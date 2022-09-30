MotoGP, 21 yarışlık 2023 takvimini açıkladı
MotoGP, 21 Grand Prix'nin yer aldığı ve sprint yarışlarıyla 42 yarışa çıkacak 2023 takvimin resmen açıkladı.
Serinin sahibi Dorna Sports geçtiğimiz haftalarda birkaç yeni yarışla anlaşma imzaladı ve bundan ötürü takvimin 2023'ten itibaren 21yarışa çıkması bekleniyordu.
Cuma günü Hindistan Grand Prix'sinin önümüzdeki yılın takvimine ekleneceği doğrulanırken, bu yarışın eklenmesinin gerektirdiği revizyonlar nedeniyle yeni takvimin yayınlanması gecikti.
Geçen hafta da takvime Kazakistan'ın dahil olacağı açıklanmıştı. Böylelikle gelecek yılki takvimde iki yeni yarış olacağı kesinleşti.
Bu iki yarış öncesinde pistin onaylanması gerekiyor ve iki yarış da gerçekleştirse, 2023 MotoGP takvimi 21 yarışla şimdiye kadarki en büyük takvim olacak.
Gelecek yıl hafta sonları bir de sprint yarışı düzenlenecek ve böylelikle toplam yarış sayısı 42 olacak.
Hindistan'ın gelişinin ardından Aragon GP, 2023 MotoGP takviminden çıkarıldı ve görünüşe bakılırsa takvimdeki en büyük sürpriz de bu oldu.
Ayrıca dört İspanyol yarışı ve Portekiz GP'si, bu pistlerin beşinin de (Aragon, Jerez, Catalunya, Valencia ve Portimao) rotasyonlu şekilde yarışlara ev sahipliği yapması konusunda anlaşma yaptılar.
2023 sezonu, Losail Pisti'nin gelecek yıl F1 takvimine dönmeden önce büyük değişikliklere ihtiyaç duymasından ötürü 26 Mart'ta Portekiz'de başlayacak.
MotoGP bir hafta sonra Arjantin'e gidecek ve bu yıl denizaşırı yarışlarda yaşanan lojistik sorunlar göz önüne alındığında , şaşırtıcı bir rota olacak.
Kazakistan GP, üç haftalık yaz arasından önce 9 Temmuz'da yapılırken, Hindistan yarışı 24 Eylül'de gerçekleşecek.
MotoGP, karbon nötr hedefleri kapsamında tüm Asya-Pasifik uçuşlarını gruplamayı tercih etti.
2023 MotoGP geçici takvimi:
Portekiz - 26 Mart
Arjantin - 2 Nisan
Amerika - 16 Nisan
İspanya - 30 Nisan
Fransa - 14 Mayıs
İtalya - 11 Haziran
Almanya - 18 Haziran
Hollanda - 25 Haziran
Kazakistan - 9 Temmuz (homologasyona tabi)
Büyük Britanya - 6 Ağustos
Avusturya - 20 Ağustos
Katalonya - 3 Eylül
San Marino e della Riviera di Rimini - 10 Eylül
Hindistan - 24 Eylül (homologasyona tabi)
Japonya - 1 Ekim
Endonezya - 15 Ekim
Avustralya - 22 Ekim
Tayland - 29 Ekim
Malezya - 12 Kasım
Katar - 19 Kasım (Gece yarışı)
Hindistan resmen 2023 MotoGP takviminde
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