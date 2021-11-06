MotoGP Algarve: Bagnaia tur rekoru ile pole pozisyonunda!

İkinci sıralama seansı, hızlı bir başlangıca sahip oldu. Pramac pilotu Jorge Martin, Bagnaia'nın hava koridorunda attığı tur ile seansın ilk beş dakikası geride kaldığında 1.39.264 yaparak pole pozisyonunu aldı.

Bu turu geçen isim, 1.38.893'lük turu ile Suzuki pilotu Joan Mir oldu. Ancak sonrasında Ducati pilotu Jack Miller, 1.38.836 ile tur rekorunu da kırarak geçici olarak ilk sırayı aldı.

Fabrika Yamaha pilotu Fabio Quartararo'nun attığı en hızlı tur ise, Luca Marini'nin 14. virajdaki kazası nedeniyle sarı bayraklar çıkmasının ardından silindi. Böylece Fransız pilot ilk turların ardından dokuzuncu sırada yer aldı.

Yeni set lastiklerle yeniden piste çıkan Bagnaia, 1.38.775'i yakalayarak takım arkadaşı Miller'dan pole pozisyonunu aldı.

Bu turun hemen ardından seanstaki son turunda İtalyan pilot, en hızlı zamanını 1.38.725'e çekerek üst üste beşinci pole pozisyonunu aldı. Miller ise Bagnaia'nın arkasında, ikinci sırada seansı tamamladı.

Mir, LCR Honda pilotu Alex Marquez'in ilk virajda kendisine yaptığı ve bir sonraki turunu bozan hareket nedeniyle oldukça sinirlendi. Ancak 2020 dünya şampiyonu pilot, 1.38.893'lük turu ile üçüncülüğü almayı başardı.

Pramac'tan Jorge Martin, ilk çizgiden başlama şansını sadece 0.023 saniye ile kaçırırken, Martin'in takım arkadaşı Johann Zarco beşinci oldu. Repsol Honda pilotu Pol Espargaro ise son turunda altıncılığı almayı başardı.

Quartararo ise son turunda vasat bir iş çıkardı ve 1.39.131'lik turuyla üçüncü çizginin başında, yedinci sırada yer aldı.

Quartararo'nun hava koridorunda turunu atan Alex Marquez sekizinci olurken, diğer fabrika Yamaha pilotu Franco Morbidelli ise dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk sıralama seansına kalan ve ikinci seansa geçmeyi başaran Tech 3 pilotu Iker Lecuona, hafta sonunun en hızlı KTM pilotu oldu ve 10. sırada finiş görmeyi başardı. İlk 12'yi tamamlayan isimler ise Suzuki pilotu Alex Rins ve Marini oldu.

Avintia çaylağı Enea Bastianini, ilk seansın son birkaç dakikasına kadar ikinci seansa kalacak gibi duruyordu ancak İtalyan pilot son turunu atamadığı için ve Zarco kendi turunu geliştirdiği için yarınki yarışa 13. sırada başlayacak.

Bastianini'nin arkasında ise Aprilia'dan Aleix Espargaro ve Tech3 KTM pilotu Danilo Petrucci yer aldı.

Valentino Rossi ise, MotoGP kariyerinin sondan bir önceki yarışına 16. sıradan başlayacak. İtalyan efsanenin arkasında ise, kendi evinde yarışacak olan ve fabrika KTM'i ile zorlanmaya devam eden Miguel Oliveira olacak.

Aprilia pilotu Maverick Vinales 18. sıranın sahibi olurken KTM pilotu Brad Binder 19. sırada yer aldı. Marc Marquez yerine bu hafta sonu yarışan Stefan Bradl 20. sırada yer alırken, 22 sürücülük sıralamayı tamamlayan isimler sırasıyla SRT'den Andrea Dovizioso ve seansın sonunda, beşinci virajda kaza yapan LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami oldu.

Algarve GP'si ikinci sıralama seansı sonuçları:

Algarve GP'si birinci sıralama seansı sonuçları: