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MotoGP / Algarve GP Sıralama turları raporu

MotoGP Algarve 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun 0.001 saniye önünde lider

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ducati'den Francesco Bagnaia, Algarve Grand Prix'si öncesinde oldukça yakın geçen 3. antrenman seansında en hızlı isim oldu.

MotoGP Algarve 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun 0.001 saniye önünde lider

Algarve'deki 45 dakikalık üçüncü antrenman seansında gökyüzünde güneş olsa bile hem hava hem de pist sıcaklığı oldukça düşüktü. Bu, üçüncü antrenman seansının büyük kısmında kombine edilmiş tur zamanlarının gelişmeyeceği anlamına geliyordu.

Suzuki'den Joan Mir, 1:39.586'lık zaman turuyla liderliğe çıktı ve öncesinde hızlı tur atan isimler olsa da, günün ilk gerçek turunu atan sürücü oldu.

Seansın sonuna doğru sürücülerin hemen hemen hepsi yeni set lastiklere geçtiler ve zaman turu denemeleri yaptılar. Son yedi dakikaya girerken Cuma gününü lider kapatan Fabio Quartararo 1:39.206 yaptı ve liderliğe çıktı.

Ancak dakikalar sonra Francesco Bagnaia 1:39.202 yaparak Quartararo'yu sadece 0.004 saniye ile geride bıraktı.

Son bölümde ilk ondaki isimlerin yerleri değişse de, Bagnaia'yı geçebilen bir isim çıkmadı. Sonuç olarak Ducati sürücüsü, sıralama turları öncesinde 3. antrenman seansını zirvede tamamlamış oldu.

Fakat Yamaha sürücüsü Quartararo, son anlarda derecesini geliştirdi ve Bagnaia'nın turundan sadece 0.001 saniye yavaş kaldı. Bu da, öğleden sonra heyecanlı bir sıralama mücadelesi olacağı anlamına geliyor.

Mir de Suzuki ile bu yılki en iyi antrenman performanslarından birini sergiledi ve 0.025 saniye geride üçüncü oldu. Böylelikle ilk üç sadece 0.025 saniye içinde dizilmiş oldu.

Jack Miller, en iyi Honda sürücüsü olan LCR Honda'dan Alex Marquez'in önünde dördüncü olurken, Yamaha fabrika takımından Franco Morbidelli altıncı, Suzuki'den Alex Rins yedinci ve Pol Espargaro sekizinci oldu.

İlk onu Avintia'dan Luca Marini ve Pramac Ducati'den Jorge Martin tamamladı.

Nakagami, ilk onun sadece 0.461 saniye içinde dizildiği seansta, ilk ona girmeyi sadece 0.005 saniye ile kaçırıp 11. olurken, en iyi KTM sürücüsü olan Tech3'dan Iker Lecuona 12. oldu.

Yerel kahraman Miguel Oliveira, 0.859 saniye geride kaldığı seansta ancak 15. en iyi zamanı yapabildi.

Valentino Rossi ve Andrea Dovizioso, düne göre daha iyi turlar çıkarsalar da sırasıyla 17. ve 20. oldular.

Aprilia sürücüleri Maverick Vinales ve Aleix Espargaro ise sürpriz şekilde son iki sırada yer aldı.

Üçüncü antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 18 1'39.202  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 20 1'39.203 0.001
3 Spain Joan Mir Suzuki 16 1'39.227 0.025
4 Australia Jack Miller Ducati 19 1'39.362 0.160
5 Spain Alex Marquez Honda 20 1'39.375 0.173
6 Italy Franco Morbidelli Yamaha 19 1'39.476 0.274
7 Spain Alex Rins Suzuki 20 1'39.550 0.348
8 Spain Pol Espargaro Honda 18 1'39.552 0.350
9 Italy Luca Marini Ducati 18 1'39.580 0.378
10 Spain Jorge Martin Ducati 19 1'39.663 0.461
11 Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'39.668 0.466
12 Spain Iker Lecuona KTM 19 1'39.883 0.681
13 Italy Enea Bastianini Ducati 18 1'39.936 0.734
14 France Johann Zarco Ducati 19 1'39.995 0.793
15 Portugal Miguel Oliveira KTM 19 1'40.061 0.859
16 Italy Danilo Petrucci KTM 17 1'40.207 1.005
17 Italy Valentino Rossi Yamaha 19 1'40.213 1.011
18 South Africa Brad Binder KTM 17 1'40.213 1.011
19 Germany Stefan Bradl Honda 20 1'40.282 1.080
20 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 19 1'40.364 1.162
21 Spain Maverick Viñales Aprilia 15 1'40.616 1.414
22 Spain Aleix Espargaro Aprilia 18 1'40.826 1.624
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