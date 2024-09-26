MotoGP, 2025 sezonu için 22 yarışlık takvimini açıkladı!
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 22 yarışlık 2025 takvimi açıklandı.
Jorge Martin, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Endonezya Grand Prix'si öncesinde, Hindistan'ın takvime geri dönüşünün ertelenmesi de dahil olmak üzere, programın tamamı onaylanmış oldu.
Bu yılki takvimde yer alan her bir yarış - geri dönen Aragon da dahil olmak üzere - 2020'den bu yana ilk kez programa dahil edilen Çek Cumhuriyeti'ndeki Brno ve Macaristan'da yeni inşa edilen Balaton Park Pisti'ndeki yeni bir yarış ile birlikte 2025'te de mevcut olacak.
Yılın başında da programda bir değişiklik olacak ve Tayland bu sezon ekim ayındaki yerinden 2 Mart'taki 2025 sezon açılışını müjdelemek üzere değişecek.
Buriram Uluslararası Pisti, sezonun ilk durağı olacak ve bunu Arjantin Grand Prix'si, Amerika Grand Prix'si ve nisan ayındaki Katar Grand Prix'si izleyecek.
Britanya Grand Prix'si sezonun yedinci yarışı olarak 25 Mayıs'a çekilirken, Katalunya Grand Prix'si de 7 Eylül tarihine taşınıyor.
Sezonu tamamlayan yarışlar ise Portekiz ve Valensiya'daki art arda yarışlar olacak.
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
2025 MotoGP takvimi:
|No.
|Tarih
|Grand Prix
|Pist
|1
|02 Mart
|Tayland
|Chang Uluslararası Pisti
|2
|16 Mart
|Arjantin
|Termas de Río Hondo
|3
|30 Mart
|Amerika Kıtası
|Circuit of the Americas
|4
|13 Nisan
|Katar
|Lusail Uluslararası Pisti
|5
|27 Nisan
|İspanya
|Circuito de Jerez-Ángel Nieto
|6
|11 Mayıs
|Fransa
|Le Mans
|7
|25 Mayıs
|Büyük Britanya
|Silverstone Pisti
|8
|08 Haziran
|Aragon
|MotorLand Aragón
|9
|22 Haziran
|İtalya
|Autodromo Internazionale del Mugello
|10
|29 Haziran
|Hollanda
|TT Circuit Assen
|11
|13 Temmuz
|Almanya
|Sachsenring
|12
|20 Temmuz
|Çek Cumhuriyeti*
|Automotodrom Brno
|13
|17 Ağustos
|Avusturya
|Red Bull Ring-Spielberg
|14
|24 Ağustos
|Macaristan**
|Balaton Park Pisti
|15
|07 Eylül
|Katalunya
|Circuit de Barcelona-Catalunya
|16
|14 Eylül
|San Marino e della Riviera di Rimini
|Misano Dünya Pisti Marco Simoncelli
|17
|28 Eylül
|Japonya
|Mobility Resort Motegi
|18
|05 Ekim
|Endonezya
|Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti
|19
|19 Ekim
|Avustralya
|Phillip Island Grand Prix Pisti
|20
|26 Ekim
|Malezya
|Petronas Sepang Uluslararası Pisti
|21
|09 Kasım
|Portekiz*
|Autódromo Internacional do Algarve
|22
|16 Kasım
|Comunitat Valenciana
|Circuit Ricardo Tormo
*homologasyona tabidir
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