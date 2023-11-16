MotoGP, 2027'de 850cc motorlar hedefliyor

Şampiyonanın teknik düzeydeki mevcut kuralları 2022'de oluşturuldu ve 2026'da sona eriyor.

Suzuki geçen sezonun sonunda şampiyonadan ayrılmadan önce bu dönem, altı üreticiyle başlamıştı.

Bu yıldan itibaren Ducati, Honda, Yamaha, Aprilia ve KTM, Dorna'nın bir kez daha altı farklı markaya sahip olmayı umduğu yeni anlaşma ile 2027'den itibaren yürürlüğe girecek olan yeni bir kurallar üzerinde çalışan üreticiler birliği MSMA'daki üreticiler grubunu oluşturuyor.

Şampiyona organizatörünün hedeflerinden biri, mevcut pistlerde güvenliği mümkün olduğunca kontrol etmeye çalışmak için prototiplerin ulaştığı hızları düşürmek.

Bu amaçla, ilgili mühendislerin çeşitli eylem planları var. Bunlardan en çarpıcı olanı, mevcut 1000cc'lik motor hacminin 850cc'ye düşürülmesi.

Bu önlem, başlangıçta çekincelerle yaklaşan KTM ile Japon üreticiler ve Ducati'nin onayını aldı.

Aprilia, müzakere çerçevesinde ilerleme beklerken, örneğin mevcut motorları küçültmeden modifiye etmek gibi daha az zorlayıcı alternatifler olduğunu düşünüyor.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı

Aprilia'nın dışındaki diğer üreticiler ise, 2027'de aerodinamik ve yakıt (%100 fosil kaynaklı olmayan) düzeyinde yönetmeliklere uygulanacak olan böylesine önemli bir değişikliğin, yeni bir yapıya sahip güç üniteleriyle olacağına inanıyorlar.

Bir başka değişiklik de motosikletlerin arkasına konulan yükseklik cihazlarının (holeshot) kısıtlanması ve hatta yasaklanmasıyla ilgili.

Motorsport.com, bu konunun halen tartışılmakta olan ve üzerinde fikir birliğine varılamayan bir konu olduğunu düşünüyor.

Bazıları bunların kaldırılmasından yanayken, geliştirilmelerine daha fazla yatırım yapanlar basitleştirerek de olsa kalmalarını tercih ediyor.

Bazı fabrikalar ön cihazın doğrudan ortadan kaldırılmasını önerse de, bu konuda şimdilik bir anlaşma yok.

Bu devrimin amacı, aerodinamiği (karoser) ve kanatçıkların hacmini ve boyutunu azaltmak, türbülansı ve motosikletlerin arkadan gelenler için yarattığı lastiklerin aşırı ısınmasını en aza indirmektir.

Mevcut frenleme sistemleri açıkça etkilendiğinden ve sürücüler diğer motosikletleri takip ederken zaman zaman durmakta sorun yaşadığından, bu bir güvenlik sorunu olarak görülüyor.

MSMA, anlaşmalar konusunda ilerleme kaydetmek ve kesin anlaşmayı sonuçlandırmaya başlamak için sezonun bitiminden sonra Valencia'da yeni bir toplantı planladı.

1,000cc'den 850cc motorlara geçiş, onaylanması halinde, 2002 yılında MotoGP döneminin başlamasıyla birlikte iki zamanlı 500cc motorlardan 4 zamanlı 990cc motorlara geçen şampiyona tarihinde premier sınıfta yapılan dördüncü değişiklik olacak.

Motorlar 2007'de 800cc'ye düşmüş, 2012'de ise 1000cc'ye yükseltilmişti.

MSMA tarafından önerilen bu küçülme MotoGP'yi 750cc Triumph motoru kullanan Moto2'ye yaklaştıracak olsa da, iki kategori arasındaki en büyük fark birinci sınıftaki giderek daha sofistike hale gelen elektronik sistemler olmaya devam edecek.