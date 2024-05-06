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MotoGP

MotoGP, 2027 teknik düzenlemelerinde büyük bir revizyon yapılacağını duyurdu

MotoGP, 2027'den itibaren teknik düzenlemelerin nasıl olacağını açıkladı. Aerodinaminin azaltılmasının yanı sıra, 850cc motor bloklarına geçiş onaylandı.

Ezel Tan
Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP, mevcut kural döngüsünün sona ermesine iki buçuk yıldan fazla bir süre kala, 2027 teknik düzenlemelerini şimdiden netleştirdi.

Motor kapasitesi ve aerodinamikle ilgili bazı kapsamlı değişiklikler aylardır konuşuluyordu ve yeni düzenlemelerde bugün itibariyle onaylandı.

Motor kapasitesi 1000cc'den 850cc'ye düşürülürken, üreticiler hâlâ dört zamanlı bir dört silindirli motor kullanacak.

Silindirlerin iç çapları da 81 milimetreden 75 milimetreye düşürülecek. Buna ek olarak, motosikletin ön tarafındaki aerodinamik yüzey azaltılırken, arka taraftaki kanatların 2027'den itibaren aero paketinin bir parçası olarak onaylanması gerekecek. Bu paketin her sezon bir kez güncellenmesine izin verilecek.

MotoGP, sürüş yüksekliği cihazlarının yasaklanması da dahil olmak üzere diğer bazı değişiklikleri de onayladı.

Şu anda MotoGP'de, motosikletlerin arkası ve yarış startı için bu tür cihazlar kullanılıyor. Ancak her iki versiyon da 2027'de kaldırılacak.

Bu, ön taraftaki sürüş yüksekliği cihazlarının bu yıl yasaklanmasını takip ediyor. Motosikletlerin asgari ağırlığı 157 kilogramdan 153 kilograma düşürülecek. Ayrıca hem sprint yarışları hem de ana yarış için depo kapasitesinin azaltılmasına karar verildi.

Cumartesi yarışlarında yakı kapasitesi 12 litreden 11 litreye düşerken, daha uzun pazar günü için 22 litreden 20 litreye düşecek. Bu değişiklik, tamamen sürdürülebilir yakıtın kullanılmasıyla aynı zamana denk geliyor.

Photo by: MotoGP/Dorna

İmtiyazlar yeni üreticilere avantaj sağlamaya devam ediyor

Yeni teknik düzenlemeler, 2024'te MotoGP'ye geri dönen imtiyazları da kapsıyor.

Sistem aynı şekilde kalacak fakat 2026'da yarışan tüm markaların 2027'de B kategorisi planlanıyor. Sonuç olarak, motor bloklarının daha fazla geliştirilmesine ve normal yarış sürücülerinin test yapmasına izin verilmeyecek. Fakat her üreticinin üç özel davet hakkı olacak.

Herhangi bir üreticinin 2027'de MotoGP'ye katılması halinde, bu üreticiler D kategorisine yerleştirilecek.

Bu da motor bloklarının serbestçe geliştirilebileceği, normal yarış sürücülerinin test yapabileceği ve altı yarışta üçüncü bir sürücüyü piste çıkarılabilecekleri anlamına geliyor.

Bu, 2016'dan bu yana yapılan ilk büyük değişiklikler olacak.

O dönemde bu durum Suzuki ve Aprilia'nın spora yeniden katılmasına neden olmuş, ertesi yıl da KTM seriye girmişti.

Yeni teknik kurallarının yayınlanmasıyla yeni bir üreticinin seriye girip girmeyeceği belirsiz fakat BMW'nin seriye ilgi gösterdiği biliniyor.

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