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MotoGP

MotoGP, 2025 sezonu için 22 yarışlık takvimini açıkladı!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 22 yarışlık 2025 takvimi açıklandı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Endonezya Grand Prix'si öncesinde, Hindistan'ın takvime geri dönüşünün ertelenmesi de dahil olmak üzere, programın tamamı onaylanmış oldu.

Bu yılki takvimde yer alan her bir yarış - geri dönen Aragon da dahil olmak üzere - 2020'den bu yana ilk kez programa dahil edilen Çek Cumhuriyeti'ndeki Brno ve Macaristan'da yeni inşa edilen Balaton Park Pisti'ndeki yeni bir yarış ile birlikte 2025'te de mevcut olacak.

Yılın başında da programda bir değişiklik olacak ve Tayland bu sezon ekim ayındaki yerinden 2 Mart'taki 2025 sezon açılışını müjdelemek üzere değişecek.

Buriram Uluslararası Pisti, sezonun ilk durağı olacak ve bunu Arjantin Grand Prix'si, Amerika Grand Prix'si ve nisan ayındaki Katar Grand Prix'si izleyecek.

Britanya Grand Prix'si sezonun yedinci yarışı olarak 25 Mayıs'a çekilirken, Katalunya Grand Prix'si de 7 Eylül tarihine taşınıyor.

Sezonu tamamlayan yarışlar ise Portekiz ve Valensiya'daki art arda yarışlar olacak.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2025 MotoGP takvimi:

No. Tarih Grand Prix Pist
1 02 Mart Tayland Chang Uluslararası Pisti
2 16 Mart Arjantin Termas de Río Hondo
3 30 Mart Amerika Kıtası Circuit of the Americas
4 13 Nisan Katar Lusail Uluslararası Pisti
5 27 Nisan İspanya Circuito de Jerez-Ángel Nieto
6 11 Mayıs Fransa Le Mans
7 25 Mayıs Büyük Britanya Silverstone Pisti
8 08 Haziran Aragon MotorLand Aragón
9 22 Haziran İtalya Autodromo Internazionale del Mugello
10 29 Haziran Hollanda TT Circuit Assen
11 13 Temmuz Almanya Sachsenring
12 20 Temmuz Çek Cumhuriyeti* Automotodrom Brno
13 17 Ağustos Avusturya Red Bull Ring-Spielberg
14 24 Ağustos Macaristan** Balaton Park Pisti
15 07 Eylül Katalunya Circuit de Barcelona-Catalunya
16 14 Eylül San Marino e della Riviera di Rimini Misano Dünya Pisti Marco Simoncelli
17 28 Eylül Japonya Mobility Resort Motegi
18 05 Ekim Endonezya Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti
19 19 Ekim Avustralya Phillip Island Grand Prix Pisti
20 26 Ekim Malezya Petronas Sepang Uluslararası Pisti
21 09 Kasım Portekiz* Autódromo Internacional do Algarve
22 16 Kasım Comunitat Valenciana Circuit Ricardo Tormo

*homologasyona tabidir

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