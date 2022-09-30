MotoGP, 21 yarışlık 2023 takvimini açıkladı

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Serinin sahibi Dorna Sports geçtiğimiz haftalarda birkaç yeni yarışla anlaşma imzaladı ve bundan ötürü takvimin 2023'ten itibaren 21yarışa çıkması bekleniyordu.

Cuma günü Hindistan Grand Prix'sinin önümüzdeki yılın takvimine ekleneceği doğrulanırken, bu yarışın eklenmesinin gerektirdiği revizyonlar nedeniyle yeni takvimin yayınlanması gecikti.

Geçen hafta da takvime Kazakistan'ın dahil olacağı açıklanmıştı. Böylelikle gelecek yılki takvimde iki yeni yarış olacağı kesinleşti.

Bu iki yarış öncesinde pistin onaylanması gerekiyor ve iki yarış da gerçekleştirse, 2023 MotoGP takvimi 21 yarışla şimdiye kadarki en büyük takvim olacak.

Gelecek yıl hafta sonları bir de sprint yarışı düzenlenecek ve böylelikle toplam yarış sayısı 42 olacak.

Hindistan'ın gelişinin ardından Aragon GP, 2023 MotoGP takviminden çıkarıldı ve görünüşe bakılırsa takvimdeki en büyük sürpriz de bu oldu.

Ayrıca dört İspanyol yarışı ve Portekiz GP'si, bu pistlerin beşinin de (Aragon, Jerez, Catalunya, Valencia ve Portimao) rotasyonlu şekilde yarışlara ev sahipliği yapması konusunda anlaşma yaptılar.

2023 sezonu, Losail Pisti'nin gelecek yıl F1 takvimine dönmeden önce büyük değişikliklere ihtiyaç duymasından ötürü 26 Mart'ta Portekiz'de başlayacak.

MotoGP bir hafta sonra Arjantin'e gidecek ve bu yıl denizaşırı yarışlarda yaşanan lojistik sorunlar göz önüne alındığında , şaşırtıcı bir rota olacak.

Kazakistan GP, üç haftalık yaz arasından önce 9 Temmuz'da yapılırken, Hindistan yarışı 24 Eylül'de gerçekleşecek.

MotoGP, karbon nötr hedefleri kapsamında tüm Asya-Pasifik uçuşlarını gruplamayı tercih etti.

2023 MotoGP geçici takvimi:

Portekiz - 26 Mart

Arjantin - 2 Nisan

Amerika - 16 Nisan

İspanya - 30 Nisan

Fransa - 14 Mayıs

İtalya - 11 Haziran

Almanya - 18 Haziran

Hollanda - 25 Haziran

Kazakistan - 9 Temmuz (homologasyona tabi)

Büyük Britanya - 6 Ağustos

Avusturya - 20 Ağustos

Katalonya - 3 Eylül

San Marino e della Riviera di Rimini - 10 Eylül

Hindistan - 24 Eylül (homologasyona tabi)

Japonya - 1 Ekim

Endonezya - 15 Ekim

Avustralya - 22 Ekim

Tayland - 29 Ekim

Malezya - 12 Kasım

Katar - 19 Kasım (Gece yarışı)