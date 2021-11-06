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MotoGP / Algarve GP Yarış raporu

MotoGP Algarve: Bagnaia tur rekoru ile pole pozisyonunda!

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MotoGP Algarve GP'sinde pole pozisyonu, pistin tur rekorunu kırmayı başaran Ducati pilotu Francesco Bagnaia'nın oldu.

MotoGP Algarve: Bagnaia tur rekoru ile pole pozisyonunda!

İkinci sıralama seansı, hızlı bir başlangıca sahip oldu. Pramac pilotu Jorge Martin, Bagnaia'nın hava koridorunda attığı tur ile seansın ilk beş dakikası geride kaldığında 1.39.264 yaparak pole pozisyonunu aldı.

Bu turu geçen isim, 1.38.893'lük turu ile Suzuki pilotu Joan Mir oldu. Ancak sonrasında Ducati pilotu Jack Miller, 1.38.836 ile tur rekorunu da kırarak geçici olarak ilk sırayı aldı.

Fabrika Yamaha pilotu Fabio Quartararo'nun attığı en hızlı tur ise, Luca Marini'nin 14. virajdaki kazası nedeniyle sarı bayraklar çıkmasının ardından silindi. Böylece Fransız pilot ilk turların ardından dokuzuncu sırada yer aldı.

Yeni set lastiklerle yeniden piste çıkan Bagnaia, 1.38.775'i yakalayarak takım arkadaşı Miller'dan pole pozisyonunu aldı.

Bu turun hemen ardından seanstaki son turunda İtalyan pilot, en hızlı zamanını 1.38.725'e çekerek üst üste beşinci pole pozisyonunu aldı. Miller ise Bagnaia'nın arkasında, ikinci sırada seansı tamamladı.

Mir, LCR Honda pilotu Alex Marquez'in ilk virajda kendisine yaptığı ve bir sonraki turunu bozan hareket nedeniyle oldukça sinirlendi. Ancak 2020 dünya şampiyonu pilot, 1.38.893'lük turu ile üçüncülüğü almayı başardı.

Pramac'tan Jorge Martin, ilk çizgiden başlama şansını sadece 0.023 saniye ile kaçırırken, Martin'in takım arkadaşı Johann Zarco beşinci oldu. Repsol Honda pilotu Pol Espargaro ise son turunda altıncılığı almayı başardı.

Quartararo ise son turunda vasat bir iş çıkardı ve 1.39.131'lik turuyla üçüncü çizginin başında, yedinci sırada yer aldı.

Quartararo'nun hava koridorunda turunu atan Alex Marquez sekizinci olurken, diğer fabrika Yamaha pilotu Franco Morbidelli ise dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk sıralama seansına kalan ve ikinci seansa geçmeyi başaran Tech 3 pilotu Iker Lecuona, hafta sonunun en hızlı KTM pilotu oldu ve 10. sırada finiş görmeyi başardı. İlk 12'yi tamamlayan isimler ise Suzuki pilotu Alex Rins ve Marini oldu.

Avintia çaylağı Enea Bastianini, ilk seansın son birkaç dakikasına kadar ikinci seansa kalacak gibi duruyordu ancak İtalyan pilot son turunu atamadığı için ve Zarco kendi turunu geliştirdiği için yarınki yarışa 13. sırada başlayacak.

Bastianini'nin arkasında ise Aprilia'dan Aleix Espargaro ve Tech3 KTM pilotu Danilo Petrucci yer aldı.

Valentino Rossi ise, MotoGP kariyerinin sondan bir önceki yarışına 16. sıradan başlayacak. İtalyan efsanenin arkasında ise, kendi evinde yarışacak olan ve fabrika KTM'i ile zorlanmaya devam eden Miguel Oliveira olacak.

Aprilia pilotu Maverick Vinales 18. sıranın sahibi olurken KTM pilotu Brad Binder 19. sırada yer aldı. Marc Marquez yerine bu hafta sonu yarışan Stefan Bradl 20. sırada yer alırken, 22 sürücülük sıralamayı tamamlayan isimler sırasıyla SRT'den Andrea Dovizioso ve seansın sonunda, beşinci virajda kaza yapan LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami oldu.

Algarve GP'si ikinci sıralama seansı sonuçları: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Francesco Bagnaia 8 1'38.725     167.446
2 Australia Jack Miller 8 1'38.829 0.104 0.104 167.270
3 Spain Joan Mir 7 1'38.893 0.168 0.064 167.162
4 Spain Jorge Martin 8 1'38.916 0.191 0.023 167.123
5 France Johann Zarco 8 1'38.918 0.193 0.002 167.120
6 Spain Pol Espargaro 7 1'39.058 0.333 0.140 166.884
7 France Fabio Quartararo 7 1'39.131 0.406 0.073 166.761
8 Spain Alex Marquez 7 1'39.191 0.466 0.060 166.660
9 Italy Franco Morbidelli 7 1'39.321 0.596 0.130 166.442
10 Spain Iker Lecuona 8 1'39.387 0.662 0.066 166.331
11 Spain Alex Rins 7 1'39.649 0.924 0.262 165.894
12 Italy Luca Marini 6 1'39.828 1.103 0.179 165.596
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Algarve GP'si birinci sıralama seansı sonuçları:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 France Johann Zarco 8 1'39.130     166.762
2 Spain Iker Lecuona 8 1'39.171 0.041 0.041 166.693
3 Italy Enea Bastianini 8 1'39.283 0.153 0.112 166.505
4 Spain Aleix Espargaro 8 1'39.389 0.259 0.106 166.328
5 Italy Danilo Petrucci 8 1'39.595 0.465 0.206 165.984
6 Italy Valentino Rossi 8 1'39.604 0.474 0.009 165.969
7 Portugal Miguel Oliveira 8 1'39.624 0.494 0.020 165.935
8 Spain Maverick Viñales 7 1'39.738 0.608 0.114 165.746
9 South Africa Brad Binder 7 1'39.859 0.729 0.121 165.545
10 Germany Stefan Bradl 8 1'39.907 0.777 0.048 165.465
11 Italy Andrea Dovizioso 8 1'39.918 0.788 0.011 165.447
12 Japan Takaaki Nakagami 5 1'40.009 0.879 0.091 165.297
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