajda sıkıntı yaşayan Aleix Espargaro kendini hafifçe yerde buldu. Mugello'daki topuk sakatlığı devam eden Espargaro, buna rağmen ilerleyen dakikalarda seansa dönmeyi başardı.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Seansın 10. dakikasında 1.21.453 ile zirve yeniden Martin'e geçti, kısa süre sonra ise yağmur başladı ve pist boşaldı.

Bitime yedi dakika kala yağmur dindi, koşullar iyileşti ve sürücüler yeniden piste çıktı.

Liderlik henüz ilk turda 1.21.431 ile Espargaro'ya geçti, kısa bir süre sonra Fabio di Giannantonio 1.21.278 yaparak zirveyi aldı.

Seansın son dakikasına girilirken 1.20.854 ile Marc Marquez ilk sıraya yükseldi, ancak son sözü 1.20.702 ile Zarco söyledi ve damalı bayrağı zirvede görmeyi başardı!

İlk üçü Espargaro tamamlarken, Alex Marquez dördüncü, son saniyelerde kaza yapan Martin beşinci, yine aynı anlarda kaza yapan Fabio Quartararo altıncıydı.

En iyi KTM yedinci sıradaki Brad Binder olurken, Francesco Bagnaia sekizinci, son dakikalarda gerileyen Di Giannantonio dokuzuncu sıradaydı.

İlk onu Marco Bezzecchi tamamlarken, Maverick Vinales 13, Jack Miller 14, Enea Bastianini 17. sıralarla yetindiler.

MotoGP Almanya - 1. antrenman sonuç tablosu