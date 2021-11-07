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MotoGP / Algarve GP Haberler

MotoGP Algarve: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bagnaia rahat kazandı!

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2021 MotoGP sezonunun 17. yarışı olan Algarve Grand Prix’sini fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia domine ederek kazandı.

MotoGP Algarve: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bagnaia rahat kazandı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, startta takım arkadaşı Jack Miller’a geçilerek ikinciliğe geriledi ancak ilk virajın çıkışında yerini geri almayı başardı.

Üçüncü sıradan başlayan Suzuki sürücüsü Joan Mir ise yerini korudu ve ilk tur bitmeden Miller’ı geçerek ikinciliğe yükseldi. Ancak Tech3 KTM sürücüsü Danilo Petrucci kaza yaparak ilk turda yarış dışı kaldı. Ayrıca ilk turlarda Aprilia’dan Aleix Espargaro da düşerek yarışı tamamlayamadı.

Şampiyonluğunu ilan eden Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo yarışa 7. sıradan başladı ve ilk turun bitiminde 6. sırada yer aldı. İlk turda en çok sıra kazanan isim ile 17.’likten 10.’luğa yükselen yerel kahraman Miguel Oliveira oldu.

Bitime 22 tur kala Jorge Martin’i geçmeyi başaran Alex Marquez 4. sıraya yükseldi ve Martin, Quartararo’nun da baskısı altına girdi.

Bu noktadan sonra yarış biraz daha durağan hale geldi ancak bitime 14 tur kala Miller’ı geçmeyi başaran Marquez 3. sıraya yükseldi.

Bir tur sonra ise Quartararo hata yaparak Johann Zarco’ya geçildi ve 7. sıraya geriledi.

Bagnaia yarışın ortalarına doğru farkı yavaş yavaş açmaya başladı ve 2 saniyenin üzerine çıkardı.

Beşincilik için verilen kıyasıya mücadelede ise Martin, Zarco, Quartararo ve Pol Espargaro harika şekilde savaşıyordu. Ancak bitime 5 tur kala kaza yapan şampiyon Quartararo yarış dışı kaldı.

Aynı turda Marquez’i geçen Miller da 3. sıraya yeniden yükseldi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team race start

Francesco Bagnaia, Ducati Team race start

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak bitime 3 tur kala kazaya karışan Oliveira ve Iker Lecuona’nın kazası sebebiyle kırmızı bayraklarla yarış sonlandırıldı ve yarışın galibi Bagnaia oldu. Kazaya karışan iki sürücünün de durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yarışın ilk bölümünde Bagnaia’yı yakından takip eden ancak sonrasında rakibinden koparak yalnız bir yarış geçiren 2020 şampiyonu Mir ikinci oldu.

Harika geçen üçüncülük mücadelesini kazanan isim ise Miller oldu. Bu sonuçla beraber Ducati, markalar şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Alex Marquez, ağabeyi Marc’ın yokluğunu hissettirmeyecek bir yarış çıkardı ve podyumu kılpayı kaçırarak dördüncü sırada finiş gördü.

Beşinci sıra, son turlardaki yükselişiyle beraber Zarco’ya giderken, yine aynı şekilde son bölümde atağa kalkan Pol Espargaro altıncı oldu.

Martin son bölümde tempo kaybederek yedinci sıranın sahibi olurken, Alex Rins sekizinci, Enea Bastianini dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isim ise Brad Binder oldu.

Puan almayı başaran diğer isimler ise Takaaki Nakagami, Luca Marini, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso ve Stefan Bradl oldu.

Sezonun son yarışı 14 Kasım’da Valencia’da gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 23 38'17.720    
2 Spain Joan Mir Suzuki 23 38'20.198 2.478 2.478
3 Australia Jack Miller Ducati 23 38'24.122 6.402 3.924
4 Spain Alex Marquez Honda 23 38'24.173 6.453 0.051
5 France Johann Zarco Ducati 23 38'25.602 7.882 1.429
6 Spain Pol Espargaro Honda 23 38'27.293 9.573 1.691
7 Spain Jorge Martin Ducati 23 38'27.864 10.144 0.571
8 Spain Alex Rins Suzuki 23 38'28.462 10.742 0.598
9 Italy Enea Bastianini Ducati 23 38'31.560 13.840 3.098
10 South Africa Brad Binder KTM 23 38'32.207 14.487 0.647
11 Japan Takaaki Nakagami Honda 23 38'38.632 20.912 6.425
12 Italy Luca Marini Ducati 23 38'40.170 22.450 1.538
13 Italy Valentino Rossi Yamaha 23 38'40.472 22.752 0.302
14 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 23 38'43.927 26.207 3.455
15 Germany Stefan Bradl Honda 23 38'44.004 26.284 0.077
16 Spain Maverick Viñales Aprilia 23 38'44.548 26.828 0.544
17 Italy Franco Morbidelli Yamaha 23 38'45.583 27.863 1.035
  Portugal Miguel Oliveira KTM 22 36'52.032 1 Lap 1 Lap
  Spain Iker Lecuona KTM 22 36'52.290 1 Lap 0.258
  France Fabio Quartararo Yamaha 20 33'25.512 3 Laps 2 Laps
  Spain Aleix Espargaro Aprilia 7 11'50.119 16 Laps 13 Laps
  Italy Danilo Petrucci KTM 0      
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