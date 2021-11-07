MotoGP Algarve: Isınma turlarında Bagnaia lider
Algarve Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlayacak olan Francesco Bagnaia, ısınma turlarında en hızlı isim olmayı başardı.
Cumartesi günkü sıralama turlarında yanlış ayarları seçmesinin ardından geride kalan Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, ısınma turlarını uzun süre lider götüren isimdi.
Ancak son anlarda, yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Francesco Bagnaia sahneye çıktı ve 1:39.711 yaparak seansın en hızlı ismi olmayı başardı.
Ducati sürücüsünün en hızlı turu, Quartararo'dan sadece 0.111 saniye daha iyiydi. Böylelikle ikili, yakın mücadelelerine ısınma turlarında da devam etmiş oldular.
Üçüncü sırada şaşırtıcı şekilde Tech3 KTM sürücüsü Iker Lecuona vardı. Sezon sonunda MotoGP'ye veda edecek Lecuona, 1:40'ın altına inen son isim oldu ve 0.257 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
Galibiyetin favorileri arasında yer alan Suzuki sürücüsü Joan Mir, 1:40.026'lık turuyla dördüncü sırada yer alırken, LCR Honda'dan Takaaki Nakagami beşinci ve Suzuki'den Alex Rins altıncı oldu.
Alex Marquez'in yedinci olduğu seansta, Ducati'den Jack Miller sekizinci, Pol Espargaro dokuzuncu ve Franco Morbidelli 10. oldu.
Isınma turlarında iki kaza vardı. Bunlardan ilki, Alex Marquez'in 7. virajda yaptığı kazaydı. İspanyol sürücü bu olayda yaralanmasa da, motosikleti ağır hasar gördü.
Diğer kazayı ise 13. virajda yerde kalan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro yaptı.
Yakın geçen seansta tüm grid 1.5 saniye içinde dizildi.
Isınma turları sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Francesco Bagnaia
|9
|1'39.711
|2
|Fabio Quartararo
|12
|1'39.822
|0.111
|3
|Iker Lecuona
|12
|1'39.968
|0.257
|4
|Joan Mir
|12
|1'40.026
|0.315
|5
|Takaaki Nakagami
|11
|1'40.096
|0.385
|6
|Alex Rins
|11
|1'40.230
|0.519
|7
|Alex Marquez
|9
|1'40.237
|0.526
|8
|Jack Miller
|12
|1'40.301
|0.590
|9
|Pol Espargaro
|11
|1'40.321
|0.610
|10
|Franco Morbidelli
|11
|1'40.378
|0.667
|11
|Johann Zarco
|12
|1'40.379
|0.668
|12
|Danilo Petrucci
|12
|1'40.393
|0.682
|13
|Aleix Espargaro
|7
|1'40.478
|0.767
|14
|Luca Marini
|12
|1'40.521
|0.810
|15
|Enea Bastianini
|12
|1'40.576
|0.865
|16
|Brad Binder
|12
|1'40.602
|0.891
|17
|Jorge Martin
|10
|1'40.812
|1.101
|18
|Andrea Dovizioso
|12
|1'40.952
|1.241
|19
|Stefan Bradl
|12
|1'41.011
|1.300
|20
|Valentino Rossi
|12
|1'41.147
|1.436
|21
|Miguel Oliveira
|12
|1'41.164
|1.453
|22
|Maverick Viñales
|12
|1'41.247
|1.536
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