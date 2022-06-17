MotoGP Almanya 1. antrenman: Miller, Bagnaia'nın 0.015 saniye önünde en hızlısı

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Sachsenring'de bu hafta sonu bir dönem kapanıyor çünkü 2013'ten bu yana yapılan tüm Sachsenring yarışlarını kazanan Marc Marquez, sağ kolundan dördüncü kez ameliyat olmasının ardından bu hafta sonu piste çıkamayacak ve bundan ötürü yıllar sonra yarışı başka bir isim kazanacak.

Geçen yıl Sachsenring'de pole pozisyonunu kazanan Johann Zarco, ilk antrenman seansının başlangıcına en hızlı olan isimdi.

İlk bölümde dereceler 1:22'lerdeydi, sonrasında 1:21'lere indi ve bitime yarım saatten az bir süre kala Ducati sürücü Jack Miller'dan 1:21.479 geldi.

Bu derece, seansın kalan bölümünde kimse tarafından geçilemedi ve gelecek yıl için KTM'le anlaşan Avustralyalı sürücü, seansı lider tamamlayan isim oldu.

Seans içerisinde üç ayrı olay vardı. RNF Racing'den Andrea Dovizioso kendisini yerde bulurken, daha sonra Pol Espargaro iki kez kaza yaptı.

Ayrıca Barselona'da Takaaki Nakagami'nin kendisine çarpmasıyla düşen ve bileğini kıran Alex Rins de ilk virajda yerde kaldı.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team bike Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son bölümde kimsenin yeni lastiklere geçmemesiyle Miller'ı geçebilen bir isim yoktu fakat grup birbirine çok yakındı.

Avustralyalı sürücünün takım arkadaşı Francesco Bagnaia sadece 0.015 saniye geride ikinci olurken, son şampiyon ve şampiyona lideri Fabio Quartararo 0.078 saniye geride üçüncü oldu.

Zarco, derecelerin gelişmesiyle 0.176 saniye geride dördüncü olurken, onu 0.005 saniye geriden Takaaki Nakagami takip etti.

Yakın geçen seansta Aleix Espargaro, Nakagami'nin 0.005 saniye gerisinde altıncı olurken, bu üç isim 0.019 saniye içerisinde dizilmiş oldu.

Son yarışlarda çıkışa geçen Luca Marini yedinci, kaza yapmasına rağmen iyi bir seans çıkaran Dovizioso ise sekizinci oldu.

Barselona yarışının ardından bileğinden ameliyat olan Jorge Martin, LCR Honda'dan Alex Marquez'in önünde dokuzuncu oldu.

Maverick Vinales, yeni bir aero kaplama denediği seansta Aprilia ile 11. olurken, Pol Espargaro kaza sonrası Suzuki'den Joan Mir ve Morbidelli'nin önünde 12. oldu.

Brad Binder, Gresini sürücüleri Enea Bastianini ve Fabio Di Giannantonio'nun önünde 15. olurken, Rins de 19. sırada yer aldı

Almanya'daki ikinci seans TSi 15:10'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu