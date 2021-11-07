Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mir, Algarve'deki güçlü formuna rağmen önceki yarışlardan farklı bir şey yapmamış Sonraki / MotoGP Algarve: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bagnaia rahat kazandı!
MotoGP / Algarve GP Antrenman raporu

MotoGP Algarve: Isınma turlarında Bagnaia lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Algarve Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlayacak olan Francesco Bagnaia, ısınma turlarında en hızlı isim olmayı başardı.

MotoGP Algarve: Isınma turlarında Bagnaia lider

Cumartesi günkü sıralama turlarında yanlış ayarları seçmesinin ardından geride kalan Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, ısınma turlarını uzun süre lider götüren isimdi.

Ancak son anlarda, yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Francesco Bagnaia sahneye çıktı ve 1:39.711 yaparak seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Ducati sürücüsünün en hızlı turu, Quartararo'dan sadece 0.111 saniye daha iyiydi. Böylelikle ikili, yakın mücadelelerine ısınma turlarında da devam etmiş oldular.

Üçüncü sırada şaşırtıcı şekilde Tech3 KTM sürücüsü Iker Lecuona vardı. Sezon sonunda MotoGP'ye veda edecek Lecuona, 1:40'ın altına inen son isim oldu ve 0.257 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Galibiyetin favorileri arasında yer alan Suzuki sürücüsü Joan Mir, 1:40.026'lık turuyla dördüncü sırada yer alırken, LCR Honda'dan Takaaki Nakagami beşinci ve Suzuki'den Alex Rins altıncı oldu.

Alex Marquez'in yedinci olduğu seansta, Ducati'den Jack Miller sekizinci, Pol Espargaro dokuzuncu ve Franco Morbidelli 10. oldu.

Isınma turlarında iki kaza vardı. Bunlardan ilki, Alex Marquez'in 7. virajda yaptığı kazaydı. İspanyol sürücü bu olayda yaralanmasa da, motosikleti ağır hasar gördü.

Diğer kazayı ise 13. virajda yerde kalan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro yaptı.

Yakın geçen seansta tüm grid 1.5 saniye içinde dizildi.

Isınma turları sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark
1 Italy Francesco Bagnaia 9 1'39.711  
2 France Fabio Quartararo 12 1'39.822 0.111
3 Spain Iker Lecuona 12 1'39.968 0.257
4 Spain Joan Mir 12 1'40.026 0.315
5 Japan Takaaki Nakagami 11 1'40.096 0.385
6 Spain Alex Rins 11 1'40.230 0.519
7 Spain Alex Marquez 9 1'40.237 0.526
8 Australia Jack Miller 12 1'40.301 0.590
9 Spain Pol Espargaro 11 1'40.321 0.610
10 Italy Franco Morbidelli 11 1'40.378 0.667
11 France Johann Zarco 12 1'40.379 0.668
12 Italy Danilo Petrucci 12 1'40.393 0.682
13 Spain Aleix Espargaro 7 1'40.478 0.767
14 Italy Luca Marini 12 1'40.521 0.810
15 Italy Enea Bastianini 12 1'40.576 0.865
16 South Africa Brad Binder 12 1'40.602 0.891
17 Spain Jorge Martin 10 1'40.812 1.101
18 Italy Andrea Dovizioso 12 1'40.952 1.241
19 Germany Stefan Bradl 12 1'41.011 1.300
20 Italy Valentino Rossi 12 1'41.147 1.436
21 Portugal Miguel Oliveira 12 1'41.164 1.453
22 Spain Maverick Viñales 12 1'41.247 1.536
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Mir, Algarve'deki güçlü formuna rağmen önceki yarışlardan farklı bir şey yapmamış
Önceki haber

Mir, Algarve'deki güçlü formuna rağmen önceki yarışlardan farklı bir şey yapmamış
Sonraki haber

MotoGP Algarve: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bagnaia rahat kazandı!

MotoGP Algarve: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bagnaia rahat kazandı!
Yorumları görüntüle
Mark Bremer Daha fazlası
Mark Bremer
Kaza geçiren Marquez, Algarve yarışını kaçıracak! Algarve GP
MotoGP

Kaza geçiren Marquez, Algarve yarışını kaçıracak!

Rosberg: "F1 şampiyonluk savaşının kalitesi, hiç bu kadar yüksek olmamıştı" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Rosberg: "F1 şampiyonluk savaşının kalitesi, hiç bu kadar yüksek olmamıştı"

Honda patronu: "Verstappen harikaydı" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Honda patronu: "Verstappen harikaydı"

Son Haberler

Miller'ın Marquez ile mücadelesi "yeniden 2014 gibi" hissettirmiş
MotoGP MotoGP

Miller'ın Marquez ile mücadelesi "yeniden 2014 gibi" hissettirmiş

Bagnaia: "MotoGP'nin, F1'deki gibi süper lisanslara ihtiyacı var"
MotoGP MotoGP

Bagnaia: "MotoGP'nin, F1'deki gibi süper lisanslara ihtiyacı var"

Quartararo: "Bu hafta sonu çok fazla hata yaptım"
MotoGP MotoGP

Quartararo: "Bu hafta sonu çok fazla hata yaptım"

MotoGP Algarve: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bagnaia rahat kazandı!
MotoGP MotoGP

MotoGP Algarve: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bagnaia rahat kazandı!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.