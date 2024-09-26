MotoGP, 2025 sezonu için 22 yarışlık takvimini açıkladı!

Endonezya Grand Prix'si öncesinde, Hindistan'ın takvime geri dönüşünün ertelenmesi de dahil olmak üzere, programın tamamı onaylanmış oldu.

Bu yılki takvimde yer alan her bir yarış - geri dönen Aragon da dahil olmak üzere - 2020'den bu yana ilk kez programa dahil edilen Çek Cumhuriyeti'ndeki Brno ve Macaristan'da yeni inşa edilen Balaton Park Pisti'ndeki yeni bir yarış ile birlikte 2025'te de mevcut olacak.

Yılın başında da programda bir değişiklik olacak ve Tayland bu sezon ekim ayındaki yerinden 2 Mart'taki 2025 sezon açılışını müjdelemek üzere değişecek.

Buriram Uluslararası Pisti, sezonun ilk durağı olacak ve bunu Arjantin Grand Prix'si, Amerika Grand Prix'si ve nisan ayındaki Katar Grand Prix'si izleyecek.

Britanya Grand Prix'si sezonun yedinci yarışı olarak 25 Mayıs'a çekilirken, Katalunya Grand Prix'si de 7 Eylül tarihine taşınıyor.

Sezonu tamamlayan yarışlar ise Portekiz ve Valensiya'daki art arda yarışlar olacak.

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2025 MotoGP takvimi:

No. Tarih Grand Prix Pist 1 02 Mart Tayland Chang Uluslararası Pisti 2 16 Mart Arjantin Termas de Río Hondo 3 30 Mart Amerika Kıtası Circuit of the Americas 4 13 Nisan Katar Lusail Uluslararası Pisti 5 27 Nisan İspanya Circuito de Jerez-Ángel Nieto 6 11 Mayıs Fransa Le Mans 7 25 Mayıs Büyük Britanya Silverstone Pisti 8 08 Haziran Aragon MotorLand Aragón 9 22 Haziran İtalya Autodromo Internazionale del Mugello 10 29 Haziran Hollanda TT Circuit Assen 11 13 Temmuz Almanya Sachsenring 12 20 Temmuz Çek Cumhuriyeti* Automotodrom Brno 13 17 Ağustos Avusturya Red Bull Ring-Spielberg 14 24 Ağustos Macaristan** Balaton Park Pisti 15 07 Eylül Katalunya Circuit de Barcelona-Catalunya 16 14 Eylül San Marino e della Riviera di Rimini Misano Dünya Pisti Marco Simoncelli 17 28 Eylül Japonya Mobility Resort Motegi 18 05 Ekim Endonezya Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti 19 19 Ekim Avustralya Phillip Island Grand Prix Pisti 20 26 Ekim Malezya Petronas Sepang Uluslararası Pisti 21 09 Kasım Portekiz* Autódromo Internacional do Algarve 22 16 Kasım Comunitat Valenciana Circuit Ricardo Tormo

*homologasyona tabidir