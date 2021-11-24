MotoGP, 2027'den itibaren tamamen sürdürülebilir yakıt kullanacak

MotoGP, dünyanın önde gelen motosiklet yarışları serisinde daha yeşil bir geleceğe yönelik çabaların bir parçası olarak, önümüzdeki on yıl içerisinde sürdürülebilir yakıtlar geliştirmek için griddeki mevcut üreticilerle birlikte çalışacağını duyurdu.

Seri, 2024 yılına kadar Moto2 ve Moto3 dahil olmak üzere, dünya şampiyonasının üç sınıfının da %40 oranında fosil kökenli olmayan yakıtları kullanmasını hedefliyor.

2027 yılına kadar da, her üç sınıfın da %100 oranda fosil kökenli olmayan, tamamen sürdürülebilir yakıtların kullanılması planlanıyor.

Altı MotoGP üreticisinin tamamı, bu projede mevcut yakıt ortaklarıyla birlikte çalışacak. Moto2 ve Moto3 ise, şu anda Petronas olan kontrol tedarikçisinden güç almaya devam edecek.

Yakıtlar, "standart içten yanmalı motorlarda" kullanılacak, bu da MotoGP'nin hibrit motorlara geçmek için acil bir planı olmadığını gösteriyor.

Yakıtların, belediye atıklarından veya gıda dışı biyokütleden elde edilen karbon yakalama planlarındaki malzemelerden inşa edilen bir laboratuvarda oluşturulacak şekilde ayarlanması planlanıyor.

FIM başkanı Jorge Viegas, "Bu duyurudan gerçekten gurur duyuyorum, petrol şirketleri ve üreticileriyle aylarca ve hatta yıllarca süren görüşmelerin ardından bir anlaşmaya vardık."

"Bu MotoGP'nin, sürdürülebilirlik adına gerçekleştirilen devrimde, lider olmasını sağlayacak."

"Bütün motosiklet üreticilerine, hepimizin sevdiği eğlenceyi sürdürülebilir yakıtlarla da yaşamanın mümkün olduğunu göstermek istiyoruz."

“2027 yılına kadar tamamen karbonsuz yakıtlara sahip olmayı, bu yola öncülük etmeyi ve yarışlar emisyonların küçük bir parçası olsa bile, bu değişimin lideri olmamız gerektiğini göstermeyi umuyoruz."

"Görüşmeler için tüm hissedarlara teşekkür ederiz, nihayet artık iyi haberi duyurabiliyoruz." dedi.

Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta, "Motosikletler, toplum için hayati bir varlık ve bu, iki tekerlekli araçları çözümün çok önemli bir parçası haline getiriyor."

“Sürdürülebilir yakıtlar, milyarlarca insanı etkileyen, daha çevre dostu bir dünyaya giden ulaşılabilir ve uygulanabilir bir yol yaratmanın anahtarı. Bu çabaya kendini adamış bir dizi farklı yakıt üreticisi ile de, küresel bir etki kesin görünüyor."

"Bunu mümkün kılan tüm taraflara teşekkürler." diye ekledi.

MotoGP bu çabalarıyla, 2025'ten itibaren sürdürülebilir yakıtlara geçeceğini açıklayan Formula 1'in izinden gidiyor.