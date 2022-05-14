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MotoGP, 21 yarışlık takvim dolayısıyla birtakım kural değişikliklerine gitti

MotoGP komisyonu, takvimin genişlemesinin ardından üreticilerin bir sezonda kullanabileceği maksimum motor sayısında artışa gitti.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
MotoGP, 21 yarışlık takvim dolayısıyla birtakım kural değişikliklerine gitti
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Mevcut düzenlemeler, imtiyaz sahibi olmayan üreticilerin sezon boyunca yedi motor kullanmasına izin verilirken, imtiyazlı markaların dokuz motor kullanmasına izin veriliyor.

Ancak bu kuralların yazıldığı dönemde takvimde yalnızca 20 yarış bulunuyordu. 2022'den itibaren takvim genişledi, bu sezon 21 yarış düzenlenecek. 

Sonuç olarak, bu sezondan itibaren geçerli olacak şekilde, imtiyaz sahibi olmayan üreticilerin sekiz,, imtiyazlı üreticilerin ise on motor kullanmalarına izin verildi, fakat ekstra 19. yarıştan itibaren kullanılabilecek.

Güncellenmiş kurallarda, "Mevcut düzenlemeler, MotoGP sınıfındaki üreticilerin sezon boyunca maksimum yedi motor kullanmasına izin veriyor (imtiyazlı üreticiler için dokuz motor).

"Bu düzenlemeler oluşturulurken, takvimde 20'den az yarış yer alıyordu."

"2022 takviminde 21 yarış bulunacağı için, nihayetinde takvimde 19 veya daha fazla yarış olması koşuluyla, bir motorun daha kullanılmasına izin verilmesi kabul edildi."

"Ekstra motor sadece 19. yarıştan itibaren kullanılabilecek." 

"Yönetmelikler şu şekilde güncellendi: Takvimde 21 yarıştan daha az bulunması halinde üreticiler maksimum yedi motor kullanabilecekler (imtiyazlı üreticiler ise dokuz)."

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Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Takvimde 21 veya 22 yarış bulunması halinde ise takımların kullanabilecekleri motor sayısı sekiz olacak (imtiyazlı üreticiler için on).

"Bu motorun kullanımına yalnızca 19. yarıştan itibaren izin verilecek." ifadeleri yer aldı.

Aprilia'nın imtiyazları kaybetmelerine yetecek kadar podyum elde etmesiyle birlikte 2023 sezonundan itibaren gridde herhangi bir imtiyazlı üretici yer almayacak. İtalyan üretici zaten bu sezon 2023'e daha iyi hazırlamak için bir motor az kullanmakta.

Resmi olarak imtiyaz statüsünü kaybetmesine rağmen, Aprilia yeni kural değişikliği kapsamında bu yıl için hala 10 motor tahsisine sahip olacak.

Sezon 21 yarıştan oluşacak şekilde planlandı, ancak Temmuz ayındaki Finlandiya GP'sinin gidişatı şu an için belirsiz. Dorna Sports'tan bir delegasyon önümüzdeki hafta yeni KymiRing'i incelemek için seyahat edecek.

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